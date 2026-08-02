Rubio vincula la influencia cubana con el auge de protestas “radicales” en Estados Unidos

“No hay nada espontáneo en esto. Está financiado. Está organizado. Y Cuba es parte de esa red y, en algunos casos, una parte crucial de esa red”.

El secretario de Estado asegura que La Habana forma parte de una red organizada para presionar a los legisladores estadounidenses

Washington/El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, afirmó este sábado que la influencia de Cuba se encuentra, a su juicio, detrás de las protestas “radicales” que han tenido lugar en Estados Unidos durante los últimos años.

“No hay nada espontáneo en esto. Está financiado. Está organizado. Y Cuba es parte de esa red y, en algunos casos, una parte crucial de esa red”, explicó durante una entrevista con la cadena Fox.

Rubio afirmó que “es una red que usarán como arma contra nosotros” y que sus integrantes “hablan abiertamente de cómo usarán esa red para presionar a los legisladores estadounidenses”.

Rubio afirmó que Cuba, “en materia de espionaje y operaciones de influencia, es una verdadera superpotencia”

El jefe de la diplomacia estadounidense también aportó detalles sobre la supuesta “influencia cubana en los disturbios que vimos en 2020, así como el aumento de la actividad radical”.

Rubio considera que “las mismas personas que se veían en las calles en 2020 luego le dieron la vuelta a la tortilla y se convirtieron en manifestantes pro-Hamás”.

“Volvieron a darle la vuelta y, a las 48 horas del arresto de Maduro, ya tenían carteles preimpresos frente al juzgado exigiendo su liberación. Y luego estaban ahí contra el ICE, atacando a los agentes del ICE”, añadió, en referencia al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

“Si analizamos la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que ha logrado infiltrar y mantener espías en nuestro sistema de forma constante, incluso sin llegar a pagarles”

Rubio, nacido en Miami e hijo de dos inmigrantes cubanos, explicó que Cuba, “en materia de espionaje y operaciones de influencia, es una verdadera superpotencia”.

“Si analizamos la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que ha logrado infiltrar y mantener espías en nuestro sistema de forma constante, incluso sin llegar a pagarles”, aseguró.

No es la primera vez que Rubio señala al Gobierno cubano como responsable de cierta agitación en Estados Unidos.

El pasado 16 de julio, el secretario de Estado indicó que el régimen de la Isla “contribuyó a forjar la extrema izquierda” en Estados Unidos y en el continente, durante el discurso inaugural de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada en Washington.