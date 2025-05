Rumores de abril: cacería de chivatos en EE UU, purgas en el Ejército cubano

La Habana/La tensión entre La Habana y Washington sigue marcando el ritmo de los rumores sobre Cuba. Los lectores, comentaristas y teóricos de la conspiración describen una imagen pintoresca de la Isla, en la que un solitario Raúl Castro “se queda sin Ejército”. En su retiro político pero con los hilos del régimen en la mano, el veterano general libra una guerra sin cuartel contra Donald Trump y así, auguran, le llegará la muerte.

Más allá de lo imaginario, es cierto que una creciente procesión de deportados viaja de EE UU a Cuba. Los rumores dan a las expulsiones un matiz ideológico y se pide a las autoridades estadounidenses que cacen a los chivatos, ex dirigentes y antiguos miembros del Partido Comunista que lograron establecerse en Miami en los últimos meses gracias al parole humanitario.

El contrasentido de que antiguos colaboradores del régimen vivan su jubilación en el país que una vez criticaron con tanto ahínco es el primer argumento de muchos usuarios para señalarlos con nombre, apellidos y dirección. Muchos piden a Trump su deportación inmediata y en los rumores se recogen sus señas con lujo de detalles.

La ex fiscal de Nueva Paz (Mayabeque), a cuyo trabajo se atribuyen decenas de encarcelamientos, vive en Miami, asegura un usuario. En la ciudad de Tampa, por su parte, está la ex primera secretaria del Partido Comunista en Pinar del Río, Lázara Barrios. En Florida está también un connotado agente de la Seguridad del Estado y “abusador” de esa provincia, que espió a muchos vecinos en Sandino. También se acusa a una ex miembro de las brigadas de respuesta rápida de Santa Clara, “protagonista” de un sinnúmero de actos de repudio, de vivir tranquilamente su retiro en algún punto de EE UU.

Algunos rumores se refieren ya a la activación de un departamento especial de la Seguridad del Estado, destinado a seguir los pasos de los deportados. El comentario de un usuario sobre el objetivo de este supuesto mecanismo de vigilancia lo dice todo: “La policía política sabe que esa gente que ya vivió años por allá afuera no va a entrar por el aro aquí porque está acostumbrada a otras cosas, a otro nivel de vida y a quejarse por cualquier cosa”.

Ese mismo usuario describe que está en proceso de elaboración un “archivo detallado con los datos de los deportados y tenerlos como un objetivo a controlar en caso de que la situación empeore en el país”.

Como parte del trabajo de este departamento, aseguran otros rumores, está el control de los hijos de dirigentes de alto rango que viven –no pocos con identidades supuestamente falsas– en EE UU. Otros dicen que, pese a las precauciones del régimen, estos jóvenes han sido localizados por la contrainteligencia estadounidense y que están listos para ser detenidos y deportados a la Isla.

Como medida para garantizar la lealtad absoluta de sus altos cargos, Raúl Castro ha lanzado una purga –según un rumor– en la que ya han caído varios militares

Sobre el contraataque del régimen a Trump se comentan las situaciones más alucinantes. Desde la compra de armamento avanzado para una supuesta invasión –tema de múltiples rumores desde enero– hasta la estampida masiva de militares y policías, temerosos de que un enfrentamiento militar que no pueden ganar ocurra realmente entre EE UU y Cuba. Como medida para garantizar la lealtad absoluta de sus altos cargos, Raúl Castro ha lanzado una purga –según un rumor– en la que ya han caído varios militares, entre ellos el jefe del Ejército Oriental, sometido a una degradación por un tribunal de honor.

La situación de la Isla sigue deteriorándose y los rumores –en su estilo hiperbólico y confuso– siguen dando testimonio de ello. Este mes, los hospitales y centros de salud estuvieron en el foco de muchos comentarios. Se dijo que la jefa de Terapia Intensiva del hospital de Boyeros, en La Habana, revende insumos médicos. Oculta los medicamentos en una taquilla y los distribuye con ayuda de un cómplice.

Otros rumores acusan a los trabajadores del hospital psiquiátrico de Santa Clara –una institución con fama siniestra– de maltratar a sus pacientes, robar su comida y abusar de su situación. También se denunció que en el ginecobstétrico de Matanzas, ante la ausencia de medicamentos, convencen a sus pacientes de que los pueden curar por completo con rezos y medicina natural.

Las denuncias sobre aumento de la violencia y la criminalidad son recurrentes. Un delincuente fue atrapado en La Habana –y amarrado en espera de la Policía– tras robarle un teléfono móvil a un niño. Un episodio similar ocurrió en la calle Obispo, cuando un ladrón trató de robarle el bolso a una turista china.

En Santiago de Cuba, mientras, se dijo que un cochero había “macheteado” a una inspectora que le había impuesto 16.000 pesos de multa. De otro santiaguero, residente en el reparto de Altamira, se dijo que apuñaló a su mujer. También se acusó a un individuo de asesinar a su mujer y arrojarla a una fosa en Cabaiguán, Sancti Spíritus.

En los próximos meses, muchos comentaristas esperan un empeoramiento drástico de la situación energética. El verano, desde que comenzó la crisis, es en efecto el momento en el que se han verificado más protestas y pintadas, cuyo aumento radical en el futuro inmediato auguran los rumores.