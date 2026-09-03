Sady Companioni, liberada con obligación de presentarse a firmar a diario

Su madre había denunciado el día anterior que las autoridades le negaban el número de expediente de su caso

Madrid/Sady Reynaldo Companioni, detenida el pasado día 28 por sus denuncias en redes sociales, fue liberada este miércoles y ya se encuentra en casa de Lawton, en La Habana, con su familia. Aún se desconocen los detalles de su situación legal, pero una fuente cercana contó a 14ymedio que tendrá que acudir cada día a firmar a una unidad policial.

Reynaldo Companioni había denunciado reiteradamente las condiciones en que vivía su familia, extensibles a las de la mayoría de cubanos. En concreto, recientemente, había expuesto la falta de agua en su vivienda y documentado los favores de una delegada local en el reparto mediante pipas, lo que la puso en el ojo de las autoridades.

El pasado 27 de agosto, Reynaldo Companioni afirmó en redes tener miedo después de que la delgada señalada, que iba a acompañada por el pipero, comenzó a grabarla en actitud amenazante. “Mira, esa es la compañera que no necesita agua. A ella no le hace falta. Ella y yo nos vemos en estos días con el jefe de sector, porque lo que hizo es difamación, y es de uno a cinco años. Tengo de testigo a la presidenta del CDR", comentó entre risas.

“Mira, esa es la compañera que no necesita agua. A ella no le hace falta. Ella y yo nos vemos en estos días con el jefe de sector, porque lo que hizo es difamación, y es de uno a cinco años"

La joven sostuvo entonces que, a pesar de su temor, no pensaba quedarse callada, pero apenas un día después cuatro policías uniformados se presentaron en su domicilio para llevársela por “una acusación” existente en la estación policial de la calle Aguilera. Entre los agentes, de acuerdo con su propio testimonio, había un miembro de Búsqueda y Captura, un mayor y un primer teniente. Según sus allegados, Reynaldo Companioni fue conducida a esas dependencias tras ser arrestada ante su hija de seis años y apenas un día más tarde fue trasladada al Vivac.

“No le permitieron a sus padres verla ni pasarle alimentos y lo que es peor: no le recibieron los medicamentos que Sady necesita imperiosamente”, denunció la activista Tania Tasé, que el 31 confirmó que la visita –con entrega de productos de aseo– se produjo finalmente. “Pocas horas más tarde, la madre recibió una llamada y la amenazaron con retirarle los medicamentos a Sady, por las denuncias en las redes”, agregó.

María Companioni, de 73 años, se ha hecho cargo de los trámites relativos a su hija. El 31 de agosto las autoridades la enviaron a la unidad de Aguilera a buscar el expediente de su hija. Allí se dirigió y permaneció a la espera largas horas hasta que se fue sin ser atendida.

“Desde ahí se dirigió al Tribunal Provincial en La Habana Vieja, donde en un inicio se negaron a recibirle un habeas corpus. Insistió mucho y después de estarla peloteando y haciéndola correr de un piso a otro, logró que se lo recibieran”, anunció Tasé este miércoles.

“Después se dirigió de nuevo a Aguilera. Ahí varios oficiales le dijeron cosas contradictorias y le mintieron descaradamente sobre los plazos y el tiempo que la Fiscalía tiene para encausar a Sady. Le dijeron que la pueden tener presa hasta tres meses sin causa alguna”, añadió.

Los problemas comenzaron cuando a principios de agosto, y ante un brote vírico entre la familia, Reynaldo Companioni acudió al menos en cuatro ocasiones entre el 1 y el 6 de agosto al puesto de mando del gobierno local a quejarse por la falta de agua en su casa. Allí, un funcionario y la delegada de circunscripción ignoraron el reclamo e incorporaron su nombre a una lista marcada con la anotación "OJO", además de ser “objeto de amenazas de conducción a un calabozo, frases denigrantes sobre su apariencia física y su condición racial, y la negativa efectiva a permitirle recoger agua pese a la promesa de asignarle una pipa”, denunció el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (Ocle).