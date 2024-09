"Es como si odiaran al pueblo", los cubanos se quejan de la UNE por los apagones

Madrid/Pocos serán los barrios cubanos este martes que no sufran apagones. El pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) para hoy vuelve a superar los mil megavatios (MW) y ha puesto en pie de guerra a los ciudadanos de la Isla, que viven sin remedio pendientes de la información sobre los cortes eléctricos.

“Así no hay quien viva. Ayer nos quitaron la electricidad prácticamente todo el día y para hoy esperamos lo mismo”, se queja a este diario Norma, una espirituana que reside en la cabecera provincial. “Nos están llevando muy recio y hace mucho calor”, añadía.

Desde Holguín, otra ciudad asediada por los constantes cortes, Ernesto asegura que últimamente son pocas las noches que puede dormir. “Se están llevando la corriente de 6:00 am a 12:00 pm, de 6:00 pm a 12:00 am y luego de 3:00 am a 6:00 am. Esto es una locura, los servicios en la ciudad casi ni abren y las cafeterías que no tengan plantas eléctricas no pueden prestar servicio al público”, asegura el hombre, que la pasada madrugada estuvo en vela abanicando a su hijo para que pudiera descansar.

Entre 'alumbrones' y el calor sofocante, tanto Norma como Ernesto van perdiendo la esperanza de que la situación mejore

Conforme pasan los días entre alumbrones y el calor sofocante, tanto Norma como Ernesto van perdiendo la esperanza de que la situación mejore. “Yo sé que hoy nos harán otro cuento, pero cuando menos te lo esperes nos volverán a quitar la luz”, zanja el hombre.

Ernesto no se equivoca. De acuerdo al parte diario de la estatal, el sistema eléctrico nacional (SEN) solamente tuvo ayer 45 minutos de alivio. “A las 7:48 horas de la mañana de ayer se restableció el servicio y a partir de las 8:33 horas se comenzó a afectar nuevamente el servicio por déficit de capacidad de generación y durante la madrugada no se ha podido restablecer”, indicó la UNE.

Si el lunes la máxima “afectación”, en el horario pico –las primeras horas de la noche– fue de 973 MW, este martes el déficit será de 960 MW (habrá una disponibilidad de 2.240 MW frente a una demanda máxima de 3.200 MW), con lo que se verán finalmente afectados en total 1.030 MW.

La UNE también recuerda que se encuentran paradas por avería cinco unidades de centrales termoeléctricas: la 8 de la Máximo Gómez, en Mariel (Artemisa); la 5 de la 10 de Octubre, en Nuevitas (Camagüey), la 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Felton (Holguín); la 5 de la Renté, en Santiago de Cuba, y la 1 de la Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte (Mayabeque). Sin embargo, refieren que esta última entrará al SEN en la “hora pico” con 70 MW.

De igual manera, informan que están fuera de servicio por falta de combustible 59 centrales de generación distribuida.

Con este panorama, los usuarios de redes sociales tampoco se han contenido, y este martes han inundado el reporte diario de la UNE con casi 400 comentarios, la mayoría negativos e incluso contra el Gobierno. “No hay combustible para las termoeléctricas, pero sí hay combustible para los carros de Marrero, los de Canel y los del Cangrejo. A los yates y cadenas de carros de los Castro tampoco le falta el combustible”, aseveraba Raúl Eduardo Rojas, de Pinar del Río.

“Ahora lo que hace falta es que se rompa Guiteras para ver el corre corre que se arma y aparece enseguida el combustible”, decía Amado Amed Díaz Seijo desde la misma provincia. Y se preguntaba: “Yo quisiera saber que se ha hecho con la recaudación del combustible en dólares, porque llevamos un tiempo ya y todo está igual o peor”.

A Dainy Ramos le pusieron corriente solamente de ocho a doce de la noche, cuando volvieron a quitársela hasta pasadas las cuatro de la madrugada: “Qué niño puede ir bien para la escuela o qué persona puede levantarse con ánimos para ir a trabajar, están acabando con nosotros”, lamentaba la joven.

En los mismos términos se expresaba el jubilado Bobby Cabanas: “Están maltratando al pueblo, es como si odiaran al pueblo”.

Otros, por su parte, pedían de una vez un verdadero cambio radical: “La máxima dirección de este país debe renunciar. Llevan siete años dirigiendo este país y no hay avance de ningún tipo. No se aferren al poder, vayan a un referendo popular”.

Fuera de internet, a pie de calle, las molestias también se multiplican. “No hay luz en ningún lado”, se quejaba en horas de la mañana un taxista que había recorrido la capital por amplias zonas como Marianao, El Vedado y Diez de Octubre. En los cruces de calles, los semáforos apagados eran la señal de la crisis, con el consecuente peligro de accidentes.