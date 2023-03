En respuesta a los alardes de Díaz-Canel, D Frente señala que un tercio de los cubanos no lo apoya

Aunque la votación del pasado 26 de marzo "reafirmó convicciones revolucionarias", según dijo este miércoles Miguel Díaz-Canel en una reunión ante el Consejo de Ministros, el mandatario tuvo que dedicar largos minutos a defender la legitimidad de un proceso tras el que 2,5 millones de cubanos residentes en la Isla quedaron sin representación.

Este último dato ha sido denunciado por la organización opositora D Frente, que hizo público un comunicado el mismo día señalando que la suma de quienes se abstuvieron, votaron en blanco y anularon su papeleta, indica que un 33,8% de los electores "no son favorables a la continuidad del orden político cubano actual".

Consciente de que las elecciones han dejado una cifra de abstención histórica (24%) desde 1959, Díaz-Canel se centró en minimizar la importancia de que uno de cada cuatro cubanos no asistieran a su cita con las urnas a través de la comparación con otro contexto geográfico (EE UU), a la vez que rechazaba que se compare con otro contexto temporal, el de las Legislativas de hace cinco años, donde solo se abstuvo el 15% del padrón.

"La misma prensa que maquilla resultados electorales de naciones del primer mundo que ni están bloqueadas, ni agredidas, ni sometidas a una enorme campaña mediática, y la participación apenas supera el 60%"

"La comparación que el enemigo pretende hacer entre estos resultados y los obtenidos en las elecciones nacionales del 2018 es oportunista, pues son contextos electorales totalmente diferentes", dijo, y relató cómo ha empeorado la situación en la Isla en este lustro, presuntamente por el agravamiento del bloqueo, sus supuestas consecuencias –desde la falta de electricidad a la de créditos en los mercados internacionales– y la "campaña de descrédito" mediático desde EE UU.

Más pertinente, en cambio, le pareció a Díaz-Canel comparar el dato con las elecciones de sistemas democráticos y pluripartidistas que poca relación guardan con el marco cubano. "La misma prensa que maquilla resultados electorales de naciones del primer mundo que ni están bloqueadas, ni agredidas, ni sometidas a una enorme campaña mediática, y la participación apenas supera el 60%", adujo.

El mandatario empleó también buena parte del tiempo en justificar la transparencia electoral. Activistas y opositores –apoyados en las imágenes publicadas por ciudadanos, prensa independiente e, incluso, oficial– han puesto en duda las cifras de participación ofrecidas por la Comisión Electoral Nacional (CEN), pero Díaz-Canel defendió que no hay ninguna prueba de que haya habido ilegalidades en el proceso.

"Aun cuando la campaña contrarrevolucionaria se empeña en presentar las elecciones como carentes de transparencia, lo cierto es que no tienen ni una sola prueba, ni una sola evidencia de alguna irregularidad", introdujo. A partir de ahí, comenzó una explicación sobre los distintos procesos que llevan a la aprobación de candidaturas y en los que, a su juicio, todo está abierto a la ciudadanía.

El mandatario convirtió en extraordinarios hechos habituales en cualquier elección, como que las urnas estén vacías al constituirse la mesa o que las boletas se cuenten delante de los asistentes

Que no haya ningún candidato independiente o que no suscriba el discurso oficial no sorprende al secretario general del Partido Comunista, a quien le sobran los observadores internacionales que, incluso en democracias reconocidas y fiscalizadas por la población, como EE UU o España, supervisan el proceso electoral. "No necesitamos observadores internacionales, el pueblo entero tiene el derecho, la posibilidad y la potestad de ser observador y lo hace".

El mandatario convirtió en extraordinarios hechos habituales en cualquier elección, como que las urnas estén vacías al constituirse la mesa o que las boletas se cuenten delante de los asistentes, una verdad a medias, puesto que la propia directora de este diario, Yoani Sánchez, intentó ejercer ese derecho en 2019 y solo pudo hacerlo tras un acto de repudio y muchas trabas.

Para Díaz-Canel, sin embargo, Cuba no puede estar más orgullosa. "Habría que preguntarse por qué esa mirada sesgada y tendenciosa: sencillamente, compañeros, porque somos un ejemplo para el mundo. Y ese ejemplo hay que seguirlo defendiendo, y ese ejemplo hay que defenderlo también con el aliento que ha dado este resultado del pueblo en estas elecciones", agregó.

También sacó el mandatario pecho de unos porcentajes de participación que a su juicio avalan la "muestra de civismo, pero también de patriotismo, de lealtad a la Revolución" del pueblo en medio de las dificultades. "Hay expectativa, hay confianza, y yo creo que todos tenemos que trabajar como parte de ese aprendizaje en buscar sobre todo una respuesta económica a la situación que presenta el país", dijo antes de enumerar la larga lista de problemas cotidianos de los cubanos, que van de la falta de alimentos a la de vivienda o agua, las deficiencias en educación, salud y transporte o el alarmante aumento de la violencia de todo tipo.

Ante ellos no ofreció ninguna solución, más allá de un propósito de enmienda más bien basado en el realismo mágico que propiciará la "tremenda energía para seguir avanzando"

Ante ellos no ofreció ninguna solución, más allá de un propósito de enmienda más bien basado en el realismo mágico que propiciará la "tremenda energía para seguir avanzando, porque en estas elecciones Cuba ganó".

Una visión que difiere de la desmenuzada por D Frente en su comunicado, en el que considera la votación una "consulta de confirmación de diputados previamente designados para esos puestos". La organización denuncia el acoso y detenciones contra quienes intentaron promover la abstención, algo que está prohibido en la Ley cubana aunque es legal en la mayoría de países en los que votar no es obligatorio, así como las coacciones directas o indirectas sobre los electores para que depositaran su voto y lo hicieran en el sentido conveniente.

"Aun cuando el proceso no contó con supervisión de instituciones observadoras independientes ni con las garantías mínimas de un proceso electoral democrático, los resultados publicados por el CEN evidencian la continua erosión del régimen político actual", considera D Frente, que insta a los diputados electos a plantearse el problema de representatividad del sistema y exige "que se libere a todos los presos políticos; respete los derechos humanos de todos los cubanos sin discriminación de tipo político; reconozca el pluralismo político; y comience un proceso de transición para salvar al país de la crisis en que vive".

