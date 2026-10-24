Rubio pide una “colaboración discreta con la CIA” mientras el régimen invita al papa a Cuba

La agencia de inteligencia difunde una guía para que los cubanos contacten con ella de forma anónima y el canciller cubano lanza amenazas a EE UU

Washington/La Habana/El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó este viernes a quienes quieran impulsar un cambio de Gobierno en Cuba a embarcarse en “una colaboración discreta con la CIA”.

Rubio publicó el mensaje en X: “Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento. Ante la decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”.

Este sábado la CIA publicó una guía de siete pasos en su cuenta oficial de Instagram, dirigida a los cubanos que quieran contactar con la agencia de forma segura y anónima. El texto que acompaña la publicación es explícito: “La CIA quiere saber la verdad acerca de Cuba, y estamos buscando personas de confianza que sepan y que puedan comunicarnos esta verdad. Su información puede ser más valiosa de lo que piensa”.

La guía remite al sitio web oficial de la agencia de inteligencia y recomienda a quienes quieran contactar usar un dispositivo y un correo electrónico nuevos, sin vínculo con su identidad, además de una VPN con servidor fuera de Cuba y de otros países que Washington considera hostiles.

El mensaje de Rubio se produjo poco después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, asegurara, durante un mitin en Florida, que una vez concluida la guerra contra Irán la Armada estadounidense navegará hasta la Isla. Según Trump, tras esa llegada los representantes del Gobierno cubano “levantarán las manos” y él enviará allí “a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”. El mandatario sostuvo que Washington “simplemente pondrá” a Rubio en Cuba y que “él lo resolverá”.

“La CIA quiere saber la verdad acerca de Cuba, y estamos buscando personas de confianza que sepan y que puedan comunicarnos esta verdad"

Las declaraciones de Trump se enmarcan en plena campaña electoral en Florida, estado natal de Rubio y donde se concentra la mayor comunidad cubanoestadounidense del país.

Por su parte, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó este viernes acusando a EE UU de tener “ambiciones de dominación” sobre la Isla. Insistió, además, en el discurso oficialista de que “es bueno recordar que los cubanos alcanzamos desde el 1 de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también arremetió en las redes sociales contra lo que llamó “toda amenaza sobre ambiciones de EE UU” hacia la Isla. En tono belicoso, el ministro de Exteriores afirmó que en las costas cubanas “hay bellas playas”, pero advirtió que también existe “el diente de perro, inhóspito para quienes llegan con fines hostiles y ansias de dominación”.

El jueves, el Gobierno cubano ya había aprovechado un encuentro con periodistas en la Santa Sede para invitar al papa León XIV a visitar la Isla y reclamar, una vez más, el levantamiento del embargo estadounidense. El embajador de Cuba ante el Vaticano, Leyde Ernesto Rodríguez Hernández, transmitió la invitación al pontífice durante un encuentro con periodistas. El diplomático repitió el discurso oficial: “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”.

Sus declaraciones se producen a pocos días de que la Asamblea General de la ONU debata, el 27 y 28 de octubre, la resolución que cada año pide poner fin al embargo contra Cuba. El Vaticano no se ha pronunciado sobre la invitación, por lo que no hay aceptación pública del pontífice ni fecha para una eventual visita.

Este cruce de mensajes ocurre en un clima de confrontación que se ha intensificado desde enero, cuando EE UU impuso un cerco petrolero a la Isla. Desde entonces, Washington ha sumado de forma progresiva medidas de “máxima presión” contra sectores vitales de la economía y empresas que negocian con el régimen cubano, en busca de un cambio político en Cuba.