La Seguridad del Estado prohíbe una sentada de estudiantes en la escalinata de la Universidad de La Habana

Imagen de los estudiantes en la escalinata de la Universidad de La Habana, este lunes.

La FEU intentó impedir la protesta convocada para expresar "la inconformidad del estudiantado con el plan de docencia actual”

La Habana/Una veintena de estudiantes se encuentran reunidos con las autoridades educativas luego de realizar, en la mañana de este lunes, una protesta pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana. Sobre las tres de la tarde de este lunes, el lugar no ofrecía ninguna huella de lo que había pasado varias horas antes, salvo el bloqueo de la conexión a internet.

Los jóvenes, alrededor de 25, tomaron las escaleras en señal de protesta pacífica. Tal y como se leía en el cartel difundido a través de un grupo de WhatsApp, la “sentada universitaria” se convocaba para este 9 de marzo a las 10 am “para demostrar pública y pacíficamente la inconformidad del estudiantado con el plan de docencia actual”.

La situación, reportó un testigo presencial a la organización Ciudadanía y Libertad, “se mantuvo tranquila al principio”, pero “cambió cuando comenzaron a llegar más estudiantes interesados en sumarse a la protesta”. Entonces, prosiguen las fuentes, agentes de la Seguridad del Estado impidieron la entrada de más gente a la escalinata y al recinto de la Universidad.

Patrullas policiales en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, este lunes. / 14ymedio/Cortesía

Según confirmó el corresponsal de CNN en La Habana, Patrick Oppmann, que publicó en sus redes una imagen de la protesta, los estudiantes que previamente estuvieron en las escalinatas, accedieron al centro para reunirse con funcionarios y autoridades.

A primera hora de la tarde, en el mismo grupo de WhatsApp publicaron: “Para todos aquellos que se hallan pendientes a la situación, el grupo que se presentó al llamado está dialogando con el ministro de Educación Superior, esperen más información antes del fin del día”.

En una carta difundida en sus redes, los convocantes se dirigían al Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), respondiendo a un comunicado en la que la organización oficialista desestimaba la convocatoria, calificándola de “completamente falsa” e “innecesaria”.

“Nos vemos en la obligación de diferir respetuosamente de su postura”, decía la misiva. “Defender el diálogo institucional es correcto, pero pretender que este agota todas las formas de expresión legítimas es un error”. En cuatro puntos, los estudiantes explicaban por qué la sentada “es verdadera y necesaria”.

En primer lugar, decían, porque “no es una negación del diálogo, es su profundización”. Una sentada, explicaban, es una herramienta para exigir el diálogo “cuando este se vuelve insuficiente o lento” y “significa llevar las inquietudes a un plano visible”, para que las “gestiones” que puedan hacer las autoridades educativas “no queden en espacios cerrados, sino que sean el centro de la conversación colectiva”.

Por otra parte, aludían a que el Secretariado de la FEU les decía que ya habían estado “recepcionando dudas”. “Esto es valioso, pero no es suficiente”, espetaban. “La duda legítima de muchos es: ¿qué pasa con esas inquietudes una vez que se las comunicamos a ustedes?”. La protesta, argumentaban, “busca romper la intermediación y crear un espacio horizontal, de estudiante a estudiante, para contrastar opiniones y llegar a conclusiones propias, no filtradas por una estructura”. Y proseguían: “Si los canales actuales fueran efectivos, no existiría la necesidad espontánea de cientos de estudiantes de buscar una vía alternativa para organizarse”.

"Agradecemos su trabajo, pero la solución a los problemas de la docencia y el malestar general no puede ser únicamente ‘esperar’ a que se gestionen"

En un tercer punto, criticaban que la FEU se refiriera a su acción como “simbólica”, “como si fuera algo negativo”. Y esgrimían: “La historia de la Universidad de la Habana está construida sobre símbolos. Sentarse en un lugar común, mirarse a los ojos y debatir sobre los problemas de la docencia y la situación del país es un acto profundamente transformador”.

Por último, se referían a la “gestión de soluciones” que el Secretariado les había ofrecido. “Agradecemos su trabajo, pero la solución a los problemas de la docencia y el malestar general no puede ser únicamente ‘esperar’ a que se gestionen. La comunidad universitaria debe ser parte activa en la creación de esas soluciones”.

El agravamiento de la crisis energética ha llevado a la suspensión de las clases presenciales en todas las universidades, una cancelación que ha dejado en casa a miles de alumnos. La opción de mantener el vínculo docente a través de grupos de WhatsApp y otras plataformas virtuales no convence en un país donde el servicio de navegación web es cada día más precario.