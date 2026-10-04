Sancti Spíritus lleva más de dos años sin mamografías por falta de piezas

Las autoridades sanitarias aseguran que el equipo donado ha tenido poco uso y se encuentra en buenas condiciones técnicas.

Un equipo usado y donado desde Alemania podría restablecer el servicio dentro de un mes

La Habana/Durante más de dos años, una mujer de Sancti Spíritus que necesitara una mamografía no podía hacérsela en su propia provincia. El equipo del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos quedó averiado y las piezas necesarias para repararlo nunca llegaron. La alternativa era viajar hasta Villa Clara, donde solo había cinco turnos semanales disponibles para las pacientes espirituanas.

La situación puede comenzar a cambiar gracias a un equipo MAMMOMAT 3000 Nova llegado desde Alemania mediante una donación gestionada por CubaSí –una agrupación que se autodefine como de “solidaridad política y material con la Cuba socialista”– y colaboradores de ese país. El aparato ya está en Sancti Spíritus, aunque todavía no funciona y su instalación podría tardar alrededor de un mes.

La prensa oficial presentó la llegada del mamógrafo como una buena noticia, pero los propios testimonios de los especialistas revelan hasta qué punto se había deteriorado el servicio, una situación que no se había informado oficialmente hasta ahora.

En el Camilo Cienfuegos se atienden más de 100 personas por semana en consultas relacionadas con enfermedades de mama. Ante semejante diferencia, los médicos tuvieron que seleccionar quién podía viajar a Santa Clara según la urgencia y el riesgo de cada caso.

Antes de comenzar a atender pacientes todavía deben instalarse componentes relacionados con el procesamiento de las imágenes y completarse otras pruebas

La falta de medios para el diagnóstico oncológico no es nueva en la provincia. En mayo de 2025, el propio jefe de Oncología afirmaba que la mayoría de los tumores estaban llegando a consulta en etapas ya no curables.

El equipo donado tampoco es nuevo. Las autoridades sanitarias aseguran que ha tenido poco uso y se encuentra en buenas condiciones técnicas. Antes de comenzar a atender pacientes todavía deben instalarse componentes relacionados con el procesamiento de las imágenes y completarse otras pruebas.

La ausencia de mamografías no afectaba solamente a la detección de tumores. También podía condicionar el tratamiento de quienes ya habían recibido un diagnóstico. Algunos procedimientos de cirugía conservadora de mama necesitan controles posteriores mediante mamografías, y no disponer de ellos limita las alternativas para los cirujanos.

El problema afecta además a pacientes muy jóvenes. Los especialistas del hospital explicaron que en sus consultas reciben mujeres de 25 y 30 años con enfermedades mamarias.

Los enfermos oncológicos de Sancti Spíritus también son enviados a Villa Clara para determinados tratamientos de radioterapia

Durante todo este tiempo, la provincia dependió del Hospital Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara. Conseguir uno de aquellos cinco turnos semanales implicaba además desplazarse a otra provincia en medio de una crisis de transporte agravada por la escasez de combustible.

Cuando el nuevo aparato entre finalmente en servicio podrá realizar más de cinco estudios diarios. En otras palabras, en una sola jornada tendría capacidad para igualar o superar toda la cuota semanal que Villa Clara podía ofrecer hasta ahora a Sancti Spíritus. Las autoridades incluso prevén que, una vez estabilizado el servicio, el hospital pueda recibir pacientes procedentes de otras provincias.

La dependencia de centros vecinos no se limita a las mamografías. Los enfermos oncológicos de Sancti Spíritus también son enviados a Villa Clara para determinados tratamientos de radioterapia, debido a la concentración de equipos especializados en el Hospital Celestino Hernández, de Santa Clara.

En Cuba es cada vez más frecuente que los pacientes paguen, de manera informal, para tener acceso a diversos procedimientos médicos. Las mamografías también se incluyen en esa red que mezcla influencias, contacto directo con especialistas y dinero, preferiblemente en divisas.

El Gobierno priorizó durante años la inversión turística frente a áreas como Salud y Educación, cuyos presupuestos de inversión quedaron muy por debajo de los destinados a hoteles y negocios inmobiliarios

Las autoridades atribuyen habitualmente las dificultades para adquirir tecnología médica al embargo estadounidense. Sin embargo, el Gobierno priorizó durante años la inversión turística frente a áreas como Salud y Educación, cuyos presupuestos de inversión quedaron muy por debajo de los destinados a hoteles y negocios inmobiliarios. El resultado es visible hoy en hospitales con equipos envejecidos, averías prolongadas y problemas de mantenimiento.

La enfermedad figura entre las principales causas de muerte por tumores malignos entre las mujeres cubanas, y el diagnóstico precoz puede marcar la diferencia tanto en el pronóstico como en las posibilidades de aplicar tratamientos menos agresivos.

Los médicos espirituanos han detectado además tres casos de cáncer de mama masculino en lo que va de 2026, frente a uno el año pasado. El nuevo aparato servirá también para estudiar a pacientes hombres.