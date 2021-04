Allanan la sede del Movimiento San Isidro y arrestan a Otero Alcántara

El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este viernes por agentes de la Seguridad del Estado en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) junto a la rapera Yenisleidys Borroto AfrikReina BV. La vivienda "fue allanada" por varios oficiales de la policía política, contó a 14ymedio Borroto quien también es miembro del MSI.

Alcántara fue liberado al mediodía de este sábado después de 16 horas de arresto. "Me llevaron primero para la unidad de Regla, luego para la de San Miguel y al final para El Cotorro. Ahí pasé la noche en un calabozo y en un momento uno de los oficiales me contó que ellos tenían las obras que estaban en mi casa, yo les dije que tenían que devolverlas", declaró el artista a este diario minutos después de ser puesto en libertad.



"Entraron como 20 minutos antes de las cuatro de la tarde. Primero fueron dos oficiales en una actitud conciliadora a pedirle Luis Manuel que no saliera a la calle a bailar y que no provocara a los que agentes que estaban en la esquina vigilando para que ellos no tomaran ninguna acción. Ya la performance había terminado y Luis Manuel dijo que sí que él iba a apagar la directa", relató Borroto.

"Dos minutos más tarde entraron más de diez personas a la casa, cinco lo redujeron a él y sobre mí vinieron dos mujeres y un hombre. A otra muchacha que estaba ahí de visita igual también la detuvieron. Ella conocía a Luis Manuel de las redes y quiso ir a la sede a conocerlo en persona".

Precisó que tanto a ella como a la otra muchacha las llevaron detenidas para la unidad policial de Infanta y Manglar, en el municipio de Cerro, pero no tiene aún noticias del paradero de Alcántara. Cuenta que al artista se lo llevaron de la casa sin mascarilla y sin camisa y "en medio de un acto de repudio que improvisaron", cinco o siete personas que gritaban consigna y que identificó como "del Partido".

La joven explica además que desde temprano en la calle Damas de la barriada de San Isidro habían puesto música, sobre todo canciones de Silvio. "Cuando nosotros pusimos nuestra música ellos subieron aún más la suya para que la de nosotros no se escuchara y ahí fue que Luis Manuel salió a la calle y comenzó a bailar", precisó.

"Después supe que cuando nos sacaron en la patrulla entraron a la casa y destrozaron todas las obras de arte que Luis Manuel tenía en las paredes. A mí me tuvieron todo el tiempo en la unidad, primero en un salón de reuniones y luego en otro lugar similar pero más pequeño y donde había una cámara y un micrófono. Ahí empezaron a hacer montón de preguntas, me tuvieron ahí sin zapatos y sin nasobuco. Respondí las preguntas que quise, al final me hicieron una advertencia de que en algún momento el peso de la ley iba a caer sobre Luis Manuel".

Las obras destruidas forman parte de la serie A pesar de ser un niño bueno, yo no conocí a los Reyes Magos, en la que el artista ilustra en gran formato coberturas de algunas de las golosinas que comía en su infancia.

AfrikReina BV declara que cuando fue liberada la llevaron primero a San Isidro a tratar de recuperar su bolso pero no fue posible y luego la dejaron en su casa poco después de la una de madrugada. "Todavía están allá abajo vigilando para que no salga y desde ayer por la tarde cortaron la internet de mi teléfono", denunció.

Desde hace dos semanas, un operativo de la policía política rodea la vivienda de Otero Alcántara. En la mañana de este viernes el artista decidió hacer una performance que compartió en vivo por sus redes sociales. "Desde hoy estaré durante ocho horas diarias por cinco días sentado en un garrote vil, días en los que permanezco sitiado por la Seguridad del Estado, convoco a las autoridades a que accionen este torno y me ejecuten públicamente", dijo en un post que publicó en su página de Facebook.

"Esta obra es el resultado de una serie de videos donde denunciamos la manera arbitraria en la cual son acusados los activistas y opositores en Cuba. Desde la Ley 88 que te puede condenar a hasta 20 años de cárcel, viniendo al traste con la Primavera Negra, hasta el desacato, delito por el que ahora mismo Denis Solís está preso, y está también Luis Robles preso por expresarse", agregó.

"Esta performance está basada en el garrote vil: técnica de matar a activistas o delincuentes en dictaduras como la franquista y en la colonia española. Es un llamado de atención de lo que puede llegar a hacer la dictadura. Imagínense que si a Luis Robles le impusieron seis años de cárcel por expresarse con un cartel, qué le puede pasar a un activista que logre realmente tener millones de seguidores por la Libertad de Cuba", dijo.

