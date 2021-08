El servicio fúnebre de Guantánamo está colapsado, según un funcionario de Comunales

Cadáveres transportados en camiones, servicios funerarios que no dan abasto y hospitales colapsados, son las denuncias que, desde varias partes del país, llegan a la redacción de 14ymedio. Las quejas también inundan las redes sociales, una de las pocas vías donde los cubanos vuelcan su dolor por la pérdida de seres queridos que mueren sin atención médica o sin una asistencia óptima.

Así sucedió en Guantánamo, donde los reclamos han llegado hasta el telecentro local de esa provincia. Ihosvany Fernández, director de Servicios Comunales, tuvo que responder a la denuncia de una internauta que publicó en su cuenta de Facebook la foto de un camión destinado al transporte de mercancías cuando era usado para el traslado de cinco cadáveres.

Fernández, antes de dar otros detalles, reconoció que la imagen era real y explicó la situación del parque de vehículos fúnebres: "contamos con 29 y trabajan 17, lo que da el 58%". El director de Comunales también aclaró que como promedio, en la provincia se realizan unos 12 servicios fúnebres diariamente, al menos ocho en la ciudad de Guantánamo y cuatro en el resto de la provincia; una cifra que se ha disparado en los últimos días.

"El 4 de agosto trabajamos con 67 [fallecidos], el 3 con 61 y el día primero de agosto con 80", de estos últimos 69 en la ciudad. "Ya el transporte fúnebre fue colapsado. Estamos trabajando con dos furgones de Etecsa y dos camiones de comercio", añadió.

"Es muy difícil, de ocho fallecimientos diarios a 69, nadie estaba preparado, por eso el tema de la decisión del transporte que hemos tenido que tomar"

"Nosotros actuamos sobre el protocolo según el certificado de defunción emitido por salud pública. Estos cadáveres llevan un tratamiento que es lógico explicárselo a la población donde se desinfecta con cloro el cadáver, se pulveriza el cadáver en la bolsa donde se introduce", explicó Fernández

"Es muy difícil, de ocho fallecimientos diarios a 69, nadie estaba preparado, por eso el tema de la decisión del transporte que hemos tenido que tomar", admitió el funcionario al aclarar que "la morgue no está preparada para eso", solo tiene capacidad "para tener allí cinco o seis fallecidos" y no "para recibir en el día 50 o 60", dijo. También adelantó que trabajan en instalar otro incinerador en la provincia porque el único que existe no da abasto y ha sufrido roturas por el incremento de muertes.

La crisis ha llegado a un punto en los centros de salud, que algunos médicos y enfermeras no se han presentado a trabajar. El doctor Pablo Feal Cañizares, que está al frente de la comisión nacional de apoyo a Guantánamo, al referirse en la prensa oficial sobre el proceso de intervención con la vacuna Abdala aseguró: "hoy tenemos a más de 300 enfermeras y más de 100 médicos que no nos queda claro por qué no están incorporados activamente".

En otras provincias del país, no solo los servicios fúnebres han colapsado. El sistema de salud también se ha visto desbordado y las respuestas de médicos y funcionarios son más frustrantes aún. Así sucede en Santa Clara, desde donde un familiar envió un video a la redacción de 14ymedio para exponer las vicisitudes que ha pasado una señora de 69 años que sufrió este lunes un accidente cerebrovascular en su casa.

Al llegar la ambulancia por Jacinta Rivera Rodríguez, el enfermero hizo las gestiones para trasladar a la paciente hacia un hospital. "No hay cama y con las condiciones que tenía que se muriera en la casa, que se tenía que morir en la casa, fue la respuesta que le dio al ambulanciero el médico del centro de coordinación", se queja el familiar.

"La tienen ventilada en una sala abierta donde hay pacientes con covid"

Luego de mucho insistir, Jacinta fue trasladada al hospital Arnaldo Milán Castro en Santa Clara, donde fue ubicada en un espacio para casos respiratorios y que cubre parte de un pasillo del centro de salud. "La tienen ventilada en una sala abierta donde hay pacientes con covid".

En el video se observa cómo desde la propia entrada del centro hospitalario hay camas y camillas con pacientes enfermos. "Ella necesita estar ahora en una sala de cuidados intensivos pero dicen que no tienen capacidad", denuncian los familiares y tras quejarse con la vicedirectora de asistencia médica del hospital le informaron que "tiene que estar aquí hasta que fallezca".

Desde el hospital Pediátrico de Holguín, una fuente confirmó que el personal de salud no cuenta con test rápido para hacer exámenes a los pacientes. "Le hacen una placa, si tienen los pulmones graves, tienes covid y te quedas ingresado, si no tienes los pulmones graves mandan al niño para la casa".

