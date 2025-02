Rumores de enero: Trump prepara la invasión a Cuba, Díaz-Canel pacta un plan de escape con Raúl Castro

Al Bastión se le atribuyen, entre los usuarios, dos objetivos no declarados. En primer lugar, reafirmar la moral de las Fuerzas Armadas.

La Habana/La invasión de Donald Trump a Cuba está a la vuelta de la esquina. El rumor –con un sinfín de comentarios, reacciones y teorías de la conspiración– se ha repetido cientos de veces en enero. La crispación del régimen ante los movimientos hostiles del Norte fue la justificación, argumentan algunos, para convocar el ejercicio Bastión cuando las familias todavía lloraban la muerte de 13 militares en un arsenal de Holguín.

El segundo propósito –que se repitió cada vez más en redes a medida que el Gobierno de Trump anunciaba medidas que afectaban las finanzas del Ejército cubano– fue la reubicación del armamento, en particular tanques de guerra y artillería antiaérea procedente de Rusia, en puntos clave y “apuntado a la Florida”.

Se llegó a decir, incluso, que la explosión en Melones ocurrió precisamente durante una de esas manipulaciones de armamento ruso, en este caso misiles SA-16 Gimlet supuestamente enviados por Vladímir Putin como garantía militar contra un ataque sorpresivo de Washington. Por otra parte, también la prensa oficial dio de qué hablar cuando insistió, en cada nota sobre el Bastión, en que se había hecho énfasis en la preparación antiaérea de los militares, pues en el imaginario cubano cualquier invasión de EE UU vendrá acompañada de bombardeos desde el cielo.

Cualquier enfrentamiento entre Cuba y EE UU tiene –de acuerdo con los rumores– un claro vencedor, y no es Miguel Díaz-Canel. Al mandatario, que no se quitó el uniforme verde olivo hasta que no acabó el Bastión y dio a entender que el escenario de una agresión seguía siendo “real”, le atribuyen muchos usuarios un “plan de escape aprobado por Raúl Castro”. ¿Adónde? Las suposiciones habituales señalan a Caracas y a Moscú como destinos de asilo. Con Díaz-Canel viajaría, añaden, toda la plana mayor del régimen.

Sobre el calibre real del interés de Trump en Cuba se ha especulado mucho. A mediados de enero circularon listas de supuestas medidas que el republicano tomaría contra el régimen cubano. La intervención armada y la asfixia económica fueron los factores comunes de estos “planes” de la Casa Blanca. Hubo quien llegó a ponerle fecha a la arremetida: 30 de enero.

Si el 20 de enero –fecha de la investidura de Trump– fue relevante para Cuba, no lo fue menos el 10, cuando recibió la banda presidencial Nicolás Maduro. Como ocurrió durante las elecciones de julio en Venezuela, circuló abundancia de rumores sobre la injerencia militar de la Isla en Caracas.

Se dijo que La Habana había enviado a la capital venezolana a cientos de soldados para apoyar la investidura y que la Seguridad del Estado cubana supervisaba todo el proceso. Además, otro rumor aseguró que toda la Isla fue militarizada con vistas a la investidura y que se cortó el servicio de internet en muchos lugares desde el 8 de enero.

Los rumores sobre las actividades de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, han aumentado desde que celebró por todo lo alto su cumpleaños en La Habana. Ahora se le atribuye haber convertido una de las casas de protocolo de la familia Castro en el almacén de su bar, EFE. Supuestamente, utiliza esa residencia para negociar porque está fuera del radar de la Policía y los agentes tienen prohibido investigar el lugar. Sin embargo, otro rumor afirma que un oficial detuvo a Sandro Castro por manejar con exceso de velocidad. Al mostrarle sus documentos, el policía –narran– tuvo que dejarlo ir sin multa.

La violencia y la crisis siguen formando parte de las series de rumores recurrentes sobre Cuba. La Policía encontró un cadáver en el río de San Miguel del Padrón, según un rumor. Otros denuncian la muerte de un niño de ocho años en La Habana por falta de ambulancias y la de un joven de 19 en Santa Cruz del Sur, Camagüey, sin precisar las causas del fallecimiento.

Un joven fue golpeado brutalmente por la Policía en Matanzas, según una denuncia. Se compartieron fotos y videos de la paliza de los agentes, que acabaron por dejar al joven en el suelo. Supuestamente, no le habían dado atención médica en el hospital del municipio de Colón y comenzó a protestar. Los agentes llegaron para sofocar su protesta y arremetieron contra él. Otro video muestra a un policía disparando al aire durante un operativo en Santa Clara.

Habitual sigue siendo, también, el consumo del químico, la droga del momento en Cuba. En cuestión de meses se han multiplicado las imágenes de adictos en pleno “éxtasis”. En las escuelas la situación ha llegado a niveles alarmantes y un informe secreto de la Dirección Provincial de Educación, en Camagüey, citado por un usuario, lo describe con dos palabras inequívocas: “caos total”.