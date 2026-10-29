Se roban un panel solar de Etecsa en Sancti Spíritus y ponen en riesgo la conexión de varios barrios

La Policía acudió al lugar tras conocerse la sustracción, aunque hasta el momento no se ha informado de la recuperación del panel.

La instalación presta servicio a Camino de Santa Cruz y El Chambelón, en una ciudad donde los apagones agravan las deficiencias de las telecomunicaciones

Sancti Spíritus/No basta en Cuba con soportar una conexión a internet lenta, inestable y cada vez más cara. También hay que lidiar con los apagones que dejan fuera de servicio los equipos de Etecsa y, ahora, con los ladrones que se llevan hasta los paneles solares instalados para paliar el desastre. Este jueves, los vecinos de Sancti Spíritus amanecieron con la noticia del robo de uno de estos equipos en una pequeña central de telecomunicaciones.

La instalación afectada presta servicio a las zonas de Camino de Santa Cruz y El Chambelón. La Policía acudió al lugar tras conocerse la sustracción, aunque hasta el momento no se ha informado de la recuperación del panel. Tampoco se conoce cuántos usuarios podrían verse perjudicados.

El gabinete se encuentra junto a la Carretera Central, en las inmediaciones de los cultivos protegidos de La Quinta. Los paneles solares están montados sobre una estructura metálica, dentro de un recinto delimitado por una cerca de malla azul.

En diferentes puntos de Sancti Spíritus, el monopolio estatal Etecsa ha instalado pequeños sistemas fotovoltaicos para mantener operativos algunos de sus servicios cuando falla el suministro eléctrico. Sin embargo, la autonomía de las baterías es limitada y estos equipos tampoco resuelven los problemas habituales de velocidad y estabilidad de la conexión.

Según explicó entonces la empresa estatal, las baterías proporcionarían cinco horas o más de respaldo energético, incluso durante la noche. / 14ymedio

“Una en mi zona es la que me proporciona Nauta Hogar”, explica a 14ymedio un vecino, según el cual el sistema puede funcionar apenas seis horas sin electricidad. En medio de los prolongados apagones, esa autonomía supone un alivio, aunque temporal, para quienes dependen de internet para comunicarse.

En marzo pasado, Etecsa anunció la instalación de 17 sistemas fotovoltaicos de dos kilovatios en distintos gabinetes de la provincia, con los que pretendía beneficiar a unos 15.000 clientes de telefonía fija y Nauta Hogar. Entre los lugares seleccionados figuraba precisamente el Camino de Santa Cruz. Según explicó entonces la empresa estatal, las baterías proporcionarían cinco horas o más de respaldo energético, incluso durante la noche.

La precariedad de las telecomunicaciones ha obligado incluso a los ciudadanos a financiar mejoras que deberían corresponder a Etecsa. En julio pasado, vecinos de Zaza del Medio, también en Sancti Spíritus, reunieron más de 10.000 dólares para instalar paneles solares y recuperar las comunicaciones durante los cortes eléctricos.

El robo de este jueves añade otra amenaza a un servicio castigado por las averías y la falta de inversiones. En Sancti Spíritus, donde la conexión a internet falla incluso cuando hay electricidad, los vecinos dependen ahora de unos paneles solares que tampoco están a salvo de los ladrones.