Un ron 'premium' más caro, la fórmula de Havana Club para sortear la debacle azucarera

La Habana/Havana Club ha sido la marca con mayor crecimiento dentro de las bebidas que ofrece Pernod Ricard, la empresa francesa que, junto a Cuba Ron S.A., distribuye desde 1993 el más emblemático –y polémico– ron de la Isla. Desde julio de 2023 hasta el pasado junio, creció un 8% a nivel internacional, anunciaron sus directivos.

Amet Álvarez, director nacional de ventas en la filial cubana de Havana Club, dijo además que el valor de sus productos ha aumentado un 55%, un éxito que atribuye a que la empresa ha vendido un mayor número de rones añejos, los más codiciados por los clientes internacionales. “Más valor con menos volumen de caja” es la fórmula que define las ventas actuales: rones más caros, premium, y un 45% menos de producción al por mayor.

La receta funciona, según Álvarez, sobre todo gracias a las compras electrónicas. Aunque las botellas de Havana Club se pueden encontrar habitualmente en cualquier supermercado de Europa, es el sitio web de la marca el que ha definido el crecimiento, asegura el directivo. Que el cliente pague con “tarjetas internacionales, ya sea desde el exterior o dentro de Cuba”, ha otorgado gran cantidad de divisas –no reveló cuánto– a la compañía.

Álvarez lamentó que desde Estados Unidos, una clientela que ambiciona, no se pueda adquirir las botellas. Havana Club es una marca cuyos derechos están en pleno litigio y la empresa Bacardí, que poseía los derechos de venta antes de 1959, lleva décadas en una batalla judicial para recuperarlos.

El conflicto legal entre Bacardí –creada en Cuba en 1862– y Havana Club comenzó cuando Bacardí reclamó los derechos sobre la marca Havana Club, argumentando que la expropiación había sido ilegal, y lanzó su propia versión de Havana Club en Estados Unidos, desatando una polémica que se ha extendido por más de dos décadas.

El ron cubano depende del éxito de su producción azucarera, en crisis desde hace años, y a cuyo fracaso no se atrevieron a poner números los diputados durante la última sesión del Parlamento. Para Álvarez, la “disminución de los niveles de producción azucarera” no es un problema, no solo por la nueva estrategia de vender más caro el ron premium, sino porque Azcuba prioriza siempre “los volúmenes necesarios” para mantener a flote las exportaciones roneras.

Sin caña de la Isla no se puede sostener el prestigio de Havana Club, y el directivo lo sabe bien. “El país está enfocado en que se respete la materia prima vital para mantener la denominación de origen”, señaló.

En un intento por seguir creciendo, Havana Club ha consolidado su alianza con uno de sus socios históricos, Habanos S.A. El monopolio del tabaco cubano, inmerso desde hace meses en la misma estrategia de vender puros premium a precios cada vez más altos, explora maridajes para vender juntos la bebida y el habano.

Álvarez anunció que, en el próximo Festival del Habano –el lujoso evento donde se dan cita decenas de millonarios del mundo entero en la capital cubana– se presentará una edición limitada de Havana Club y se revelará un “cambio de imagen” para sus botellas. El nuevo diseño, que se empezará a vender cuanto antes, no llegará al mercado de la Isla hasta mediados de 2026.

Habanos S.A., por su parte, no ha dejado de comercializar puros cada vez más extravagantes. Este viernes fue inaugurada la línea Habanos Vintage, un “nuevo concepto de añejamiento” entre 10 y 15 años, del que se venderán 1.000 humidores, 55 de ellos diseñados por el francomarroquí Charaf Tajer. Trinidad, el puro que la empresa comercializa como el “favorito de Fidel Castro”, será la marca protagonista de la nueva línea.

Como ocurre con el tabaco, política y ron van de la mano en Cuba. En 2022, el presidente de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, se entrevistó con Miguel Díaz-Canel. El mandatario rindió pleitesía al directivo y dijo que la empresa era “una asociación mutuamente beneficiosa que en 30 años ha presentado fortalezas”.

Ricard, por su parte, dijo que el Gobierno cubano y su empresa eran “verdaderos socios estratégicos”.