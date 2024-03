Siguen las detenciones por las protestas del 17M en Santiago de Cuba

La Habana/Casi una semana después de las protestas que sacaron a la calle a varios cientos de personas en Santiago de Cuba, las autoridades detuvieron este sábado a un joven de 18 años, Cristian Kindelán, por haber participado en las marchas de la Carretera del Morro.

Según contó el periodista santiaguero Yosmani Mayeta Labrada, que reside en EE UU, el muchacho fue sacado de su casa y conducido a la Unidad de la Policía conocida como “El Palacete”, y posteriormente fue trasladado al “centro de operaciones y tortura” en los Altos del reparto Versalles.

El padre del joven, Asdrúbal Kindelán Garbey, fue detenido pocas horas después en el mismo centro, tras acudir a la puerta del lugar con varios familiares a realizar una directa de Facebook con la que pretendían denunciar la situación.

Teresa Garbey, madre de Asdrubal y abuela de Cristian, hizo público un mensaje en sus redes sociales para exponer la situación. En él explica que su nieto fue detenido por haber aparecido en un vídeo de las protestas y que cuando se le preguntó al agente responsable del caso, al que identifica como “mayor Oscar”, le dijo que “que no tenía que dar explicaciones para detener a alguien con tremenda falta de respeto”, lo que motivó que Asdrúbal, molesto, lo increpara, lo que provocó su arresto.

“Pareciera que estamos en tiempos de la dictadura, donde desaparecían a las personas sin dar explicación alguna, algo por lo que tanto luchó nuestro comandante”

“Pareciera que estamos en tiempos de la dictadura, donde desaparecían a las personas sin dar explicación alguna, algo por lo que tanto luchó nuestro comandante”, escribió la mujer. “Pareciera que quieren borrar todas sus ideas y enterrar en el pasado su legado. Hago esta publicación para llamar a la reflexión de los oficiales de esta Revolución y sus nuevos gobernantes. Eso no es más que una forma de reprimir al pueblo y doblegarlo, y entonces yo me pregunto qué pasó con lo que por tanto lucharon y se perdieron tantas vidas para que alguien destruya ese legado. Solo les pido a las autoridades de este país que hagan una reflexión en cuanto a eso. Yo no digo Patria y vida, Yo digo patria y muerte”.

El alegato defensor del régimen ha motivado una airada respuesta de Mayeta, que escribió “Les pido encarecidamente a todos mis seguidores que puedan compartir esta publicación, porque si esta señora, madre y abuela, no alza la voz por los suyos y sigue apoyando a esa dictadura, yo, como cubano, santiaguero, luchador por la libertad de Cuba y amante de la libertad, si lo haré”, reprochó.

Este fin de semana, la organización Prisoners Defenders ha denunciado que los detenidos por el 17 de marzo ascienden a 38, aunque la cantidad podría ser muy superior.

La organización, con sede en España, señaló que es muy complicado obtener una cifra final por la falta de datos oficiales y las reticencias de muchas personas a dar cuenta de su situación, especialmente las que solo han recibido una multa o una medida cautelar.

Por provincias, Holguín, con 13, es donde más detenciones hubo, mientras en Santiago de Cuba hubo 12, en La Habana cuatro, en Cienfuegos dos y en Artemisa tres. Seis del total habrían sido puestos en libertad ya.

Mientras, Justicia 11J contabilizó 13 detenidos en total, aunque dos de ellos ya fueron liberados.