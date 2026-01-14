Sale el primer avión de Miami a Cuba con la ayuda prometida tras el huracán Melissa

Paquetes de ayuda humanitaria, este miércoles en Miami, destinados a los damnificados por el huracán Melissa en Cuba.

El valor de los envíos es de tres millones de dólares, previstos para 24.000 personas en las provincias más afectadas por el ciclón: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo

Miami/La ayuda que había prometido enviar Estados Unidos a Cuba para los damnificados del huracán Melissa empieza a concretarse al fin, dos meses y medio después del paso del ciclón, que afectó el oriente de la Isla. Este mismo miércoles partió el primer vuelo de Miami rumbo a Holguín, cargado con diversos artículos de primera necesidad.

Para dar detalles, en el mismo hangar, ofreció una conferencia de prensa Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de EE UU en La Habana, a la vez que el Departamento de Estado emitía un comunicado. En él, se informa de dos vuelos chárter, el de este miércoles y otro adicional el viernes, con destino a Santiago de Cuba, “cada uno con 525 paquetes de comida y 650 de higiene, y agua para 1.000 familias”.

Además, adelantan, un barco comercial llegará a Santiago de Cuba “dentro de las próximas semanas con el resto de la asistencia de Washington”. El valor total de la ayuda es de tres millones de dólares, en apoyos para 6.000 familias, o 24.000 personas, en las provincias más afectadas por el ciclón: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

El Gobierno estadounidense asegura que los envíos están diseñados para “alcanzar a los más necesitados, evadiendo la interferencia del régimen, y garantizando transparencia y rendición de cuentas”

El Gobierno estadounidense asegura que los envíos están diseñados para “alcanzar a los más necesitados, evadiendo la interferencia del régimen, y garantizando transparencia y rendición de cuentas”. Para ello, trabajan en coordinación con la organización de la Iglesia católica Cáritas. “Trabajamos con la Iglesia católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en un tuit este miércoles.

En el comunicado del Departamento de Estado que encabeza se enumera que los envíos incluyen arroz, frijoles, aceite, azúcar, tabletas purificadoras de agua y contenedores para almacenarla, ollas, utensilios de cocina, sábanas, mantas, linternas y otros artículos esenciales.

Desde el paso de Melissa, organizaciones como la Cruz Roja o países como China, Venezuela, España, Colombia, Corea del Sur y México han enviado alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.

El huracán dejó cuantiosos daños materiales –pero no víctimas mortales, según el Gobierno cubano– con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y precipitaciones que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos del país. Según datos oficiales, resultaron dañadas más de 90.000 viviendas, además de 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Naciones Unidas presentó un plan de acción de 74,2 millones de dólares (64 millones de euros) para atender a una población de en torno a un millón de personas, algo más del 10% de la población del país. EE UU, por su parte, prometió 37 millones de dólares a los países afectados, pero solo tres, y supervisados por la Iglesia, serán para la Isla.