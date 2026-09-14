Rusia se limita a "apoyar" las aspiraciones de Cuba de ingresar en los Brics

"No se debatieron en concreto candidaturas de países para la ampliación", dijo no obstante el portavoz del Kremlin

Moscú/Los países Brics no estudiaron la ampliación del grupo durante la reciente cumbre de Nueva Delhi, pero Rusia apoya la aspiración de Cuba de ingresar en esta asociación, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No se debatieron en concreto candidaturas de países para la ampliación. Sin lugar a dudas Rusia apoya las aspiraciones de Cuba de sumarse al trabajo en el marco de los Brics", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria, al comentar los resultados de la pasada cumbre.

A finales de agosto, la prensa rusa ya adelantó que "la expansión de los Brics a nivel de miembros plenos aún no está planificada", una frase que salió de la propia Embajada de Rusia en Cuba. "Cuba sigue interactuando con los países miembros de los Brics como país socio. Hasta donde sabemos, actualmente la cuestión de ampliar el número de miembros plenos de la asociación no está en la agenda", agregó la sede diplomática en lo que se interpretó como un jarro de agua fría a La Habana.

Esta domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, resaltó que la declaración de la Cumbre expresa la "profunda preocupación" del Grupo por la situación en la Isla. "Ese documento plasma la condena y la oposición de los países Brics a la imposición de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al Derecho Internacional", señaló en redes sociales el canciller, quien asistió a la cita en Nueva Delhi.

"Ese documento plasma la condena y la oposición de los países Brics a la imposición de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias al Derecho Internacional"

El jefe de la diplomacia cubana indicó que la declaración de los Brics subraya que las medidas de Washington "tienen implicaciones negativas de gran alcance para los derechos humanos, incluidos los derechos al desarrollo, la salud y la seguridad alimentaria, de la población general de los Estados".

Agregó, además que "hace un llamado a la eliminación de tales medidas ilícitas, que menoscaban el Derecho Internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas".

Rodríguez indicó en la conferencia que las medidas de EE UU son "el castigo colectivo contra el pueblo cubano. Sus efectos indiscriminados y de carácter humanitario resultan incalculables, y provocan gran sufrimiento a las familias cubanas. Es el instrumento escogido para conseguir el cambio de régimen".

Asimismo, acusó a Washington de aplicar "un genocidio silencioso que cobra vidas" con el fin de "provocar daños humanos, sufrimiento y angustia es el objetivo de esta política cruel y deliberadamente diseñada", que, sostuvo, se ha reforzado "a niveles sin precedentes".

En ese sentido citó las órdenes ejecutivas estadounidenses del 29 de enero y el 1 de mayo de 2026, que han instaurado un cerco energético que equivale a "un bloqueo naval y constituye un acto de guerra", según el Derecho Internacional.

Rodríguez insistió en que Cuba está lista "para contribuir, con nuestras modestas experiencias, al fortalecimiento de esta cada vez más importante agrupación Brics, a la que aspiramos a integrarnos como miembros plenos"

"El Gobierno de EE UU trata de justificar sus acciones agresivas contra Cuba con el burdo pretexto de que la Isla es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de la superpotencia militar nuclear, económica y tecnológica", recalcó.

Además, denunció que las "sanciones secundarias" aplicadas por EE UU han causado la "disrupción violenta" de las cadenas de suministros, así como las amenazas a las compañías navieras que han provocado, según él, la parálisis en diversos puertos del mundo de 7.000 contenedores contratados y pagados con alimentos, medicinas y dispositivos médicos.

El ministro hizo referencia a la sesión abierta de la Cumbre en la que señaló "el potencial" del Grupo "de ser un factor de paz y seguridad para todos, desarrollo, justicia y progreso del Sur Global, indispensable para construir un nuevo orden internacional multilateral, equitativo y democrático, basado en la igualdad soberana de los Estados y en el Derecho Internacional".

Sobre sus actividades en el marco de la reunión del bloque, el canciller cubano indicó que mantuvo encuentros con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira; de la India, Subrahmanyam Jaishankar; e Irán, Abbas Araghchi; así como con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

Rodríguez insistió en que Cuba está lista "para contribuir, con nuestras modestas experiencias, al fortalecimiento de esta cada vez más importante agrupación Brics, a la que aspiramos a integrarnos como miembros plenos", pero hasta la fecha no ha logrado avances pese a las declaraciones de Peskov.

El portavoz del Kremlin dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, regresó la víspera de su viaje a la India, que calificó de "muy importante".

Reconoció que durante las reuniones del mandatario ruso con sus homólogos de China, Xi Jinping, y la India, Narendra Modi, estos "se interesaron mucho en el tema del conflicto ucraniano y expresaron la disposición de sus países de ofrecer su aportación" a una solución política.

"Esto fue recibido muy positivamente por Putin", dijo, al señalar que "cualquier país puede ejercer su influencia en el régimen de Kiev para que se torne más flexible, lo cual será una aportación considerable a la solución" pacífica.

Los socios ofrecen una fórmula intermedia porque pueden participar en cumbres y determinadas reuniones ministeriales y sumarse a algunas iniciativas del grupo, pero no tienen el mismo papel

El bloque de los Brics está integrado actualmente por 11 miembros plenos (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia), a los que se suman países con la categoría de 'socios': Kazajistán, Malasia, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Bielorrusia, Bolivia y Cuba.

Esta categoría fue creada en 2024, después de que los Brics protagonizaran su mayor ampliación desde su creación y pasaran a reunir once miembros, para acercar nuevos gobiernos al bloque sin ampliar de inmediato el núcleo de miembros de pleno derecho.

Los socios ofrecen una fórmula intermedia porque pueden participar en cumbres y determinadas reuniones ministeriales y sumarse a algunas iniciativas del grupo, pero no tienen el mismo papel que los miembros en la adopción de decisiones.

El estatus permite a los Brics acercar países interesados en el grupo sin comprometerse a una nueva ampliación inmediata y ofrece a esos gobiernos acceso político a una red en la que están China, India y Rusia sin exigirles una alineación completa con las posiciones del bloque.

La existencia de esta categoría permite además a los Brics ensanchar su alcance geográfico y político sin multiplicar todavía más las dificultades para alcanzar consensos dentro del núcleo.