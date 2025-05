Segunda avería en la termoeléctrica de Cienfuegos después de seis meses parada por reparaciones

Madrid/Ha pasado desapercibido, pero el escueto anuncio existe. “Se encuentra en avería la unidad 3 de la CTE Cienfuegos”, dijo la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su parte diario de déficit, que es en lo que se ha convertido la nota informativa sobre el estado del sistema eléctrico nacional (SEN) emitida cada mañana. Instalados en una falta de generación que ronda los 1.500 megavatios (MW) día sí, día también, los comunicados son recibidos por la población con una mezcla de hastío e indignación y cero sorpresas.

Pero ¿qué le ha pasado a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes esta vez? La prensa oficial no ha dado detalles y hay que ir al perfil de Facebook de la central cienfueguera para encontrar la explicación más exhaustiva. “Tras una avería en caldera, el bloque 3 de la Empresa Termoeléctrica Cienfuegos sale del SEN este domingo. Se encuentra en el proceso de enfriamiento natural para posteriormente acometer los trabajos correspondientes. Al unísono se realizan labores de ajustes en turbina y agregados”, especifica un mensaje de los técnicos.

Es el segundo fallo de la caldera que se produce en la unidad y obliga a su salida del sistema en pocos días. La anterior ocurrió el pasado 6 de mayo, por la avería de varias piezas, tres tubos del recalentador de alta temperatura y uno en el balcón de la nodriza. En esa ocasión se tuvieron que reparar las partes dañadas y hacer una limpieza del eje convectivo, mientras que en la turbina se hizo lo mismo con el condensador de vapor. También se anunció que se cambiaría el condensador de vahos y varias válvulas con el fin de recuperar cuanto antes la unidad, pero su sincronización no ha llegado a una semana.

Especialmente preocupante es el hecho de que la unidad 3 venía, precisamente, de una parada que comenzó en octubre para un gran mantenimiento, aunque los técnicos de la termoeléctrica afirman que lo que está ocurriendo se debe precisamente a este hecho. “Reiteramos a la población que este tipo de fallas suele ocurrir dado el período de tiempo, más de 6 meses, que el bloque estuvo en mantenimiento. Usted será informado a través de nuestros sitios oficiales”, advirtieron en un mensaje publicado este domingo.

Si era o no esperada solo lo saben los expertos, pero nada hacía presagiar tantas incidencias si se atiende a cómo fue recibida la sincronización de la unidad 3 de Cienfuegos. En marzo, cuando el ministro Vicente de la O Levy repasó –en una larga entrevista dividida en cuatro partes por Granma– el estado de la energía en la Isla, subrayó que las termoeléctricas siguen siendo la parte medular del SEN y que la gran inversión que se estaba haciendo en su paulatina recuperación daría sus frutos. Entre las reincorporaciones más esperadas estaba la Carlos Manuel de Céspedes, en cuya unidad 3 debían concluir los trabajos para abril, mientras la otra que tiene, la 4, debe estar lista en junio.

Así ocurrió, como se esperaba. Y el jueves 1 de mayo, casi a las 8 de la tarde, regresaba la mole con sus 158 MW que, según Cubadebate, “se convertirán en una inyección vital para el sistema eléctrico del país, justo en un momento en que la generación es más que deficitaria”. Las alharacas con que regresó la Carlos Manuel de Céspedes no se veían desde mucho tiempo atrás.

El 21 de abril, Cubadebate publicó ese extenso artículo destinado a dar todas las explicaciones técnicas del proceso de reparación. Entre los detalles, se explica cómo se produjo la avería inicial. “El 18 de octubre de 2024, un evento inesperado interrumpió el funcionamiento de la unidad número 3. José Osvaldo González Rodríguez, director de la entidad, recuerda ese día con precisión. ‘Solo teníamos un bloque trabajando, ya que el 4 estaba en mantenimiento capital’, relata mientras camina por los pasillos de la unidad, donde la maquinaria aún guarda el eco de su potencia”. El especialista rememora que el turbogenerador pasó de 3600 revoluciones por minuto a 1800. Fue un frenazo brutal que causó un desbalance en los rotores”.

Se dijo entonces que las piezas dañadas tuvieron que ser reparadas en México, componentes dañados fueron trasladados a México, y que al regreso hubo que reajustar todas las partes de la turbina en la Isla. “Ya estamos haciendo pruebas en la caldera. Se están verificando las protecciones y todos los equipos para realizar el flushing de la turbina. Luego, se probará la turbina para el próximo rodaje y la sincronización”.

Lejos de templar la alegría del regreso de la termoeléctrica, el 3 de mayo la Agencia Cubana de Noticias publicó un artículo titulado Regresa el síndrome de la chimenea, una nota pletórica de emoción por la sincronización. “No es ni un virus ni una enfermedad, todo lo contrario, es el mucho amor que rezuman por su piel los habitantes de la conocida Perla del Sur y, en especial, está conformado por el sentido de pertenencia de los más de 400 trabajadores de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes”, decía el texto, que abundaba en el éxtasis que produce entre empleados, jubilados y población en general ver que de la central sale humo.

"Tras el mantenimiento capital que reparó la turbina –corazón de la planta–, la caldera, equipos auxiliares, canal de entrada de agua de mar, planta de control de seis KV, entre tantas inversiones, ahora es una realidad"

“Tras el mantenimiento capital que reparó la turbina –corazón de la planta–, la caldera, equipos auxiliares, canal de entrada de agua de mar, planta de control de seis KV, entre tantas inversiones, ahora es una realidad que la ‘tres’ está conectada al SEN y sube carga con la aspiración de alcanzar los 158 MW”, añadía. Nunca se pidió calma, por si algo fallaba.

Este lunes está previsto, de nuevo, un déficit superior a los 1.600 MW. Además del problema en bucle que sufre la Céspedes, están averiadas la unidad 2 de Felton (Holguín) y la 1 de Ernesto Guevara (Santa Cruz del Norte). En mantenimiento hay dos unidades más de esta última, así como la 4 de Cienfuegos, la 5 de Nuevitas (Camagüey) y la 5 de Renté (Santiago), un total de 288 MW de déficit. A ellos se suman los 527 afectados en la generación distribuida y suman para hoy, en el horario pico, 1.615 MW, ante una demanda estimada de 3.400 MW y la generación de 1.855 MW.

Las cifras, que poco importan estrictamente a los cubanos, se traducen en apagones que en algunas provincias superan las 30 horas, como es el caso de Pinar del Río, donde los comentarios de malestar se cuentan por decenas. “La 3 de Cienfuegos trabaja 3 días y descansa 5, ¡qué horror, después de tantos meses en reparación! De las otras ya mejor no hablamos todas con horario especial”, protesta una usuaria. A lo que otra, responde: “Es imposible que estén rotas constantemente. Me parece más lógico que [sea que] no tienen el crudo nacional suficiente. Es posible que esté cogiendo el mismo camino que el importado. La última prioridad somos nosotros”.