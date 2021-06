Presentan un 'habeas corpus' a favor del artista Hamlet Lavastida, detenido por una "investigación"

El artista Julio Llopiz-Casal presentó un habeas corpus este lunes en el Tribunal Provincial de La Habana a favor de su colega Hamlet Lavastida, detenido desde hace más de 48 horas en Villa Marista por la Seguridad del Estado. Lavastida fue arrestado el sábado al terminar el aislamiento reglamentario para todos los cubanos que ingresan a la Isla desde el extranjero en uno de los centros habilitados por el Gobierno en el reparto de Flores.

El artista volvió a la Isla el pasado 21 de junio, al concluir su residencia en la galería berlinesa Künstlerhaus Bethanien. Esta institución cultural alemana se pronunció hace pocas horas a favor de Lavastida, presentándolo como "un reconocido artista visual" y exigiendo a las autoridades cubanas que levanten "inmediatamente su encarcelamiento".

La madre de Lavastida se presentó este lunes en Villa Marista para tener noticias de su hijo, pero no le dieron muchos más detalles que los que ya tenía. Le informaron que continúa detenido bajo el "proceso de investigación" y al preguntar cuándo lo pondrían en libertad, el oficial que la atendió le dijo que, hasta el momento, su hijo "no tenía una medida cautelar" de privación de libertad pero que aún no se cumplían las 72 horas reglamentarias para desarrollar "la investigación".

En esa misma jornada fueron detenidos el periodista Héctor Luis Valdés Cocho y las artistas Tania Bruguera, Camila Lobón y Katherine Bisquet

Lavastida es uno de los artistas más relevantes de su generación y ha mantenido en los últimos meses un discurso frontal contra el régimen al denunciar la represión que han vivido sus colegas cubanos, sobre todo desde el pasado 27 de noviembre.

Este domingo, representantes del 27N pidieron la libertad de Hamlet Lavastida usando un lazo negro en señal de protesta. La acción también exigía al Gobierno la liberación de todos los presos políticos. En esa misma jornada fueron detenidos el periodista Héctor Luis Valdés Cocho y las artistas Tania Bruguera, Camila Lobón y Katherine Bisquet.

Carolina Barrero, Solveig Font, Leonardo Fernández, Carolina Sansón y Yamilka Lafita llegaron a Villa Marista para preguntar por Lavastida. Allí recibieron la misma información que le habían brindado a la madre del detenido en la mañana: está "bajo investigación''.

Lobón y Bisquet transmitieron en vivo el momento en que, en la puerta del edificio donde viven, un agente vestido de civil, sin identificarse, les advertía de que si salían la única opción que tenían era ir "para la patrulla". Ambas fueron liberadas horas más tarde, al igual que Bruguera y Valdés Cocho, que denunció en sus redes sociales el acoso que recibió en la celda de la unidad policial por parte de otros detenidos ante la mirada de los oficiales, que no intervinieron.

La organización Human Rights Watch también denunció el arresto de Lavastida y pidió al Gobierno cubano su libertad. "Exigimos que se respeten sus derechos humanos y cesen los abusos contra artistas". escribió el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.

