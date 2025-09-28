Rescatan a cinco personas en Santiago de Cuba tras desbordarse un río por las lluvias

La Habana/Durante la tarde y noche de este sábado tanto la prensa oficial como los residentes en Santiago de Cuba publicaron imágenes y videos en los que se ven casas y poblados inundados. En algunas zonas los vecinos debieron refugiarse en los techos pues el agua sobrepasaba el metro de altura.

Una depresión tropical que se encuentra casi estacionaria al norte de Holguín ha traído intensas lluvias a todas las provincias orientales y Camagüey. Granma y Santiago parecen ser por el momento las más afectadas. Según el Instituto de Meteorología de la Isla (Insmet), en la mañana de este domingo habrá chubascos en esta región, que se intensificarán en la tarde, “llegarán a ser fuertes en algunas localidades y se extenderán hasta horas de la noche”.

Según el último reporte del Insmet, la depresión tropical nueve “durante las pasadas horas se ha mantenido con poco cambio. En la noche y la madrugada de este domingo se concentraron fuertes áreas de tormentas en localidades del oriente cubano, fundamentalmente sobre las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, lo que incentivó la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las que llegaron a ser fuertes y localmente intensas, con acumulados significativos”.

La depresión amenaza con convertirse en ciclón. “Para las próximas horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria aumentando su velocidad de traslación [actualmente de 11 kilómetros por hora], a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose durante las próximas 12 a 24 horas en una tormenta tropical”, dijo el Instituto, que añadió que las lluvias pueden llegar a ser muy intensas en Oriente, especialmente en las zonas montañosas.

La depresión amenaza con convertirse en ciclón. "Para las próximas horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria aumentando su velocidad de traslación"

En redes sociales, los residentes en Santiago han reportado inundaciones en el municipio cabecera. “Cientos de calles completamente anegadas mantienen a moradores en estado de alerta. La madrugada ha dado paso al día y muchas familias siguen sacando agua dentro de sus hogares”, escribió en Facebook el periodista oficialista Cuscó Tarradell.

Asimismo, informó de “más de 80 reportes de averías en circuitos primarios y secundarios del municipio Santiago de Cuba, según confirmaciones de operarios de guardia en el Despacho Eléctrico Provincial”, que han provocado apagones en varias zonas de la ciudad. “En el municipio de Guamá, los poblados de Aserradero y Uvero se encuentran entre los más afectados por las contingencias eléctricas y las inundaciones”, añadió Tarradell.

En Baconao, donde se desbordó el río Sigua, quedaron atrapadas cinco personas en los techos de instalaciones del Parque de la Fantasía. Según Cubadebate, dos fueron rescatadas por personal de la Cruz Roja Cubana en Santiago y el resto fue asistido por los salvavidas locales.

“Cabe destacar que para llegar a esa localidad hay que pasar varios pasos peligrosos de ríos y todos están desbordados por las crecidas de los mismos”, dijo al medio Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro, Seguridad Acuática, en Santiago de Cuba.

Según el rescatista, también quedó incomunicado por el desbordamiento del río el poblado Los Mamoncillos, en Playa Verraco. “Viviendas destruidas por el paso del mismo, así me reportaron seguidores vía Messenger, familias protegidas en viviendas de mampostería y con cubiertas de placa”, escribió en su perfil.

En Granma, donde la situación fue más crítica el sábado, todavía se experimentan las consecuencias del temporal. “El asentamiento de Hatibonico, del municipio de Caimanera en las últimas 24 horas registra los mayores acumulados de lluvia del país”, informó la emisora Radio Bahía.