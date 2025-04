Regresa a Cuba 'Napoleón', ex oficial de la Seguridad del Estado que vivía en EE UU desde 2017

Garnica amenazó al ex preso político Jorge Luis Brito Rodríguez con "sacarle el hígado por la boca a patadas".

La Habana/Un mes después de que el cubano Yamil Cuéllar revelara en su canal de YouTube la presencia en territorio estadounidense de un ex oficial de la Seguridad del Estado, el mismo espacio confirmó este martes que Leandro Rubén Garnica González ya se encuentra de regreso en Cuba. Su nombre figura también en la lista de represores entregada por el congresista Carlos Giménez al Departamento de Seguridad Nacional de EE UU.

El canal Molinos por la Libertad denunció el pasado 17 de marzo que el coronel Garnica, apodado Napoleón, fue jefe de la Contrainteligencia en las provincias de Cienfuegos y Villa Clara. Según Cuéllar, su retiro está vinculado con supuestas prácticas de corrupción.

Al realizar la denuncia, Cuéllar indicó que el FBI estaba al tanto del caso y no descartaba una posible detención en los días siguientes. Sin embargo, un mes después, familiares cercanos al represor confirmaron que ya se encuentra en la Isla. El periodista Mario J. Pentón también corroboró este martes su retorno a Cuba, que ocurrió el pasado 16 de abril.

En 2017, Garnica obtuvo un permiso para viajar al extranjero y fue recibido por su familia en Miami. Tras un breve viaje a la Isla en 2022, regresó a Estados Unidos, donde residía legalmente y tramitaba su ciudadanía.

Entre los opositores que conversaron con Cuéllar en su espacio se encuentran la periodista independiente María Elena Alpízar, el ex entrenador de pitcheo Orlando Chinea, y el opositor Guillermo Fariñas. Todos ofrecieron testimonios sobre la persecución violenta que sufrieron por parte de Garnica.

Cuando Fariñas vio su foto lo reconoció de inmediato. / Molinos por la Libertad

Cuando Fariñas vio su foto, lo reconoció de inmediato: “Leandro Garnica… ¿y él está allá? Esto tiene que estar al caerse si él está en Estados Unidos”. El Premio Sájarov 2010 explicó que Garnica proviene del Ejército y fue oficial del antiguo Departamento de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También participó activamente en la llamada Limpia del Escambray en los años 60, antes de ascender en los órganos de la Seguridad del Estado.

La página donde la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba lleva registro de los represores del régimen recopila varias acusaciones contra Garnica. Una de las más graves es la del ex preso político Jorge Luis Brito Rodríguez, condenado en 1994 a nueve años de prisión por el delito de propaganda enemiga. Brito asegura que fue interrogado por Napoleón mediante torturas, incluyendo golpizas, fracturas faciales, heridas abiertas y hematomas. Según su testimonio, el entonces jefe de la Seguridad del Estado en Cienfuegos lo amenazó con "sacarle el hígado por la boca a patadas" si no firmaba una confesión forzada.

Como ocurre frecuentemente en estos casos, no existen perfiles del ex oficial de la Seguridad del Estado en redes sociales. Se sabe, sin embargo, que Garnica nació el 27 de febrero de 1948 en Cartagena, un poblado del municipio de Rodas, al norte de Cienfuegos.

Rivero comentó que su ex jefe podría “tener información depositada en otro país”

El ex oficial de la Contrainteligencia Vladimir Rivero, quien fuera alumno y subordinado del oficial, lo calificó en Molinos por la Libertad como un extremista al que “la propia policía le tenía terror”. En el canal, donde se reveló que Garnica también tiene la ciudadanía española, Rivero comentó que su ex jefe podría “tener información depositada en otro país” y que no le extrañaría que “mañana aparezca muerto en Cuba”.

Su nombre se suma al de otros funcionarios y colaboradores del régimen cubano que han decidido autodeportarse, como el ex miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba Misael Enamorado Dáger o el ex oficial de la Contrainteligencia en Las Tunas, Evelio Eduardo Velázquez Infante.

La reciente noticia ha reavivado el debate en la comunidad cubanoamericana sobre la presencia de represores en el corazón del exilio. Se cuestiona la facilidad con la que muchos de ellos obtienen visas y permisos de residencia, ocultando sus crímenes y mintiendo sobre sus vínculos con el régimen. También persiste la duda sobre el trato que reciben al regresar a la Isla, tras haber sido considerados desertores.