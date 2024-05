Salen a protestar en Cienfuegos en el día en que se registran más apagones en Cuba

La Habana/Los apagones en Cuba alcanzaron su récord este martes, al superar los 1.400 megavatios (MW) el déficit de energía en horario de máxima demanda. La desesperación por la falta de electricidad hizo que, ya entrada la noche, decenas de vecinos de Ciudad Nuclear, en Cienfuegos, se lanzaran a la calle a protestar. En imágenes difundidas por Martí Noticias este miércoles se aprecia cómo la multitud hace sonar calderos y gritan consignas, y son, en un momento dado, interrumpidos por la Policía.

El parte del martes de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) auguraba lo peor –una disponibilidad de 1.980 MW y una demanda máxima de 3.350 MW, es decir, un déficit de 1.370 MW, que ocasionaría una “afectación” de 1.440 MW en este horario–, pero el de este miércoles apenas mejora la situación. Para una demanda máxima similar (3.360 MW) la disponibilidad mejora ligeramente (2.319 MW), por lo que el déficit en horario pico será de 1.041 MW y la “afectación” de 1.111 MW. Ello supone que más de un tercio de la Isla se encontrará en apagón en el día de hoy.

Según el comunicado de la UNE, la leve mejoría se debe a la puesta en funcionamiento de motores de generación distribuida –hasta ahora fuera de servicio por falta de combustible–, así como la entrada en el servicio energético nacional (SEN) de la unidad 6 de la central termoeléctrica (CTE) de Mariel –pese a que informan a la vez que se encuentra averiada–, la unidad 4 de Energas Varadero –que indican se encuentra en mantenimiento– y la unidad de Puerto Escondido.

La prensa oficial intenta calmar las aguas este miércoles, asegurando, por boca de Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE, que la “sincronización” de varias unidades termoeléctricas al SEN “en los próximos días” reducirá los apagones.

En concreto, el funcionario se refirió a la 6 de la central de Nuevitas, a la que “deben seguir” la 1 de Felton y “el ciclo combinado” de Energas Varadero. Después, la unidad 3 de Santa Cruz del Norte y, “hacia finales de la semana”, la 5 de Mariel. En total, serán de 500 a 550 MW adicionales, prometió Guerra, quien reconoció que “la situación durante lunes y martes ha sido muy compleja, ante la imposibilidad de cubrir la demanda y la salida de servicio, por avería, de tres unidades”.

Uno de los escenarios más dramáticos es el que enfrentan en Sancti Spíritus, donde este martes ni siquiera pudieron cumplir con el horario pactado de apagones. “Se nos hace imposible cumplir con la programación habitual, ya que el déficit supera lo previsto en cada bloque”, se excusaba la división de la UNE en ese territorio, a la vez que advertía de que se cortaría la energía de uno de los bloques durante seis horas (en horario pico, de 4 pm a 10 pm).

Lo peor no es solamente el calor, sino que, al no funcionar los ventiladores, las habitaciones se llenan de mosquitos. De ahí las escenas casi surrealistas que los habitantes de la Isla comparten en redes, como gente durmiendo a la intemperie cubiertos por un mosquitero.

De visita en La Habana desde Sancti Spíritus, Alicia cuenta a este diario una anécdota elocuente. “A mí los apagones me tienen acaballada. Aquí en La Habana me despierto de madrugada justo en los horarios que me quitan la luz allá. Parece gracioso pero es una desgracia”.