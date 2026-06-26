Siete cubanos figuran hasta ahora entre los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de la Isla no han habilitado públicamente un registro ni han detallado las gestiones consulares realizadas para localizar a los desaparecidos.

Olivia Hernández, Ady Zaldívar, Silvio René Garzón, los dos hermanos de Mayabeque, Reinier Campos y un entrenador residente en España están entre las personas que sus familiares buscan en La Guaira

La Habana/Al menos siete cubanos han sido reportados como desaparecidos tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles, que ya deja un saldo de 920 muertos y 3.360 heridos. El Gobierno de La Habana, a diferencia de otros países, no ha dado información sobre los ciudadanos de la Isla afectados por la tragedia. Casi todos los casos se concentran en La Guaira, el estado costero donde decenas de edificios se derrumbaron y las comunicaciones continúan seriamente dañadas.

Las denuncias, difundidas por familiares, periodistas y grupos comunitarios, identifican a Olivia Hernández Pérez, Reinier Campos, Ady Zaldívar, Silvio René Garzón Molina y los hermanos Vanessa y Dayan Martínez. A ellos se suma un entrenador cubano residente en Marín, Pontevedra, cuyo nombre no ha sido publicado por la prensa española.

Olivia Hernández Pérez, de 28 años, es uno de los casos sobre los que se dispone de más información. Natural de La Habana y graduada de Psicología, llevaba poco tiempo viviendo en Venezuela cuando ocurrieron los sismos. Su última ubicación conocida fue Coral Park, en Caraballeda, específicamente en un inmueble de la avenida José María España.

La búsqueda incluye además a Vanessa y Dayan Martínez, dos hermanos originarios de Mayabeque que vivían con su padre en el edificio Coral Beach, en Los Corales

Su nombre aparece en la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para reunir los avisos de personas con las que sus allegados perdieron el contacto después de la catástrofe. Hasta este viernes no se había divulgado información que confirmara su localización, ingreso en un hospital o fallecimiento.

Otro de los desaparecidos es Silvio René Garzón Molina, de 27 años y nacionalidad cubana. Ha sido identificado como pareja de Olivia Hernández Pérez. Fue visto por última vez en Confortable Apartamentos de Playa, en Los Corales, Caraballeda.

También es buscada la cubana Ady Zaldívar, de 64 años. Según la denuncia difundida en las redes sociales por la periodista Darcy Borrero, fue vista por última vez en la Residencia Hoyo 2, apartamento 1B, en la avenida Leonor de Cáceres, urbanización Caribe, en Caraballeda, en el estado de La Guaira. El aviso indica que la mujer se encontraba en la residencia de una hija.

La búsqueda incluye además a Vanessa y Dayan Martínez, dos hermanos originarios de Mayabeque que vivían con su padre en el edificio Coral Beach, en Los Corales. El inmueble se encuentra entre las construcciones gravemente afectadas en una zona donde varios bloques residenciales colapsaron. La información sobre los menores fue divulgada por el periodista Daniel Benítez y reproducida por varios medios cubanos. Según esos reportes, la madre de ambos reside en Mayabeque, mientras el padre, médico cubano, decidió permanecer en Venezuela después de terminar su misión.

El Gobierno cubano solo aseguró después de los terremotos que los colaboradores de Salud destinados en Venezuela se encontraban bien

Una denuncia adicional pide ayuda para localizar a un cubano presentado únicamente como “el licenciado Reinier”, quien supuestamente residía en La Guaira. El aviso circula mediante un video de Facebook, pero su ficha –localizada en la plataforma venezolana– lo identifica como Reinier Campos, cubano de 45 años, con quien su familia perdió el contacto el 24 de junio en La Guaira. Se le describe como un hombre de 1,70 metros de estatura, corpulento, tatuado, de ojos azules y pelo claro.

En paralelo, una familia residente en Marín, Pontevedra, permanece desaparecida después de viajar a Venezuela. Está compuesta por un hombre cubano, entrenador del Marinenses Hockey Club, su esposa venezolana y sus dos hijos menores. La prensa gallega no ha publicado sus nombres, por lo que el padre tampoco puede incluirse aún en la relación nominal.

El Gobierno cubano aseguró después de los terremotos que los colaboradores de Salud destinados en Venezuela se encontraban bien. La afirmación, sin embargo, se refiere a los integrantes activos de las misiones oficiales y no permite conocer la situación de los miles de cubanos que residen en ese país por razones familiares, profesionales o migratorias.

Tampoco existe hasta ahora un balance oficial de ciudadanos cubanos muertos, heridos o desaparecidos. Las autoridades de la Isla no han habilitado públicamente un registro específico ni han detallado las gestiones consulares realizadas para localizar a quienes aparecen en los avisos.