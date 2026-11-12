"Si quieres ser como yo, trabaja": la amarga ironía de un ‘buzo’ que busca en la basura de La Habana

Un hombre rebusca entre montañas de desperdicios mientras exhibe en su carrito una frase que retrata las contradicciones de la Cuba actual

La Habana/El hombre se inclina sobre una montaña de basura y rebusca entre restos de comida, envases plásticos, cartones húmedos y bolsas rotas. La escena podría confundirse con tantas otras que se repiten diariamente en La Habana, donde los buzos se han convertido en parte del paisaje. Pero esta vez, entre tanta miseria, aparece una frase capaz de detener al transeúnte más apurado.

"Si quieres ser como yo, trabaja", se lee en letras negras sobre la tabla roja de un carrito de cuatro ruedas. El mensaje tiene algo de consejo paternal, de desafío callejero y de bofetada a una sociedad donde el trabajo hace mucho que dejó de garantizar una vida digna.

El mensaje tiene algo de consejo paternal, de desafío callejero y de bofetada a una sociedad donde el trabajo hace mucho que dejó de garantizar una vida digna

Su autor no lleva corbata, no ocupa un despacho climatizado ni aparece en la televisión explicando las bondades del esfuerzo colectivo. Trabaja entre desechos, separando lo que todavía puede aprovecharse. Su oficina es un basurero y su herramienta de transporte, un carretón armado con trozos de madera, hierros y ruedas de distintas procedencias.

La frase admite varias lecturas. Puede ser una declaración de orgullo de quien se gana la vida sin pedir permiso. También una burla dirigida a los que esperan recibir algo sin realizar esfuerzo alguno. O quizás una advertencia: para terminar como él, basta con trabajar mucho en un país donde los salarios se evaporan antes de concluir la primera semana del mes.

El cartel no parece escrito desde la derrota. Tiene la insolencia de quien todavía conserva su dignidad y se niega a que lo miren únicamente con lástima

No obstante, el cartel no parece escrito desde la derrota. Tiene la insolencia de quien todavía conserva su dignidad y se niega a que lo miren únicamente con lástima. Mientras otros pronuncian discursos sobre la cultura del trabajo, este habanero se agacha, selecciona, carga y empuja.

En la Cuba de los planes incumplidos y las consignas recicladas, pocas frases resultan tan incómodas como la suya. Porque este hombre del carrito trabaja, vaya si trabaja. Lo más triste es que tenga que buscar entre la basura lo que la economía no le permite encontrar fuera de ella.