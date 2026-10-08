El robo, móvil del asesinato de un cubanoamericano a manos de su pareja en La Habana

La víctima, que sangraba abundantemente, logró salir del apartamento y llamar en casa de un vecino al que contó quién lo había agredido

La Habana/George Urguelles, un cubanoamericano que residía por temporadas en Cuba, fue asesinado la madrugada de este miércoles en su vivienda de La Habana por su pareja, un cubano que ya le había intentado robar en anteriores ocasiones. Fuentes de 14ymedio afirman que el fallecido había interpuesto contra él una denuncia que retiró posteriormente ante la petición de los padres del presunto asesino.

Los hechos se produjeron en el edificio Nela, en la calle Requena, entre Carlos III y Maloja, en Plaza de la Revolución, donde la víctima tenía un apartamento. Aunque residía en EE UU, pasaba temporadas en la Isla, en este inmueble junto con su pareja, que este miércoles lo apuñaló supuestamente con intención de robarle. Entre los vecinos circula la teoría de que el atacante quiso culpar del asesinato a la violencia generalizada que sufre el barrio, ya que un grupo de ladrones lleva días asaltando distintas viviendas de la zona.

Sin embargo, la víctima, que sangraba abundantemente, logró salir del apartamento y llamar en casa de un vecino al que contó quién lo había agredido. A pesar de que los testigos afirman que la ambulancia llegó mucho más rápido de lo habitual, la pérdida de sangre fue tan grave que falleció sin llegar a salir del edificio, donde la Policía y los peritos estuvieron trabajando durante el mediodía.

En las redes sociales han circulado listados sobre lo que el agresor habría podido robar. El periodista Niover Licea, que lleva la página especializada en sucesos Nio Reportando Un Crimen, asegura que desaparecieron del lugar varios relojes, los teléfonos móviles, una cadena de oro, un millón de pesos en efectivo y más dinero que presuntamente guardaba en una caja fuerte. No obstante, la información no es oficial.

A pesar de que los testigos afirman que la ambulancia llegó mucho más rápido de lo habitual, la pérdida de sangre fue tan grave que falleció sin llegar a salir del edificio, donde la Policía y los peritos estuvieron trabajando durante el mediodía

Desde que el Estado perdió el patrimonio de la información en Cuba, gracias a las redes sociales y la prensa independiente nacidos al calor de internet, los datos de criminalidad están sacando a la luz un país mucho más peligroso del que siempre se había creído. El pasado año, según un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac), hubo 152 asesinatos en la Isla, frente a 167 en 2024 y 197 en 2023.

Los casos de extranjeros asesinados en la Isla son poco frecuentes, aunque en los últimos años han trascendido al menos dos. En 2023, un ciudadano francés de aproximadamente 60 años fue hallado muerto en un apartamento de alquiler privado en la esquina de Industria y Virtudes, también en Centro Habana. El hombre fue asfixiado en la madrugada por dos mujeres con las que había llegado a la casa y que, como en este caso, intentaban robarle. Una de ellas fue detenida pocos días después en la terminal de ómnibus de La Coubre, donde pretendía escapar hacia el oriente del país, según contó a 14ymedio uno de los vecinos del edificio.

Más sonado, porque llegó a ser oficial, fue el caso de la canadiense Antoinette Traboulsi, que desapareció en Varadero cuando pasaba unos días de vacaciones en la Isla en noviembre de 2020. Su cuerpo fue hallado por la policía enterrado a un metro de profundidad en la arena de la playa con graves signos de violencia. "En la morgue de Cuba confirmaron que se trataba del cuerpo de mi prima", explicó un familiar a la televisión canadiense.

Según un reportaje de Martí Noticias publicado en 2013, la cantidad de extranjeros asesinados en Cuba ascendía a medio centenar contando desde finales de los años 90.