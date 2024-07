Remodelado para el 26 de Julio, al hotel Zaza no le faltan obreros ni combustible

La Habana/Después de la visita de Manuel Marrero a finales de junio, el hotel Zaza de Sancti Spíritus inició un maratón para recuperar el inmueble antes de las celebraciones por el 26 de Julio, cuyo acto central se hará en esta provincia. Con un “deterioro progresivo” y en “muy mal estado” por los años en desuso, las autoridades pretenden en menos de un mes revitalizar la instalación, no sin las críticas de los espirituanos.

La restauración de sus 124 habitaciones –se priorizarán 32 para la festividad y luego se repararán las otras–, el cambio de la impermeabilización, el arreglo de la fachada, la remodelación de las piscinas, el levantamiento del rancho Media Luna –que fue demolido– y otras labores menores como la instalación de la cerca perimetral, es lo que deben cumplir los constructores en los pocos días que restan.

No obstante, las autoridades no han escatimado recursos y una “cuantiosa inversión” –de la que la prensa oficial no revela el origen– ha permitido traer a más de 250 obreros de cinco provincias: Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y La Habana. Se han contratado también a brigadas de constructores de dos mipymes: D’Obras (de Morón) y Génesis (de Trinidad).

“Hasta ahora no hemos tenido serios problemas con los recursos o con el combustible para asegurar las labores, y cuando ha surgido algún obstáculo, se ha despejado”, aseguran los encargados de logística de las obras a Escambray, que se sorprende, como los obreros, de que los trabajos marchen a buen ritmo, contrario a la experiencia habitual.

Los trabajadores aseguran que no les ha faltado nada mientras reconstruyen el inmueble / Escambray

“Con eso, ni con la alimentación en general, ha habido dificultad a pesar de la situación difícil que, como todos sabemos, está atravesando el país. Pienso que quien se queje es porque quiere”, remata uno de los empleados.

“La intervención que se le hace al hotel Zaza es muy útil y necesaria porque le devolverá la vida a esta instalación que por tantos años fue insigne en esta provincia. Al llegar la encontramos en un grado de deterioro total, pero aseguro que cuando se concluya quedará como nueva”, refiere otro de los trabajadores. Los espirituanos, sin embargo, no están tan seguros de que la remodelación sea tan beneficiosa como prometen las autoridades.

Al pie de una nota compartida hace unos días por Escambray, muchos lectores resaltaban la ironía de “dejar perder un hotel para luego gastar millones restaurándolo”, dinero que, dicho sea de paso, podría beneficiar a otras instalaciones de la provincia que no fueron incluidas en los “retoques” por el 26 de Julio. Además, resaltan los internautas, la rapidez de los trabajos deja dudas sobre su calidad. Temen que formen parte del “colorete” a medias que se le da tradicionalmente a las ciudades sede del acto.

La prensa oficial pone la yagua antes de que caiga la gotera. “En el Zaza hay que hacerlo todo bien, por elemental respeto a la obra, a quienes este mismo verano volverán a disfrutar parcialmente de ella y, sobre todo, a los pininos (gastos) que hace el territorio para garantizar materiales tan escasos como caros, que varias obras y proyectos agradecerían no menos en sectores como los de la salud, la educación y otros de alto impacto social también”. Aun así, las dudas persisten.

El inmueble vivió varios intentos de reparación y sirvió como centro de aislamiento durante la pandemia

“¿Qué harán para comercializarlo? El hotel se destruyó producto de su descomercialización al acabarse el turismo de caza y pesca del que dependía, y no ser atractivo para el turismo nacional por falta de ofertas atractivas y por la competencia de Rancho Hatuey y Los Laureles, con ofertas similares y situados más cerca. ¿Qué van a hacer para que sea atractivo y a la vez rentable?”, preguntaba otro usuario, al que los propios comentaristas respondieron con sorna: “Pronto se llenará de turismo extranjero porque seguro el precio no estará al alcance del pueblo de a pie”.

Por su parte, Escambray y Granma insisten en que el hotel, en sus años de esplendor, era la insignia de la provincia y uno de los más demandados por los espirituanos. No obstante, no aclaran si se mantendrá el carácter “nacional” de la instalación, a la que se le ha dedicado –sospechosamente– demasiados recursos en tiempo récord.

El inmueble ha experimentado varios intentos de reparación. En 2023, el gobierno local prometió una inversión de 80 millones de pesos para el Zaza, que había sido usado como centro de aislamiento durante la pandemia. Sin embargo, para marzo, la fecha límite, los trabajos seguían inconclusos y solo se había empleado una cuarta parte del dinero. La mole de arquitectura socialista tampoco tuvo suerte ese febrero, cuando una empresa rusa llegó a gestionar el central Jatibonico. Los trabajadores, según se dijo entonces, se hospedarían en el hotel, que estaba cerrado al público. La “reparación capital” prometida entonces no llegó a término.

Hace una semana, 14ymedio retrató en un artículo el engalanamiento de la ciudad cabecera para el acto por el 26 de Julio. Las fachadas de farmacias y bodegas, pintadas de colores brillantes, contrastaban con los interiores derruidos y los almacenes y estantes vacíos. Muchos de los comercios remozados permanecían cerrados y los 10 kilómetros de carretera cuya reparación se llevó a cabo, fueron todos en el tramo que recorrerán los funcionarios cuando lleguen a la provincia.