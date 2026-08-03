Rumores de julio: 'El Cangrejo', improbable presidente de la República, y un cable eléctrico desde Florida

Uno de los rumores más repetidos aseguraba que el municipio villaclareño de Ranchuelo enfrentaba una situación epidemiológica tan grave que el motel Las Tecas había sido habilitado como hospital.

¿Un motel convertido en hospital improvisado en Villa Clara? Ni se confirma ni se desmiente, pero el Gobierno reconoce un brote de dengue en la provincia

La Habana/Julio termina con un repertorio de rumores que refleja mejor que cualquier parte oficial el estado de ánimo de los cubanos. En un país donde la información llega fragmentada, las instituciones callan y las redes sociales se han convertido en el principal espacio para compartir confidencias, las “bolas” vuelven a ocupar el vacío. Algunas acaban desinflándose, otras contienen un grano de verdad y unas pocas terminan siendo confirmadas, al menos parcialmente, por las propias autoridades. Este mes, la sucesión dinástica, los apagones, las epidemias y las siempre recurrentes especulaciones sobre Estados Unidos dominaron las conversaciones.

La historia que más titulares ha generado gira alrededor de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto del general Raúl Castro. En redes sociales y grupos de mensajería se extendió la versión de que sería incorporado como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante la sesión ordinaria celebrada a finales de julio. El rumor iba más allá del simple escaño: convertirse en parlamentario allanaría el camino para una futura promoción a cargos de mayor relevancia dentro de la estructura del poder, incluida, según los más imaginativos, la propia Presidencia de la República.

La especulación vino acompañada de otra teoría. Según esta, la reciente mayor exposición pública de El Cangrejo y las referencias a su figura en medios internacionales no serían casuales, sino parte de una supuesta “Operación Antídoto” diseñada por la línea más dura dentro del régimen. El objetivo sería alimentar deliberadamente el debate sobre la sucesión familiar, ridiculizar las conversaciones entre La Habana y Washington y desviar la atención de la crisis económica, energética y social que atraviesa el país. No existe evidencia que respalde esa hipótesis, pero la rapidez con que circuló demuestra hasta qué punto cualquier movimiento alrededor de la familia Castro continúa despertando interés y sospechas.

No existe evidencia que respalde esa hipótesis, pero la rapidez con que circuló demuestra hasta qué punto cualquier movimiento alrededor de la familia Castro continúa despertando interés y sospechas

La crisis eléctrica volvió a convertirse en una auténtica fábrica de rumores. Durante semanas circularon denuncias anónimas según las cuales algunas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de La Habana pagaban a empleados de la Unión Eléctrica para mantenerse conectadas simultáneamente a varios circuitos. Cuando uno quedaba sin servicio, simplemente recibían electricidad desde otro alimentador, mientras los vecinos permanecían durante horas, o días, sin corriente.

La versión parecía demasiado escandalosa para ser cierta. Sin embargo, terminó encontrando respaldo parcial cuando la propia Unión Eléctrica reconoció un caso de corrupción en Boyeros relacionado con la venta ilegal de electricidad y la manipulación de circuitos, confirmando que varios trabajadores habían favorecido irregularmente a determinados clientes. Como ha ocurrido otras veces, la realidad terminó acercándose bastante a lo que inicialmente parecía solo una bola.

La situación sanitaria también alimentó la imaginación popular. Uno de los rumores más repetidos aseguraba que el municipio villaclareño de Ranchuelo enfrentaba una situación epidemiológica tan grave que el motel Las Tecas había sido habilitado como hospital improvisado para atender el creciente número de pacientes. Las versiones hablaban indistintamente de dengue, chikungunya y otros virus.

Aunque la historia del motel nunca fue confirmada oficialmente, las autoridades sanitarias sí terminaron reconociendo la circulación simultánea de los serotipos II y IV del dengue en la zona, además de un incremento significativo de los casos. La admisión oficial bastó para reforzar la percepción de que muchas de las alertas que primero circulan por canales informales terminan encontrando algún respaldo oficial, aunque sea parcial, días después.

No podía faltar este mes una de esas historias que mezclan geopolítica, esperanza y ciencia ficción. Según la versión difundida en redes sociales, un supuesto medio estadounidense habría adelantado que Washington y La Habana se encontraban a punto de firmar un acuerdo para tender un cable eléctrico submarino entre ambos países. La infraestructura, afirmaban los mensajes, aportaría unos 2.500 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante una estación receptora ubicada en el litoral habanero.

La infraestructura, afirmaban los mensajes, aportaría unos 2.500 megavatios al sistema eléctrico nacional mediante una estación receptora ubicada en el litoral habanero

La idea se propagó con rapidez porque ofrecía una solución aparentemente sencilla a una crisis energética que parece no tener salida. Sin embargo, no existe anuncio oficial ni evidencia técnica o diplomática que respalde semejante proyecto. Por ahora, el supuesto cable pertenece únicamente al terreno de la imaginación colectiva.

Tampoco desaparecieron las recurrentes predicciones sobre una inminente intervención militar de Estados Unidos en Cuba. A diferencia de meses anteriores, los plazos fueron desplazándose constantemente. Si antes la acción parecía inminente, ahora las fechas se alargan sin que aparezcan señales concretas que sostengan esas afirmaciones. En la misma categoría entró otro rumor clásico del verano: la supuesta salida definitiva de Raúl Castro de la Isla. Como tantas otras veces, la noticia circuló con rapidez, pero sin aportar pruebas verificables.

Julio vuelve a demostrar que allí donde falta información oficial creíble, transparencia institucional y respuestas oportunas, florecen las conjeturas. Algunas se marchitan al cabo de unas horas; otras terminan revelando una parte incómoda de la realidad. Mientras tanto, millones de cubanos continúan descifrando el presente a medio camino entre los hechos comprobados y las bolas que, mes tras mes, se resisten a desaparecer.