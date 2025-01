En Santa Clara, la leche "toma otros destinos" y no se entrega a Acopio

La Habana/Niños, ancianos y enfermos no acceden a la leche subvencionada en Santa Clara. El volumen de entregas del producto en el municipio villaclareño está “muy por debajo de los 16.000 litros diarios que reclama el territorio”, señaló este jueves el diario Vanguardia, que, pese a no precisar el monto, señala que “las ventas del lácteo quedaron, al cierre de diciembre, al 74%”, con un faltante de 4.160 litros. Sin embargo, las cifras aportadas no cuadran, y la situación tiene visos de ser aún peor.

El texto señala que el total del producto entregado al Estado quedó en 1.264.190 litros al cierre de diciembre y que esto representa "una baja del 77,4% respecto de 2019". Pero si se requieren 16.000 litros al día, la cantidad necesaria al año suma 5.840.000 litros. Con este total, lo producido el año pasado es apenas el 21,64% de la demanda.

El medio agrega que hay una fuga del alimento, pues la mayor parte de las entregas de la leche, pactadas con el monopolio estatal Acopio, “toma otros destinos”, haciendo alusión a las ventas en el mercado informal. Los volúmenes que abastecen las bodegas del mercado racionado, las dietas médicas para los pacientes crónicos, los hospitales, los círculos infantiles y los hogares maternos o de ancianos no alcanzan para satisfacer la demanda.

De los 12 productos agropecuarios del municipio, ninguno repercute más que los “bajos volúmenes de entregas de leche”

Asimismo, señala que, de los 12 productos agropecuarios del municipio, ninguno repercute más que los “bajos volúmenes de entregas de leche”.

No obstante, la baja producción y escasez en Santa Clara se registra al menos desde hace seis años, aunque ahora ya es imposible ocultarla. René Bacallao Figueroa, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en Villa Clara, dijo que desde 2019 las entregas de leche tienen incumplimientos en el municipio, “pero antes no eran notorias las violaciones contractuales, porque el país disponía del alimento en polvo”.

La radiografía de esas pobres cifras las expuso Bacallao Figueroa, que admitió que la posesión, el uso y la legalidad de la tierra, así como la investigación de la masa ganadera y el cumplimiento de los contratos “muestran fisuras”, algo que, remarca Vanguardia, se debe atajar “con prontitud en cada sitio en particular”.

Sin embargo, desde el lado de los guajiros hubo también acusaciones. Uno de ellos denunció que la industria láctea no asume el acarreo del producto “como se precisa”, algo que se agrava al no poder refrigerar el producto. En cuanto a la parte administrativa, expuso que el Ministerio de la Industria Alimentaria “acumula impagos por el sobrecumplimiento de la producción y eso afecta la solvencia monetaria de los productores y sus familiares”.

El Ministerio de la Industria Alimentaria “acumula impagos por el sobrecumplimiento de la producción

La escasez de la leche en el municipio es el reflejo de lo que se vive a nivel provincial. De enero a mediados de noviembre del año pasado, la industria en Villa Clara apenas había alcanzado el 57% del plan anual, un déficit “difícil de empinarse en lo que resta de año”, dijo también Vanguardia en diciembre pasado. Además, días antes, la prensa oficial había informado que en la provincia apenas se recogían 60.000 litros diarios, el 40% de lo que recogieron en 2023, cuando el promedio era de 150.000, lo cual también ya era un nivel bajo. Ese año la provincia dejó de percibir 21 millones de litros.

Como se ha hecho habitual en el oficialismo, las autoridades han arremetido contra los productores, a los que acusan de buscar en el mercado informal mayores ganancias, mermando la producción estatal. Los guajiros no lo desmienten porque está claro que por la izquierda pueden obtener mayores beneficios, incluso si eso supone arriesgarse a recibir multas o perder a los animales. Lo máximo que paga el Estado son 38 pesos por cada litro de leche excedente del plan básico, mientras que en el mercado informal alcanza hasta los 120 pesos.