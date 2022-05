"Me siento destruida porque mi hijo tiene que pasar diez años en prisión"

Migdalia Gutiérrez Padrón ya no aguanta más. La pesadilla que ha vivido durante más de diez meses se ha vuelto muy difícil de sobrellevar. El pasado 11 de mayo sus esperanzas estaban puestas en el juicio de apelación de su hijo Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 15 años por las protestas de La Güinera en La Habana. Pero en esa vista oral apenas rebajaron cinco años de su condena. Al joven le queda pasar una década tras la rejas.

"Los abogados defensores se comportaron muy bien", cuenta la madre a 14ymedio, "pero los fiscales culparon a los muchachos y trataron de hacerles parecer delincuentes". El juicio de casación tuvo lugar en el Tribunal Municipal Popular Diez de Octubre, y para los familiares de los acusados el trago resultó más que amargo: "Tuve mucha apretazón en el pecho por tanta injusticia que se estaba cometiendo ahí contra ellos y en especial contra mi hijo", de 21 años.

Gutiérrez tenía la ilusión de que se enmendara el error del primer juicio, ocurrido en marzo pasado, y que dejaran en libertad a su hijo. En aquella ocasión, la imagen de un joven sobre una motocicleta que, con el movimiento de su brazo, convocaba a los manifestantes, le bastó al Tribunal para condenarlo a 15 años de cárcel, una supuesta prueba que la madre rebate con insistencia. "El muchacho de la foto no tiene tatuajes en el brazo y mi hijo lo tiene lleno de tatuajes".

Sin embargo, el proceso de apelación no concluyó como esperaba. "Había un gran operativo policial alrededor del Tribunal", recuerda. Tras el juicio pasaron más de dos semanas angustiosas y este miércoles tuvo que contarle a su hijo por teléfono el resultado de la apelación. "Se sintió tan mal cuando escuchó la condena a diez años que le pedí que me pusiera a alguien que estuviera cerca de él para decirle que lo ayudara a procesar la información".

"Se sintió tan mal cuando escuchó la condena a diez años que le pedí que me pusiera a alguien que estuviera cerca de él para decirle que lo ayudara a procesar la información"

Cabrera está recluido en la prisión del Combinado del Este, la mayor de la Isla, y fue sentenciado por el delito de sedición que se ha usado ampliamente en los procesos contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021. "Le dije que iba a hacer hasta lo imposible por luchar por su libertad pero no pude. Pero ahora no me quedan muchas esperanzas, se me han caído bastante".

Tras conocer la sentencia a diez años de prisión, la madre fue a ver al abogado defensor para hacer la revisión de la causa. "Como madre de él no voy a dejar de luchar. Yo soy su madre y soy su voz. Aquí mismo en La Güinera varios de los condenados por las protestas, y que son menores de 21 años, han recibido, tras la apelación, la posibilidad de ir a campamentos de régimen abierto, pero a mi hijo le dejaron diez años con internamiento en prisión".

A pesar de múltiples testigos que ubicaron a Cabrera en otro lugar aquella jornada de manifestaciones populares, el Tribunal desestimó esas pruebas y alegó que "fue claro que quienes atestiguaron" a favor del acusado "no fueron creíbles", aunque la única acción que describen del joven durante esa jornada es la de "conducir un ciclomotor rojo" y con "gestos con sus manos y movimientos con su cuerpo" convocar a la gente a unirse a la marcha.

La condena contra Cabrera ha sacudido a toda la familia que vive en la calle 2da, en el Reparto Rosario, una zona muy pobre. Desde hace meses han tenido que volcarse en el proceso judicial y en buscar alimentos para llevar al joven a la prisión. Las fuerzas de la madre están mermadas: "Me siento destruida por esa decisión que ha tomado el Tribunal, porque mi hijo tiene que pasar diez años en prisión".

En La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, decenas de madres están en la misma situación que Migdalia.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.