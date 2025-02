Si no vives cerca de una panadería privada, te quedas sin desayuno y sin merienda en Matanzas

Las empresas estatales no han recibido harina en las últimas tres semanas para fabricar el pan del mercado racionado

Matanzas/La Empresa Provincial de Alimentos en Matanzas solo ha confirmado lo que llevaba más de tres semanas siendo el tema principal en las calles de la ciudad. Cuando este martes la entidad estatal anunció que no había harina para elaborar el pan del mercado racionado, la oferta del alimento había caído estrepitosamente y su precio se había disparado.

"Esta información oficial se veía venir porque la situación del pan es crítica en esta provincia. No se salva nadie, hay problemas en los municipios y problemas aquí en la ciudad", comenta a 14ymedio un vecino del barrio de Versalles que este miércoles se trasladó hacia los alrededores del parque de la Libertad en busca del producto.

El día anterior, Iván Castro Rodríguez, director de la empresa de Alimentos, confirmó a los medios locales la falta de harina en el territorio matancero. El funcionario añadió que, a pesar de que se habían realizado "diferentes gestiones" para resolver la situación, hasta ese momento no habían tenido éxito.

Inicialmente, la noticia excluía del colapso a la cabecera, pero en la realidad la ciudad lleva casi un mes sufriendo problemas de ese tipo y en la última semana las panaderías estatales no pueden garantizar la ración diaria. "Lo venden un día sí y uno no, a veces pasan dos o tres días en que no hay", explica Ramona, una jubilada vecina de la barriada de Peñas Altas.

"Los que peor estamos viviendo todo esto son los que vivimos más alejados de las mipymes", sentencia la mujer. "Los vendedores ambulantes que pasan por aquí, la mayoría lo que hace es revender el pan que los propios trabajadores de las panaderías estatales le dan para que lo vendan por la izquierda". Si no hay harina en las entidades oficiales, el entramado de comerciantes que pasan a pie o en bicicleta por las calles se desploma.

"Estamos comprometidos a reiniciar la producción total en cuanto llegue la harina", aseguró Castro Rodríguez, pero los matanceros se preparan para una larga ausencia del producto. "Esto va para largo y por eso es que han sacado ese anuncio ahora, para callar a la gente porque el descontento popular es mucho", considera Ramona.

"Una bolsa de pan suave, si la encuentras, cuesta ahora entre 300 y 350 en los privados, el pan de flauta de tamaño mediano ya va por 150", se queja la jubilada. "Mientras más lejos vivas de las pocas mipymes que siguen produciendo pan, más caro te sale". La falta del producto incide no solo en el desayuno doméstico o en las meriendas escolares, arrastra consigo otras comidas diarias.

"No es solo que está más caro es que no podemos garantizar tenerlo, así que hay que resolver con lo que hay"

"Con el arroz como está de caro, en mi casa muchas veces lo que comemos por la noche es un pan con algo", detalla, a las afueras de una escuela primaria, una madre que al mediodía de este miércoles pasó a buscar a su hijo. "El pan es un apuntalamiento porque pega con todo, le puedes poner cualquier cosa dentro".

En el centro de la ciudad, los turistas no escapan de la falta de pan. Una paladar próxima al bulevar ha cambiado el pan que acompañaba uno de sus más solicitados entrantes por chicharritas de plátano. "No es solo que está más caro es que no podemos garantizar tenerlo, así que hay que resolver con lo que hay", aclara una empleada a un cliente que se sorprendió cuando vio junto a las lascas de queso y jamón unas rodajas de plátano frito. Otras ofertas del menú, como el sándwich cubano y la hamburguesa tampoco estaban "saliendo" por falta de pan.

En una esquina cercana, un vendedor de palitroques y galletas apenas duró unos minutos entre que pregonó su mercancía y se le vació la caja que llevaba en la bicicleta. Cuando el pan falta, las alarmas se disparan y en Matanzas la gente intuye que si se ausenta el protagonista de las meriendas, los desayunos y los entrantes es porque "la cosa está mala, bien mala", al decir de Ramona.