Rumores de agosto: tropelías de la familia Castro, 'patana' rusa para sustituir a las turcas

Tensiones con Suiza por un robo, hospitales sin luz, tropas cubanas para proteger a Maduro de un ataque de EE UU

La Habana/Nadie le quita a la muerte de Raúl Castro el primer lugar entre los rumores que circulan en las redes sociales –desde hace años– entre los cubanos. También se ha dicho que padece de cáncer (rectal, según los más malintencionados) y una brutal cirrosis, después de una vida de alcoholismo y excesos. En su longevidad, al hermano menor de Fidel Castro se le atribuye ahora un nuevo padecimiento: el alzheimer.

La falta de lucidez del viejo militar, aducen varios rumores, es la causa del total caos mediático en que se ha sumido la “familia real”, con Sandro Castro –nieto de Fidel– y Raúl Guillermo Castro, El Cangrejo –nieto de Raúl–, como frecuentes protagonistas. Las tropelías del primero son harto conocidas, pues él mismo las publica en sus redes sociales.

En cierto modo más discreto, el segundo tampoco escapa de los escándalos. De El Cangrejo se dice que su abuelo le regaló una propiedad que ocupa toda una cuadra en El Vedado. También se comentó este agosto que había gastado 7.500 dólares en poner en regla un jet privado para asistir a un concierto en Santiago de Cuba.

También se comentó este agosto que había gastado 7.500 dólares en poner en regla un jet privado para asistir a un concierto en Santiago de Cuba

Algunos miembros de la familia, que habían pasado meses e incluso años en silencio, vuelven a ser tema de rumor. Es el caso de Tony Castro –uno de los hijos de Fidel y protagonista de varios escándalos hace años–, de quien varios usuarios revelaron los términos de los contratos que hacía con los peloteros del Equipo Cuba (del cual era médico). Castro “explotó durante años a estos jugadores y se apropió del dinero de sus contratos deportivos”, aseguran en las redes sociales.

Otro mencionado por los rumores es Fidel Castro Smirnov, hijo del “heredero maldito” del dictador cubano, Fidel Castro Díaz-Balart, quien se suicidó en 2018, poco tiempo después de la muerte de su padre. Físico y paracaidista, se dice que Castro Smirnov financia –no se sabe con qué dinero– saltos en paracaídas “en homenaje a Fidel”. Aunque el propio organizador publica fotos de estos saltos, se denuncia ahora que cada uno de ellos trae consigo costosos movimientos de comitivas, fiestas y seguridad personal. Desde hace semanas, afirma un usuario, Castro Smirnov está en Baracoa, dentro de un “sector especial” y a salvo de los apagones.

Por último, fue rumor que el automóvil oficial de Raúl atropelló a una mujer en Tacámara, un poblado del municipio de Báguanos (Holguín). Del incidente no se conocen consecuencias ni otras informaciones.

Un grupo de usuarios señala la tensión diplomática entre Cuba y Suiza tras un supuesto robo de equipos que el país europeo donó, para llevar a cabo el más reciente censo de población de la Isla. Según relatan, una comisión viajó a La Habana para comprobar el estado de los equipos –computadoras, discos duros, móviles, además de dinero– y encontró que la mayor parte había desaparecido. Otro rumor relata la escalada de las tensiones tras el descubrimiento y llega a asegurar que Suiza rompió o romperá pronto toda cooperación con la Isla.

La situación en los hospitales del país sigue en pleno deterioro, atizada por el calor de agosto. Ninguna región del país se salva. Se dice que el hospital de Remedios, en Villa Clara, está a punto de ser desmantelado porque no puede asumir la carga de pacientes durante la interminable crisis energética. Si no lo han hecho ya es porque no han encontrado “voluntarios” para colaborar con la evacuación informal de los enfermos y equipos hacia otros centros.

Ubicado en Santiago de Cuba, el hospital Saturnino Lora, además de no tener electricidad, carece de vendas y otros insumos médicos

El hospital Frank País, en La Habana, está sin corriente tras el robo de un cable que alimentaba toda su instalación. También en este importante centro de Salud hay un éxodo de pacientes hacia otros hospitales, porque sin corriente no han podido hacer operaciones ni atender correctamente el cúmulo de solicitudes de ingreso que poseen.

Ubicado en Santiago de Cuba, el hospital Saturnino Lora, además de no tener electricidad, carece de vendas y otros insumos médicos. Un rumor narra el caso de un hombre que llegó herido a Urgencias y sus familiares tuvieron que movilizarse para conseguir lo necesario para atenderlo. El Saturnino Lora tampoco tiene planta eléctrica y se ha denunciado reiteradamente el mal funcionamiento de sus elevadores.

A medida que se acercan los barcos estadounidenses a la costa de Venezuela aumentan los rumores sobre el envío de tropas cubanas y la posibilidad de un escape de Nicolás Maduro a la Isla. Es de esperar que en septiembre los rumores sobre Caracas y La Habana continúen.

Un hilarante rumor asegura que Rusia ha enviado una central flotante para socorrer al depauperado sistema eléctrico cubano. Se pagó, afirman los usuarios, con el dinero recaudado durante el tarifazo de Etecsa. La nueva patana se llama –y esa es también la clave del chiste– Christopher Nolan, como el director de películas de ciencia ficción.