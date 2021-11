La represión ahoga la marcha del 15N en Cuba y extiende el malestar popular

Desde el amanecer de este lunes, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil se desplegaron en plazas, parques y tomaron las azoteas próximas al Capitolio de La Habana, como parte del operativo para impedir la Marcha Cívica convocada para las tres de la tarde de este 15 de noviembre y que finalmente no pudo realizarse debido a la represión.

"Esto está caliente", compartió Yuniel, un joven que dio testimonio a 14ymedio en las cercanías del Parque Central. Este habanero de 28 años fue de los pocos que se atrevió a salir de su casa, en una jornada en que muchos padres impidieron que sus hijos jóvenes y adolescentes pusieran un pie fuera de sus viviendas por temor a que fueran arrestados.

Agentes vestidos de civil que simulaban estar en la cola de un comercio, calles con pocos transeúntes y grupos de vigilantes en las esquinas marcaron este lunes en que la represión logró ahogar la convocatoria pero también dejó un hondo malestar entre los ciudadanos, hartos del aumento de controles que se han vivido en la Isla tras las protestas del 11 de julio.

15N: una jornada en que muchos padres impidieron que sus hijos jóvenes y adolescentes pusieran un pie fuera de sus viviendas por temor a que fueran arrestados

Cuando el reloj marcó las tres de la tarde, la hora acordada para la Marcha Cívica, las calles casi desiertas en algunas zonas de Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Plaza de la Revolución eran el panorama que se veía. Muchos agentes de la policía política inquietos en las esquinas, algún que otro transeúnte en sus labores diarias y unas personas vestidas de blanco.

"Aquí en Prado hay policías, militares y muchos segurosos, el ambiente está muy tenso. También veo a la prensa internacional, boinas rojas y repudiantes. Cuando venía caminando hacia acá vi un pequeño grupo vestido de blanco subiendo hacia el Parque Central, pero muy pequeño", describió una joven desde el céntrico paseo, que insistió en señalar la presencia de muchos "policías disfrazados, sobre todo vestidos de azul y rojo".

Un par de jóvenes fueron detenidos en las cercanías del Paseo del Prado mientras gritaban "Patria y Libertad" bajo las aterradas miradas de algunos vecinos que los observaban desde los balcones o las ventanas. Los dos hombres, aún por identificar, fueron rápidamente interceptados y arrestados por la policía, según un video difundido en las redes sociales.

Nos acaban de detener ❗❗❗🙏Ayuda pic.twitter.com/kGGVI71whI — Céspedes (@luarCespedes) November 15, 2021

Galiano, una de las principales calles de Centro Habana y que recorrieron los manifestantes el pasado 11 de julio, permanece cerrada a los vehículos desde su inicio en la avenida de Malecón hasta la calle Reina. La vía, una arteria comercial con abundantes portales y próxima al Paseo del Prado, se barajó como una alternativa para los convocados este 15N.

El día fue atípico, sin bullicio ni colas. "En una de las tiendas de Carlos III estaban vendiendo pan con jamón en moneda nacional", relató Yuniel. Una de las dependientas mostró su temor y mencionó que estaba "loca por regresar a casa" pero tenía que estar ahí hasta las 9 pm. "Nos obligaron a trabajar", aseguró.

La sucursal bancaria de la calle Aranguren, que normalmente cierra a las 3:30 pm, adelantó el fin de servicio. "Hoy y mañana cierra a las dos de la tarde", dijo un guardia de civil a un cliente asombrado. Muchos negocios privados no abrieron sus puertas y otros avisaron a sus clientes que suspendían los envíos a domicilio hasta el próximo miércoles.

Decenas de activistas, artistas y periodistas independientes han sido detenidos en las últimas horas o permanecen sitiados desde este domingo para impedirles salir de sus casas. Una de las pocas personas que ha podido evadir el cerco policial fue la reportera independiente Iliana Hernández, que a las 3 pm salió a marchar.

"Mi misión era demostrarles a ellos [al Gobierno] que no era imposible fugarse como lo he hecho otras veces", dijo Hernández en un video compartido por CiberCuba. Aseguró además que en algún momento en las próximas horas la van a detener pero lo importante fue que a las tres de la tarde estaba en la calle "vestida de gris porque hoy es un día gris para Cuba". "Es triste que tengamos que vivir de esta manera pero para eso estamos luchando para no vivir más así".

Un par de jóvenes fueron detenidos en las cercanías del Paseo del Prado mientras gritaban "Patria y Libertad" bajo las aterradas miradas de algunos vecinos que los observaban desde los balcones o las ventanas

A pesar de la vigilancia, algunos salieron vestidos de blanco a recorrer la ciudad, el color que habían promovido los organizadores de la convocatoria. Otros, mostraban su simpatía con la Marcha de cualquier manera: Una trabajadora estatal de 60 años enseñó orgullosa la pantalla de su móvil con una imagen de su prima "haciendo una L con la mano el símbolo de la libertad" e hizo saber a este diario su sintonía por el 15N.

"No le veo final a esto, si cada vez que alguien disiente van, le meten un acto de repudio", comentó la mujer en alusión a un cambio. "Nos vamos a quedar sin jóvenes, esto es lo más grande, pero ojalá que [el cambio] venga pronto".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este lunes como "operación fallida" la convocatoria de una marcha pacífica del 15N, declarada ilegal por el Gobierno.

"Hay mucho que contar de todo lo bueno que ha acontecido y también hay algunas cosas que revelar de esta operación fallida que se intentó articular y que ha sido un completo fracaso", dijo refiriéndose a las protestas en una transmisión en vivo desde la página de Facebook de la Cancillería.

Rodríguez dedicó gran parte de su intervención a destacar la reapertura de la Isla y habló de la etiqueta #CubaVive utilizada por el oficialismo en las últimas horas para hacer ver que en la Isla se vive en "normal tranquilidad". El hashtag también aparece en varios carteles que han usado las Brigadas de Respuesta Rápida y los represores en actos de repudio a opositores y miembros de la plataforma Archipiélago.

