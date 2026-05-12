Entre los senadores republicanos crece la oposición a una acción militar de EE UU contra el régimen cubano

Varios legisladores consideran que todo el esfuerzo debe dedicarse a Irán y que las sanciones económicas deberían ser suficientes para forzar los cambios en la Isla

Madrid/El presidente de EE UU, Donald Trump, ha difundido un mensaje en su red social, Truth, en el que afirma que Cuba está pidiendo ayuda y él va a responder con diálogo. El post hace una referencia velada a una nota publicada este martes por el diario The Hill en la que se cita a varios senadores republicanos que dicen no a una intervención militar en la Isla y piden priorizar la guerra con Irán.

“Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!”, exclamó, cuando faltan pocas horas para su viaje a Pekín, que comenzará este miércoles y se prolongará hasta el viernes 15.

The Hill ha hablado con varios senadores del partido del presidente que advierten del error que sería atacar a Cuba, cuando los problemas con Irán no cesan, y piden que continúe la presión económica para que el régimen cubano caiga por sí solo.

Los representantes están, aparentemente, preocupados por las repercusiones políticas que tendrán las decisiones presidenciales de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre, cuando todo apunta a una victoria de los demócratas. La guerra contra el régimen de los ayatolás está empeorando los ya negativos resultados que las encuestas auguran a los republicanos y los senadores piden que se resuelva cuanto antes.

Los representantes están, aparentemente, preocupados por las repercusiones políticas que tendrán las decisiones presidenciales de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre

“Creo que en este momento estamos centrados en lo que debemos, que es en tratar de abrir el estrecho de Ormuz”, dijo el líder de la mayoría, el republicano John Thune, que considera prioridad nacional este asunto. “Me encantaría ver el cambio de régimen en Cuba, como a todos”, añadió, pero dijo que esto tal vez llegue por la fuerza de los acontecimientos. “Creo que las cosas que están sucediendo en el mundo están poniendo más presión sobre muchos de estos gobiernos de tipo dictatorial. Tal vez haya algo allí que suceda naturalmente”.

James Lankford, senador republicano por Oklahoma y vicepresidente de la Conferencia Republicana del Senado, pidió que se incrementen las sanciones para tratar de forzar un cambio, pero a la pregunta de si apoyaría una operación militar contra la Isla, fue tajante: “No, no lo haría. Hay mucha presión económica que se puede ejercer sobre Cuba que marca una gran diferencia por sí misma”.

Otro no rotundo lo dio Susan Collins, representante de Maine y presidenta del Comité de Asignaciones del Senado. Steve Daines, senador por Montana, argumentó que aunque Cuba está “en nuestro patio trasero”, prefiere “ver menos conflicto que más, dado lo que está pasando en el mundo”.

“Confío –agregó– en los instintos del presidente y del secretario Rubio. Están mucho más cerca de esa situación, francamente, que yo”, dijo, resaltando el papel del Secretario de Estado.

Rand Paul, senador por Kentucky? dijo que una operación militar en Cuba sería un error y sugirió que el régimen cubano está abierto a reformas a cambio de inversiones. “Quiero menos guerra, no más. No estoy a favor de una guerra con Cuba, que en este momento está sufriendo económicamente el bloqueo, aunque creo que estaban sufriendo incluso antes debido al socialismo”, expuso.

“Por lo que he hablado con su embajador, creo que están abiertos a las negociaciones, están abiertos a mejores relaciones. Me han contado que están abiertos a la inversión estadounidense. Esa es realmente la forma en que se transforma a las sociedades”, consideró.

Shelley Moore Capito, senadora por West Virginia y presidenta del Comité de Política Republicana del Senado, restó importancia a la probabilidad de que se dé una acción militar e insistió en que Irán es la prioridad. “Está muy por debajo de la lista, incluso si está en una lista. Creo que tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en Irán”, dijo a The Hill.

“Está muy por debajo de la lista, incluso si está en una lista. Creo que tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en Irán”, dijo

En cambio, Axios ve más señales de que Trump prepare una acción militar en Cuba, en un artículo publicado este lunes que titula La escalada retórica de Trump y Rubio demuestra que una invasión a Cuba podría ser inminente. Si bien el medio no aporta indicios sólidos por parte de fuentes gubernamentales que empujen a pensar en una intervención militar –citan a un funcionario de la Casa Blanca que declara que Cuba “en poco tiempo caerá, y estaremos allí para ayudarlos”–, sí recoge una opinión relevante en ese sentido.

Se trata de Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, que dijo a Axios que una intervención es más plausible ahora que “la guerra con Irán está en una especie de limbo”. “Percibo una reorientación hacia Cuba, no solo en los vuelos de vigilancia, sino también en las declaraciones del presidente a Marco Rubio y las sanciones recién anunciadas”, declaró el especialista.

No cree que el presidente estadounidense vaya a desplegar tropas en la Isla, pero sí “emprender una acción militar a distancia, similar a la ocurrida en Irán, que conmocionaría al régimen, debilitaría a la cúpula dirigente y quizás crearía una oportunidad para el surgimiento de un nuevo liderazgo”.