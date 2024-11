Santiago de Cuba se apaga: cuatro horas de electricidad al día y hospitales desconectados de la red

La Habana/La población de Santiago de Cuba pide auxilio ante una crisis energética más dramática que en el resto del país. La provincia, segunda en población de la Isla, sufre en estos momentos la peor situación por falta de electricidad, con una demanda que ronda los 200 megavatios (MW) y una generación de entre 20 y 30, según la Unión Eléctrica (UNE), que ayer anunció medidas radicales que incluyen detener el plan de rotación y suministrar solo entre tres y cuatro horas de luz a los hogares.

Para poder dar esa cantidad irrisoria de electricidad al sector residencial habrá que apagar los circuitos priorizados, en los que están los hospitales, que funcionarán con grupos electrógenos. La información, además de en los canales de la empresa eléctrica y la prensa local, la llevaron los directivos de los “sectores claves de la economía” a los “factores comunitarios y la población de varias localidades” de la provincia “en un esfuerzo por llevar información veraz y actualizada”.

“El déficit sostenido y elevado, provoca un ajuste del servicio eléctrico: entre otras medidas, se apagan temporalmente los circuitos priorizados en los cuales están emplazados los hospitales (funcionan con grupos electrógenos) para poder beneficiar al sector residencial con 4 horas de corriente eléctrica”, señala una nota publicada en el diario Sierra Maestra.

La información especifica que hay nueve plantas térmicas fuera de servicio en el país, dejando a Santiago con un déficit de entre 160 y 170 MW en el horario el pico y una generación de 20 a 30 MW “que equivale a la demanda de los circuitos priorizados y parte del abasto de agua”.

El parte nacional emitido este domingo por la UNE situaba en 1.421 MW el déficit previstoa nivel nacional, una cantidad inferior a los 1.510 anunciados el día anterior, colofón a una semana en la que todos los días faltaron más de 1.000 MW a pesar de que las temperaturas no fueron especialmente cálidas y parte del occidente estuvo desconectado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hasta el martes.

Ayer, la situación de bajas en la red eléctrica cubana era catastrófica. Fuera de servicio por avería están la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, la 6 de la de Nuevitas, la 2 de la de Felton y las unidades 3 y 6 de Renté. Esta última, ubicada precisamente en Santiago de Cuba, tiene también la unidad 5 inutilizada por mantenimiento, lo que deja la mitad de sus seis bloques sin generar. A ello se suma que la patana ubicada en la provincia, Erin Sultan, con una capacidad de 130 MW, tampoco está en marcha por escasez de combustible, lo que deja al oriente de la Isla en una situación de precariedad extrema.

La unidad 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y las 3 y 4 de la de Cienfuegos también están fuera del SEN por mantenimiento, así como 49 centrales de generación distribuida –por la falta de combustible– que aportan 287 MW, la patana de Regla (54 MW) y la Central Eléctrica de Diésel de Moa (150 MW), un total de 558 MW, aunque en el horario pico se esperaba la entrada de la unidad 6 de Nuevitas, los motores de Moa, otros dos de la patana de Melones (La Habana) y la de Regla (también en la capital).

Aunque Holguín, Guantánamo y Granma están sufriendo también largos cortes de electricidad, la demanda –por su cantidad de población– es mucho más elevada en Santiago, dejando a la provincia en una situación muy próxima a la generación cero, si se tiene en cuenta que recibe diez veces menos de lo que necesita. Ante esto, las autoridades han pedido mantener informada a la población para “organizar la vida alrededor del nuevo horario de afectación eléctrica”, así como “hacer de estos intercambios [de los directivos con los ciudadanos] una práctica cotidiana para suplir las brechas tecnológicas provocadas por la actual situación energética que atraviesa el país”.

La nota no ha recibido ningún comentario, al contrario que la andanada de airadas respuestas que recibió Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en Santiago, tras informar en su cuenta de Facebook de la situación con un mensaje en el que pedía “mucha solidaridad y empatía”.

“¿Hasta cuando el abuso? Si no pueden resolver los problemas del pueblo renuncien a los cargos que tienen, pidan SOS internacional del país que sea. Están obligando a los cubanos a emigrar. Esta no es la Cuba por la que murieron tantos hermanos. José Martí dijo que cuando los pueblos emigran sus dirigentes sobran”, ha escrito un santiaguero.

Aunque no han faltado los más aparentemente comprensivos agradeciendo la información para poder organizarse, tampoco tardaron en llegar quienes reclamaron por enésima vez la desigualdad entre oriente y occidente en el reparto de los cortes de luz. “Uno debe pedir empatía cuando todos sufrimos de la misma manera, ¿por qué en la Habana, que es la provincia más consumidora del país solo se va 2 horas y en la mañana? ¿No somos iguales? ¿No somos cubanos? Lo que sí no somos es equitativos. Revísense”, reclamó

Más de 300 comentarios se agolpan en el muro de la funcionaria, entre quienes piden explicaciones de qué ocurre con el petróleo que llega o por qué, definitivamente, no se rinde el país a cualquier potencia extranjera. “No es suficiente para nada. Eso no es un logro, es un atraso y grande. Pero bueno, también estaban los barcos que venían de México, ¿dónde están, por dios? Ya dejen que este país lo coja Rusia o Estados Unidos, qué sé yo, esto no da para más”, lamenta otro.

Santiago de Cuba, una de las provincias menos proclives a la protesta –”la cuna de la Revolución”, recuerda un usuario que exige respeto al territorio–, ha salido a la calle en varias ocasiones en los dos últimos años por la falta de luz. En 2022, el reparto Luis Dagnes, en el Consejo Popular Altamira, un grupo de manifestantes alzaron la voz contra el Gobierno por una situación similar a la actual –con cuatro horas de luz diarias–, provocando la intervención de Johnson y, posteriormente, de la Policía.

Lo mismo ocurrió a finales de octubre en el reparto San Pedrito, cuando varios vecinos se lanzaron a la calle para pedir que se restableciera el servicio eléctrico tras la desconexión general del SEN que se produjo hace hoy un mes. El paso del huracán Rafael, el pasado 6 de noviembre con categoría 3 por el occidente de la Isla, dejó la segunda caída total del sistema en apenas 15 días.

La escasez de combustible –a pesar de las flotas de barcos de los países socios– y el catastrófico estado de unas termoeléctricas que han cumplido ya sobradamente con su vida útil mantienen la energía en una situación de fragilidad extraordinaria reconocida por el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy hace apenas 18 días. "El sistema está débil, hay un déficit muy grande de generación", resumió, para sorpresa de nadie.