El reguetonero Osmani García quema su pasaporte cubano ante las cámaras

"Siento que estoy quemando todo lo que me ataba a la pobreza, a la tristeza". Así se expresaba el reguetonero Osmani García mientras quemaba su pasaporte de Cuba en una entrevista con los Pichy Boys en el canal del dúo humorista en YouTube. El cantante, cubano nacionalizado estadounidense, decía, con ello, "librarse" de algo que representa a un Gobierno "asesino" que "te mete preso ocho años por gritar libertad".

En el espacio, García habló de su examen para obtener la ciudadanía estadounidense y de la situación tras las protestas en la Isla, y, en un momento dado, sacó su pasaporte cubano, vigente hasta 2026.

Osmani García opinó que los cubanos son los únicos en América que nacen con el "tiro asegurado", los únicos que si gritan "libertad" en las calles pueden acabar con una condena de ocho años de cárcel

Delante de las cámaras lo quemó dedicando cada página a alguien, empezando por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, contra el que profirió fuertes insultos.

"Los cubanos nos sentimos tristes y avergonzados con el gobierno al frente de la isla", dijo el artista conocido como "La voz", quien insultó también al expresidente Raúl Castro, al fallecido Fidel Castro, al Partido Comunista y "los artistas que están con el régimen".

Los Pichy Boys también se sumaron a la acción "liberadora" y quemaron algunas paginas del pasaporte del cantante de Taxi.

En la entrevista, Osmani García opinó que los cubanos son los únicos en América que nacen con el "tiro asegurado", los únicos que si gritan "libertad" en las calles pueden acabar con una condena de ocho años de cárcel, pero destacó que las protestas del 11 de julio muestran que "el pueblo de Cuba perdió el miedo".

"Muchísimos amigos de nosotros fueron heridos, otros han desaparecido y yo no quiero ser parte de eso. Yo por lo menos no quiero regresar a Cuba ni voy a regresar más nunca hasta que en nuestro país pare de existir el comunismo y se implanten los derechos humanos", añadió.

Osmani García llegó a EE UU en 2012. A comienzos de ese año, la transmisión de su canción Chupi Chupi fue prohibida en Cuba porque las autoridades la consideraron degenerada y vulgar.

"No quiero ser parte de eso. No voy a regresar a Cuba hasta que se acabe el comunismo y se respeten los derechos humanos. Yo no quiero regresar a una sociedad que esclaviza al ser humano", subrayó.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.