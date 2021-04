La reportera Iliana Hernández es detenida junto a unos amigos mientras caminaban por La Habana

La reportera independiente Iliana Hernández, colaboradora de CiberCuba, fue detenida la tarde de este jueves en La Habana Vieja, y trasladada a la estación de Infanta y Manglar, en el municipio capitalino de Cerro. La también activista, mientras caminaba con unos amigos por la calle Obispo, fue interceptada por un agente de la policía que solicitó mostraran sus identificaciones y luego llamó por refuerzos.

En un video que circula en redes sociales se registró el momento en que el grupo, a los pocos minutos del incidente, fue abordado por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y policías que llegaron en una patrulla. Tras aparecer una mujer que les gritó frases como "Viva Cuba", Viva la revolución", "Vivan Fidel y Raúl", "Yo sí defiendo esta revolución" y "Esto no lo tumba nadie", fueron arrestados.

"El boulevard está lleno de gente y él [el policía ] viene a pedirnos la documentación a nosotros como si estuviéramos haciendo algo malo", se escucha decir a Hernández en la grabación.

"Yo quiero una Cuba libre para que no pasen estas cosas y por eso estamos luchando"

"Esto es un atropello porque nos quieren llevar sin una orden", dijo Eliecer Romero Pérez que acompañaba a la reportera. Romero además mencionó el Artículo 42 de la Constitución de la República, que dice que todas las personas "tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios".

"Miren alrededor de ustedes, hay dos o tres segurosos que están aquí que nos están vigilando, ¿por qué? porque no pensamos igual caballero. Yo no quiero a nadie muerto, yo quiero que todo el mundo viva, que esté bien, eso es lo que yo quiero. Y por pensar así, es que nos para la policía, porque pensamos diferente", agregó Romero .

Segundos antes de aparecer la mujer que gritó varias frases apoyando a la revolución Hernández afirmó: "Yo quiero una Cuba libre para que no pasen estas cosas y por eso estamos luchando".

"No estaban haciendo nada, no estaban en ninguna manifestación, no estaban cometiendo ningún delito", dice a 14ymedio una fuente cercana. "Y la policía fue directamente hacia donde estaban ellos y mandaron a buscar la patrulla para llevárselos".

En otro video publicado en Facebook, aparece Romero junto a Thais Mailén Franco Benítez, quien documentó cómo eran trasladados hacia la estación. Según contó Franco, ellos solo iban tomándose fotos por la calle Obispo cuando fueron detenidos.

