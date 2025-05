La revocación del permiso de trabajo de los migrantes de CBP One afecta a miles de cubanos en EE UU

Florida/Miles de cubanos que entraron a través del programa de CBP One recibieron este miércoles un aviso de cancelación de su permiso de trabajo por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis).

“Emitimos una notificación explicando nuestra intención de revocar la aprobación previa de su caso”, informó la agencia federal a los migrantes que entraron por el programa implementado por el Gobierno de Joe Biden. El mensaje, que se puede leer en el perfil del solicitante en la web de Uscis, indica la referencia que se usó en el momento de gestionar su permiso de trabajo.

El pasado 18 de abril, miles de migrantes que entraron legalmente en EE UU utilizando la aplicación CBP One comenzaron a ser notificados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que su formulario I-94 (permiso de permanencia temporal o parole) fue cancelado, por lo que la mayoría de ellos daban por descontado que lo mismo ocurriría con el permiso de trabajo.

Uscis explica que los afectados tienen hasta 15 días para demostrar que poseen un permiso de permanencia temporal vigente en el país y así poder mantener el de trabajo. Esta situación deja a los miles de cubanos que esperan obtener la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste sin derecho a trabajar en EE UU.

“Yo esperaba hasta el último momento que no me cancelaran el permiso de trabajo”, afirma Marcos, un cubano residente en Tampa. El santiaguero entró a EE UU en enero de 2023 y solicitó la residencia permanente en diciembre pasado. “Aunque ya solicité un permiso de trabajo junto al trámite de mi residencia, esos permisos están demorando mucho”, asegura.

“Si en mi empresa se dan cuenta de que el permiso de trabajo con el que me contrataron fue cancelado me sacan mañana mismo”, añade con preocupación. “Solo pienso en cómo pagar la renta y mis deudas mensuales, porque los trabajos no aparecen muy fáciles aquí en Florida”.

Igual de desesperado está Yoandry, quien solo lleva siete meses en EE UU y vive también en Tampa. “Hay muchas trabas para trabajar sin papeles aquí en Florida, siempre aparece algo pero es inestable”, asegura. “Por lo pronto me queda esperar al año y un día para solicitar la residencia pero hasta entonces si no encuentro trabajo por la izquierda no sé de qué voy a vivir. Solo el alquiler me cuesta 1.000 dólares”.

El programa CBP One empezó a funcionar en enero de 2023. Más de 930.000 personas se han presentado en estos dos años de vigencia en los puertos de entrada para que las autoridades procesaran sus casos, según datos oficiales. Durante el trámite, los extranjeros recibían un permiso de permanencia temporal.

Del total de beneficiarios del programa –que solo en diciembre, último mes con datos disponibles, fueron cerca de 44.000– 110.970 eran cubanos. A través de este sistema 1.450 migrantes podían entrar cada día a través de siete puntos fronterizos.

CBP One fue creado por la Administración de Joe Biden para frenar los cruces ilegales de la frontera y gestionar la organización de los puestos de entrada, pero en los últimos meses, y tras la victoria electoral de Donald Trump, que había prometido eliminarlo, el número de solicitantes decayó.

En la primera semana de abril, la Administración de Trump exigió a los migrantes que entraron con CBP One abandonar el país "de inmediato" a través de un correo electrónico en el que advertía de que la policía migratoria tiene medios para localizar a quien no atienda la demanda y se esconda de las autoridades.

“Es hora de que abandones Estados Unidos”, decía sin ambages el texto desde el inicio. “Se encuentra aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional le otorgó un permiso de entrada por un período limitado”. Invocando la sección 1182 del Código de EE UU y el Título 8 del Código de Reglamentos Federales, la institución informó de que iba a ejercer “de inmediato” su derecho de revocación del permiso.