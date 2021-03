Gran despliegue de la policía cubana para impedir una manifestación "secreta"

Una decena de activistas y periodistas han amanecido con vigilancia en sus casas y se les impide salir a la calle. La razón: una presunta acción de protesta que, aseguran, no han convocado. En La Habana Vieja, en los alrededores del Capitolio, se ve una gran presencia de policías y patrullas así como en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución.

El Gobierno pretende así reprimir una supuesta manifestación denunciada por el presentador Humberto López este jueves en el noticiero de la Televisión Cubana que tendría como objetivo pedir la libertad de Luis Robles, el joven que fue arrestado por levantar un cartel con el mensaje "libertad", "no más represión" y "free Denis", en alusión al rapero Denis Solís.

La actividad, según López, se organizaba de forma "secreta" desde Estados Unidos para ser llevada a cabo por "contrarrevolucionarios" en lo que calificó de "provocación" prevista para este viernes en la Plaza de la Revolución.

El comunicador recordó, en su habitual tono amenazante, que la resistencia, los delitos de desobediencia a la autoridad y desacato, así como el desorden público y propaganda enemiga están vigentes y pueden ser utilizados contra los ciudadanos que salgan a manifestarse. También se mostraron en pantalla las penas que lleva aparejados cada uno de estos delitos en el Código Penal y que van de tres meses a ocho años de prisión, además de multas.

López señaló que estos delitos están "dormidos", aunque, como lo han señalado varias ONG internacionales, las autoridades cubanas recurren a ellos para condenar a opositores o activistas como ocurrió recientemente con Luis Robles.

Como responsables de la "acción secreta", el presentador señaló a Omara Ruiz Urquiola, Yasser Castellanos, Luis Manuel Otero Alcántara, Abu Duyanah Tamayo, Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés y Maykel Osorbo. Cinco de ellos estuvieron acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro y son blanco constante de difamaciones en los medios oficiales.

Ruiz Urquiola, que se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, escribió en su perfil de Facebook: "No planifico nada de lo que no puedo tomar parte. Me hubiera gustado haber ideado coger la calle por Luis Robles". En la misma línea se expresó Otero Alcántara, que aseguró a 14ymedio que ninguno de los miembros del Movimiento San Isidro ni de los que habían estado en la sede tenía planes de ir hoy a la Plaza de la Revolución.

El artista aprovechó para denunciar que tanto él como sus acompañantes tienen vigilancia de la policía política desde primeras horas de la mañana.

Además, amanecieron sitiados en sus domicilios Carolina Barrero, Luz Escobar y Yamilka Lafita. Al intentar salir a la calle, fueron detenidos Héctor Luis Valdés, Maykel Osorbo y María Matienzo, que también tienen vigilancia en sus viviendas.

"María Matienzo, periodista de CubaNet, acaba de ser detenida cuando salía del domicilio. No responde al teléfono. La doy por desaparecida", denunció la activista Kirenia Yalit junto a la publicación de una fotografía en la que se ve una patrulla haciendo guardia en la cuadra donde vive la reportera.

#CUBA: Recibimos reportes sobre abusos contra periodistas hoy. @menosveinte de @CubanetNoticias y @HectorValdes_91

de @CubaAdn habrían sido detenidos. @Luz_Cuba de @14ymedio y otros están bajo vigilancia y arresto domiciliario.



Todos deben estar libres.



Estamos monitoreando. — CPJ Américas (@CPJAmericas) March 12, 2021



Al ser liberada Matienzo declaró: "Yo soy periodista independiente y voy a cubrir la noticia que entienda. Mi casa no es calabozo. Cada vez que me pongan vigilancia voy a ir presa".

