La oficina de prensa de UAZ precisó en marzo que la suspensión del ensamblaje de los modelos Patriot y Pickup era por tiempo indefinido.

Madrid/Ocho meses después de que la Fábrica de Automóviles de Uliánovsk (UAZ) anunciara la suspensión del ensamblaje de sus todoterrenos rusos en La Habana por falta de electricidad, los socios del proyecto quieren ampliarlo a los vehículos eléctricos y los autos de gama económica. La rusa Echo-Export y la estatal cubana Empresa Integral de Servicios Automotores (Eisa) firmaron este miércoles un memorando de entendimiento con ese propósito.

El documento, rubricado en el marco de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), contempla la creación de una asociación económica internacional entre ambas empresas. Según informó la agencia Tass, citando a la representación comercial de Rusia en Cuba, los encargados de firmarlo fueron Ruslán Ignátiev, director técnico de Echo-Export, y Miguel Ángel Pedroso, director de operaciones y comercial de Eisa.

El memorando, rubricado en el marco de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), contempla la creación de una asociación económica internacional entre la rusa Echo-Export y la estatal cubana Empresa Integral de Servicios Automotores (Eisa)

Los socios pretenden ampliar también los servicios de garantía y posventa, el suministro de piezas de repuesto y equipamiento para talleres y el intercambio de tecnologías. Por el momento, no han dado a conocer los modelos de automóviles eléctricos que se ensamblarían en la Isla, ni los plazos o los volúmenes de producción, apuntó este jueves el medio ruso especializado en tecnología Primer Canal Técnico.

La oficina de prensa de UAZ precisó en marzo que la suspensión del ensamblaje de los modelos Patriot y Pickup era por tiempo indefinido. Todavía en junio, el fabricante ruso negociaba con sus socios cubanos la reanudación del envío de piezas. Desde entonces, no ha hecho públicas nuevas cifras de producción.

La instalación de una planta de la UAZ en Cuba había sido anunciada en mayo de 2023, cuando los directivos de la compañía aseguraron que enviarían a la Isla los primeros lotes para el montaje entre julio y agosto de ese mismo año. Sin embargo, la fábrica no comenzó a funcionar hasta abril de 2025, coincidiendo con una visita a La Habana del viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko.

El fabricante preveía alcanzar en septiembre de aquel año una capacidad de producción de 500 vehículos anuales, ampliable a 1.500 si se trabajaba en tres turnos. Sin embargo, el pasado 15 de enero, la oficina de prensa de UAZ admitió a la agencia RIA Nóvosti que durante el primer año de funcionamiento de la planta apenas se habían ensamblado "varias decenas" de automóviles, sin precisar la cifra.

El pasado 15 de enero, la oficina de prensa de UAZ admitió a la agencia RIA Nóvosti que durante el primer año de funcionamiento de la planta apenas se habían ensamblado "varias decenas" de automóviles

En julio de 2025, la Embajada de Rusia en La Habana anunció la entrega del primer lote de Patriot ensamblados en Cuba. Estos todoterrenos de gasolina, de elevado consumo de combustible, se montan en La Habana con piezas importadas de Rusia.

El precio del Patriot en su versión básica, con aire acondicionado, se estimó durante la inauguración de la planta en 29.000 dólares, incluidos los impuestos, según publicó el medio ruso Sibnet.

El montaje de vehículos en Cuba respondía, entre otros motivos, a la pérdida de mercado de UAZ frente a los fabricantes chinos. Alexéi Jivíntsev, director comercial de Echo-Export, explicó entonces que las exportaciones de la marca rusa a la Isla, que tradicionalmente oscilaban entre 300 y 350 automóviles al año, habían caído a entre 80 y 120 unidades a partir de 2012 debido a los precios más competitivos de los vehículos chinos.