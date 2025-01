Reportan la desaparición de 10 mujeres en Cuba en 15 años, la mitad solo en 2024

La Habana/Un total de 10 mujeres han desaparecido en Cuba desde 2009, según un informe del observatorio Alas Tensas publicado este martes. La lista, que incluye a dos menores de edad, de 3 y 16 años, da cuenta de que la mitad de los casos ocurrió durante el año pasado.

El más reciente en el registro es el de Esperanza Cabrera Melvin, de 75 años, quien desapareció el pasado 19 de diciembre. La última vez que se la vio fue en la parada de ómnibus del Central René Fraga, en Colón, Matanzas. Llevaba un suéter verde, un pescador de mezclilla clara y un pañuelo rojo en la cabeza. Familiares y vecinos reportaron el caso 72 horas después de perder contacto con la mujer, sin que hasta ahora haya resultados o pistas sobre ella. En su búsqueda, indicó la organización, la familia se ha enfrentado “a la ausencia de protocolos efectivos y respuestas rápidas por parte de las autoridades cubanas”.

También el mes pasado se reportó el caso de Felicia Gómez Díaz, de 67 años. La mujer, residente en el poblado de La Ermita, en el municipio de Trinidad, en Sancti Spíritus, fue vista por última vez el 5 de diciembre, cuando salió a buscar dos vacas que, de acuerdo con un testimonio de una sobrina suya a 14ymedio, Loraine Rumbaut, no llegaron a la hora que debían, por la mañana. Aquel día Gómez Díaz salió de casa vestida con abrigo verde, licra, botas de goma y gorra azul del equipo de béisbol provincial.

Cuatro meses antes se registró la desaparición de Claudia Cárdenas, una joven de 27 años, en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila. La última vez que se tuvo rastro de ella fue el 7 de agosto. Ese día vestía una blusa azul con una saya larga estampada. En la alerta emitida señalan que tiene discapacidad intelectual: “Es como una niña pequeña. No es agresiva”.

Otro caso es el de Mabel García Corrales, de 54 años, que fue reportada como desaparecida en la policía de Ciego de Ávila el 1 de julio pasado. Fue vista por última ataviada con pulóver negro, short corto negro y descalza.

Su madre, Teresa Moliner, un día después apareció muerta en la costa de la capital cubana

En febrero pasado se registró la desaparición de la niña Lali Paola Moliner, de 3 años. El último rastro que se tuvo de ella fue el 26 de ese mes, en Cojímar, La Habana. Su madre, Teresa Moliner, un día después apareció muerta en la costa de la capital cubana. Aunque las plataformas Alas y YoSíTeCreo en Cuba incluyeron la muerte de la mujer dentro de los casos que precisaban acceso a investigación policial, Rosana, prima de Teresa Moliner, dijo a Diario de Cuba que la madre “murió de un infarto; no fue asesinada como falsamente se dijo en las redes sociales”, al divulgarse la desaparición de la menor. Sin mayores avances en la investigación, su familia denunció públicamente la falta de actualización del caso por parte de la policía.

A finales de 2023, Karildi Caridad Marín, de 24 años, desapareció. Residente de Párraga, en La Habana, la joven salió la noche del 14 de diciembre a una fiesta “por El Cerro. No ha mandado ni un mensaje, ni ha hecho una llamada, y todos estamos muy preocupados porque no acostumbra a estar sin llamarnos tantos días”, escribió Yoandri Marín, su hermano, seis días después. Sobre el trabajo de búsqueda de la policía, la familia de Karildi ha dicho públicamente que se siente “decepcionada”.

En tanto, el 30 de mayo de 2021 desapareció la menor Maydeleisis Rosales, de 16 años, del municipio de Centro Habana. Casi tres años después, en marzo pasado, Isis Rodríguez Ameneiro, madre de la adolescente, dijo en entrevista con CubaNet que, “hasta la fecha, no he tenido noticias de ningún tipo de mi hija. Tampoco he tenido el apoyo de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria). Ella no ha dado señal de vida ninguna, por tanto, a estas alturas sospecho que no habrá buenas noticias sobre su paradero”.

Dos años antes, el 14 de junio de 2019, Jianis Sánchez Páez fue vista por última vez en San Miguel del Padrón, La Habana. La mujer, de la que no se precisa su edad, dejó dos hijas pequeñas, que ya eran huérfanas de padre, quien fue asesinado años antes. Las menores, según la ficha, están a cargo de su abuela materna, una adulta mayor y quien está enferma.

Asimismo, Alas Tensas recordó el caso de la joven Beisy Moraima Pedroso Ramírez, de 21 años, quien desapareció el 30 de mayo de 2017, en Mantilla, Arroyo Naranjo, en la capital de la Isla, a dos cuadras de su casa. Iba vestida de blanco, un pulóver blanco y una licra blanca. Además, llevaba sandalias negras y un bolso de mano carmelita. Su familia realizó la denuncia en su momento ante las autoridades y recorrió hospitales, iglesias, centros de rehabilitación, centros psicológicos, psiquiátricos, terminales de ómnibus y aeropuertos, sin éxito.

Finalmente, el caso más antiguo reportado tiene más de 15 años. Se trata de Damaris Ricardo Frómetas, de 54 años, quien desapareció en octubre de 2009, en Wajay, municipio Boyeros, en La Habana. Ese día, según una ficha de YoSíTeCreo en Cuba, fue vista por última vez por los pastores de la iglesia a la que asistía. En su momento, Rosa, hermana de Damaris, denunció en una Unidad de la PNR, del municipio Playa. Sin embargo, dijo que “el caso solo llegó a investigación policial”, aunque “tuvo un seguimiento” porque ella fue varias veces a la oficina de Atención a la Ciudadanía, en Plaza de la Revolución.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de Damaris. Nunca encontraron causas de su desaparición ni se han realizado más investigaciones, acusó Rosa.

Como suele ser habitual en los últimos años, las redes sociales se han convertido en el canal por el que la población puede enterarse y pedir ayuda sobre estos casos, pues rara vez la prensa oficial los reporta. El silencio en los medios estatales ha sido tal que las desapariciones se pensaban un problema inexistente en la Isla.