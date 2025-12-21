¿Cómo ha sido 2025 para los cubanos?

Los problemas cotidianos se han acumulado y recrudecido durante este año para millones de cubanos.

Santiago de Cuba/El año que está a punto de terminar ha sido muy difícil en toda Cuba, pero la parte oriental de la Isla es la que ha sufrido la situación más complicada. El azote del huracán Melissa y el brote de arbovirus han golpeado a una región ya afectada por el aumento de la miseria, el deterioro de la infraestructura y los largos apagones.

Este diario indaga entre los residentes de Santiago de Cuba sobre cómo han vivido este 2025 y qué sueños tienen para el año que está a punto de comenzar.