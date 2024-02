Sancti Spíritus, la apacible ciudad cubana azotada por los ladrones

Sancti Spíritus/Nada más caer la noche, las calles de Sancti Spíritus se quedan desiertas. En las casas, las puertas se cierran con candados y trancas. El aumento de robos tiene en vilo a una ciudad que una vez fue de las más tranquilas y seguras de Cuba. Ahora, es rara la jornada en que no asalten a un transeúnte o los ladrones no irrumpan en una vivienda.

Los delincuentes no se frenan siquiera ante los locales institucionales. El viernes pasado, tres personas se metieron en el perímetro de la casa de visita del Partido Comunista en un complejo que incluye un hotel, piscina y dos viviendas destinadas a los altos funcionarios que llegan desde otras provincias. "Acorralaron al guardia de seguridad en la garita", detalla a 14ymedio Francisco, un residente de la zona cercano a los empleados de la instalación.

"En ese lugar es donde se hospeda Miguel Díaz-Canel cuando viene", explica el hombre. "El custodio pudo pedir auxilio y ahí sí apareció la policía porque era la casa de visita del PCC, pero en los otros casos han pasado horas y horas hasta que llegue alguien a hacer el reporte y tomarle declaraciones a las familias".

"Aquí la gente duerme con el susto metido en el cuerpo porque no sabes cuándo le tocará a tu casa, cuándo se te meterá alguien por una ventana a robarte lo poco que tienes", cuenta a 14ymedio Rebeca, de 45 años, residente en la zona de Viento Negro. "En mi casa ya estamos hasta turnándonos para poder vigilar el patio y las gallinas, pero lo mismo te roban un pedazo de cerca que un saco con material de construcción".

Rebeca estuvo en La Habana recientemente visitando a una amiga. "Allá me quedaba cerca del Malecón y todo el mundo me hablaba de que tuviera cuidado, que no saliera de noche, pero cuando regresé casi no conozco mi barrio. Esto está peor que San Leopoldo, aquí cada día pasa algo, cuando nos levantamos la gente se pregunta '¿a quién le habrán robado esta madrugada?'".

"Desde hace dos semanas han ocurrido robos casi cada noche en esta zona", detalla la mujer. "En casa de una vecina se lo llevaron todo, los ventiladores, las ollas y hasta la cocina, dejaron a esa familia sin nada. Ese fue un robo evidentemente bien planificado, porque usaron transporte para llevarse todo eso, hasta la comida que tenían guardada se la llevaron".

"En este barrio también se metieron en la casa del dueño de una mipyme que compró una vivienda nueva y la ha estado mejorando, construyó una cerca perimetral y todo para montar un gimnasio ahí, hasta tiene sistema de cámaras de seguridad", añade Rebeca. "Los ladrones rompieron la puerta trasera y se llevaron cinco sacos de cemento de las obras".

"En esas casa tienen cámaras, pero lo primero que hicieron los ladrones fue zafar los bombillos y todo quedó a oscuras"

Días después, en el reparto Kilo 12, donde residen mayoritariamente militares, otro vecino se despertó en medio de la madrugada al sentir un ruido y se percató de que algo ocurría en una vivienda cercana. "En esas casa tienen cámaras, pero lo primero que hicieron los ladrones fue zafar los bombillos y todo quedó a oscuras, aunque en la primera parte de grabación de las cámaras se llegó a ver que llevaban medias puestas en la cabeza para no ser identificados", cuenta Francisco.

El objetivo principal de los delincuentes son las casas de cubanos que han emigrado y mantenido una vivienda en la Isla. En la mayoría de los casos se trata de inmuebles en los que se ha invertido en mejoras de la infraestructura y compra de electrodomésticos en los últimos años. Algunos de los robos han sido mientras los propietarios están en el extranjero pero, en otras ocasiones, los criminales han entrado con parte de la familia dentro.

También en Viento Negro los ladrones robaron en la casa de un vecino conocido como El Ruso. "A él le gusta criar pájaros y se llevaron todas las jaulas con los pajaritos", explica Rebeca. "Estamos en alerta porque guerra avisada no mata soldado y esto ya parece una zona de conflicto, donde los ladrones hacen y deshacen y la policía no logra detener a nadie ni recuperar nada de lo robado".

"Sobre la una de la madrugada intentaron entrar a la casa de Juana, otra vecina de este barrio, por suerte ella se dio cuenta de que se le estaba metiendo gente en el patio, comenzó a gritar y los vecinos salieron a ver qué pasaba así que los ladrones se mandaron a correr", añade la mujer. "Todas las noches se roban gallinas o algún puerco", puntualiza.

"Eso es en las casas pero en las calles mejor ni estar", advierte Francisco. "Hace unos días apuñalaron a un hombre y con un alicate le arrancaron los dientes que tenía forrados en oro, una salvajada", cuenta. "En mi casa nos encerramos a las siete de la noche, a partir de esa hora ya no dejo salir a mis hijos, ni yo tampoco salgo, mucho menos en mi motorina porque eso es un imán para los ladrones".