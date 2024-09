Camajuaní (Villa Clara)/Vicente Florit Viñales, de 47 años, aún se encuentra en estado de shock tras el violento allanamiento que sufrió en su finca en San Benigno, en Villa Clara. El guajiro se vio envuelto en un colosal error policial, cuando varios agentes, creyendo que acaban de atrapar a un ladrón de ganado, lo inmovilizaron agresivamente contra el suelo de su casa hasta que el jefe de sector, presente en el momento, gritó: “Ese no”.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 11 de septiembre, cuando más de 40 hombres armados, entre ellos miembros de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, las boinas negras, con el jefe de sector de la zona al mando, rodearon la vivienda de Vicente y la invadieron sin previo aviso.

“Salgan todos de la casa, los tenemos rodeados”, irrumpió una voz en torno a las 3 de la madrugada en esa apacible aldea del municipio de Camajuaní, de unos 250 habitantes que viven de la agricultura. Pasaron menos de dos minutos, pero la impaciencia de los boinas negras ganó a Vicente, que se dirigía en ese momento hacia la puerta. Los agentes abrieron a la fuerza y, sin mediar palabra, lo inmovilizaron y lo interrogaron hasta que las palabras del jefe de sector pusieron en evidencia la equivocación.

Sin embargo, los uniformados no se dieron por aludidos y siguieron con el registro de la casa. Vicente miraba atónito cómo esos agentes, acostumbrados a reprimir manifestaciones y ejecutar acciones de comando contra delincuentes armados, seguían rompiendo objetos, entre ellos las manillas de las puertas y los escaparates. Pararon cuando apareció un misterioso hombre de barba larga y aretes en forma de crucifijo, de unos 35 años de edad. Ante el desconcierto del campesino, los agentes se retiraron sin ofrecer ninguna explicación, ni pedir disculpas por la violenta intrusión nocturna y la equivocación.

En otros hogares también irrumpieron los 'boinas negras' / 14ymedio

El operativo policial tenía como objetivo detener a un conocido delincuente de la zona, apodado “Machetico”, de amplio historial delictivo, que se dedica a robar ganado a los campesinos de la zona y luego lo sacrifica para venderlo. Sin embargo, la imprecisión en la información provocó un despliegue desproporcionado en el lugar equivocado,

“Alguien de aquí debió decir a la policía que Machetico estaba alojado en la casa de Florit Viñales, porque fueron de primeras directo a su casa y, luego de ver que no estaba allí, revisaron otras dos casas cercanas, pero no dieron con él”, dijo Manuel González, un campesino de 64 años.

Según cuentan algunos vecinos, durante la tarde se vieron algunos movimientos extraños y a alguien le pareció ver al delincuente rondando el lugar. “Ese tipo de personas no tienen domicilio fijo, duermen donde les coja la noche”, dijo Ramiro, que vive muy cerca.

Florit Viñales no fue el único afectado por la actuación de las autoridades. Su vecina, Dayana Espinosa Collazo, se encontraba durmiendo con su esposo cuando los boinas negras irrumpieron en su vivienda. “El susto más grande de mi vida me lo llevé esa noche aquí, en mi casa, me abrieron las dos puertas y se metieron, pasaban de una puerta a la otra como si fueran los dueños. Llegaron gritando hasta el cuarto mío con palos, revolcaron todo. Incluso estábamos desnudos, pero no les importó. La casa, rodeada al completo”, lamenta.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de San Benigno y sus alrededores, donde Florit Viñales es conocido como un trabajador honesto y respetado. “Fue muy cruel y no sabemos de quién fue la culpa, aunque confío en la justicia revolucionaria, pues soy forjada bajo los principios de esta Revolución”, comenta indignada su esposa, Leticia Galdona.

“Por dios, conozco al campesino y a su familia, son gente querida y respetada en este lugar. No se queden callados denuncien ese hecho a las autoridades. ¿Qué está pasando? Esto parece una película del oeste alguien tiene que pagar por ese atropello”, se exalta otra vecina, Milady Sánchez Mesa.

Los vecinos, poco abiertos a cuestionar a las autoridades, expresan sin embargo su estupor. “Espero que se haga justicia y se analice el trabajo de Alexey, el jefe de sector de la comunidad, quién dirigió la operación. Yo cuando fui a hablar con él, lo hice con mucho respeto y decencia, sin embargo él me maltrató y no me dejó hablar. Me recibió con la peor grosería que se le puede decir a una dama, aún en mi proceso de recuperación”, añade la esposa de Florit Viñales, quien se recupera de una operación por un tumor y un trombo.

Vecinos de la comunidad de San Benigno, Villa Clara / 14ymedio

Este diario intentó hablar con el delegado de la zona para obtener su versión sobre el incidente después de que la esposa de Florit Viñales intercediera para ello. Sin embargo, después de un primer contacto, dejó de responder a los mensajes y llamadas.