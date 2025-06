Si necesitas sangre en Cuba, lo más probable es que debas comprarla

Madrid/Con una población calculada en 404.037, las autoridades sanitarias de Sancti Spíritus estiman que se necesitan 12.000 donaciones de sangre en todo el año. Sin embargo, en 2024 fueron apenas 7.252, el nivel más bajo en los últimos cinco años. Al no alcanzar el objetivo de 1.000 donaciones al mes, se debe recurrir a los familias de los enfermos que puedan donar o al lucrativo negocio del mercado negro de compraventa de sangre.

En un reportaje del diario provincial Escambray, el ex coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Sancti Spíritus, Jorge Luis Nápoles Marín –reemplazado en mayo por Yurkenia Ciriano Alonso–, admitió que la capacidad de la organización de motivar a la ciudadanía es limitada. “Eso no anda como antes; es una realidad que no la justifica ni el bloqueo ni la situación económica”, cuenta, aunque se cuida de explicar las verdaderas razones: la desafección de la población hacia las organizaciones de masas del régimen, especialmente los CDR.

"Sancti Spíritus cuenta con 308.000 cederistas y tiene un plan de 12.000 donaciones al año. Tenemos de sobra brazos para donar"

Admite que no se hacen audiencias sanitarias ni debates al respecto, y asume la crítica, aunque llaman la atención sus argumentos. “Sancti Spíritus cuenta con 308.000 cederistas y tiene un plan de 12.000 donaciones al año. Tenemos de sobra brazos para donar”, dice, sin reparar en el hecho de que la pertenencia al CDR ha perdido relevancia.

La nota de Escambray, titulada El timbiriche virtual de las donaciones de sangre, repasa los últimos datos oficiales de donación del país: 254.845 en 2023, frente a las 357.665 de 2020. La pandemia, que aceleró la crisis demográfica y económica, se erige como punto de inflexión definitivo para la catástrofe, ya que entre 2014 y 2020 la cantidad cayó en poco más de 57.000 donaciones, mientras que entre 2020 y 2023 el descenso fue de 102.820.

Entre las causas, por las que Escambray ha preguntado a personas vinculadas al sector, se menciona la falta de bancos móviles. “En Topes de Collantes, los donantes se han citado hasta ocho veces, y no hemos podido ir por no disponer de carro”, cuenta Barbarita Altunaga Villas, responsable del centro de extracción de sangre de Trinidad, el territorio con peor panorama de la provincia. El medio afirma que se está trabajando en la reparación de un vehículo para este fin pero también lanza una pregunta retórica: “¿por qué desde hace más de dos años el Banco Provincial no dispone de medio propio?”.

Mirta Santos León, directora de Asistencia Médica de la Dirección General de Salud, alega que ha habido momentos en los últimos años –cuando la situación de disponibilidad de sangre se ha convertido, señala, en un quebradero de cabeza–, en que ha habido carencia de bolsas para la recogida. Sin embargo, aunque este 2025 no han faltado, “el problema radica en la disposición para donar”.

Los expertos consultados por Escambray consideran que la pérdida de calidad de la merienda entregada a los voluntarios es una de las razones por las que la disposición a donar sangre ha decaído. Raumara Ramos, directora en funciones del Banco Provincial de Sangre considera casi una imprescindible que la situación al respecto mejore. “Es necesario que la merienda tenga más calidad. Si llegamos a un lugar con el que tenemos contrato y nos dicen: ‘lo que tenemos es mortadella’, tenemos que llevárnosla”.

El texto insiste en numerosas ocasiones en que la falta de altruismo es cada vez más perceptible, e, incluso, recurren a un experto en sociología para hablar de una pérdida de valores. “Se están asumiendo códigos foráneos porque las alternativas concebidas dentro de nuestro sistema social de tipo altruistas, morales, solidarias, han dejado de funcionar para un sector de la población”, reprocha José Neira Milián, doctor en Ciencias Sociológicas, que considera que así se “desdeña lo que se ha construido en términos de valores humanos, siendo el sentido moral original, el valor intrínseco y auténtico de la donación de sangre”.

Neira Millán califica de “códigos foráneos” a los intercambios –económicos o en especies– por donación de sangre, aunque omite que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la donación altruista o escasamente incentivada es mayoritaria en el mundo. Según los datos disponibles, Cuba recoge 20 donaciones por cada 1.000 habitantes, muy lejos de las 40 que recomienda la OMS. España, líder mundial en donación de sangre, solo entrega un un pequeño sándwich y un refresco a los voluntarios y ha situado a la ciudad de Burgos en la cima mundial, con 60 por cada mil habitantes.

"Hemos buscado fórmulas para que la gente done, y eso ha condicionado, más que la estimulación moral, la material"

Sin embargo, los entrevistados por Escambray insisten en la línea del “estímulo”. “Hemos buscado fórmulas para que la gente done, y eso ha condicionado, más que la estimulación moral, la material. Dejamos de hacer la jornada del donante, ya no estimulamos a los destacados en la cuadra, en los colectivos laborales. Es una chapucería que en un banco la merienda sea un bocadito y un refresco mal elaborados, o no tener un buche de café que darle”, dice Nápoles Marín.

“Los donantes voluntarios prácticamente no asisten y solo acuden los familiares del paciente que se va a operar. Hay que estimular más; antes se hacía la actividad del donante, se le daba un pulóver, un módulo…”, dice Raumara Ramos.

“Eso que se hizo en un momento –dice Mirta Santos–, no es posible actualmente. Y estimulación no es darle un paquete de detergente. Salud puede garantizar atención médica; pero hay otras cosas que ni Salud ni nadie puede ofrecer porque hoy no están disponibles”. Altunaga Villas, sin embargo, sostiene que debe trabajarse con el sector privado para encontrar algo, y revela que así se hace ya en Cienfuegos. “No tiene que ser un paquete de pollo, algo siempre ayuda”, deja caer.

Sonia Sánchez, jefa del Servicio de Transfusión del Departamento de Hemoterapia en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos dice que cada día se necesitan unas 20 o 30 transfusiones y pone el ejemplo de lo ocurrido un día que recuerda perfectamente: el 25 de abril de este año, cuando miró las estadísticas, la disponibilidad era cero.

“En algunas ocasiones, no siempre. Cuando tenemos la soga al cuello hemos tenido el apoyo. En los últimos días, el Gobierno y algunas empresas se comprometieron a ayudarnos”, dice Altunaga Villas.

En marzo de 2024, el Buró Provincial del Partido Comunista pidió que se reactivara el programa nacional de sangre, en retroceso –a su juicio, por “insuficiencia de los CDR; corresponde a estos, de conjunto con Salud revitalizar este movimiento”, dijo su responsable. Mientras tanto, el mercadeo continúa y los entrevistados hablan de casos en los que se pide desde 5.000 a 12.000 pesos o un celular de alta gama sin el menor sonrojo en la propia puerta del Banco de Sangre de la provincia. Pese a que se ha llamado la atención a quienes, a todas luces lo hacían ante el centro, los responsables niegan haber denunciado por falta de pruebas. No obstante, reconocen: “Esto es de conocimiento de todo el mundo”.