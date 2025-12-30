Siguen encarcelados 17 artistas cubanos, se va La Crema y el régimen premia a Amaury Pérez

El Observatorio de Derechos Culturales lamenta que se siga castigando a "jóvenes creadores cuyo desarrollo personal se ha truncado por el odio político"

Madrid/Al cierre de 2025, 17 artistas cubanos permanecen encerrados en prisiones de la Isla y diez más cumplen penas sin internamiento "como consecuencia directa de su práctica creativa, su participación cívica o su negativa a renunciar a una voz propia", denunció este lunes el Observatorio de Derechos Culturales.

En un breve comunicado en su página de Facebook, la organización señala que "una de las expresiones más graves y persistentes de la represión en Cuba [es] el encarcelamiento de ciudadanos por el ejercicio de su libertad de expresión, específicamente de jóvenes creadores cuyo desarrollo personal se ha truncado por el odio político que distingue al Gobierno de Cuba".

El observatorio no da los nombres de las personas que forman parte de su lista, aunque en ocasiones anteriores han hecho referencia a los casos más evidentes, como el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo, condenados a cinco y nueve años de prisión en 2022 que, para el primero, supone la excarcelación este año –ya que fueron detenidos en 2021–.

"Una de las expresiones más graves y persistentes de la represión en Cuba [es] el encarcelamiento de ciudadanos por el ejercicio de su libertad de expresión"

También en sus denuncias previas se han citado los casos de Yasmany González Valdés, activista y rapero condenado a cuatro años de prisión por pintar carteles contra el Gobierno, y Wilmer Moreno Suárez, sentenciado entre los manifestantes del 11J en La Güinera (La Habana) a una pena de 18 años de prisión y cuyo nombre artístico es Míster Will D´Cuba.

"Durante este año hemos acompañado, documentado y denunciado los casos de artistas encarcelados o sancionados por razones políticas, actualizando la situación de quienes continúan enfrentando violencia institucional, negligencia médica, aislamiento, amenazas y castigos arbitrarios dentro del sistema penitenciario del país", añade el Observatorio.

En su post, también acusa a las autoridades de someter a las familias de los artistas –como de otros presos– a presión y de interrumpir sus carreras y obra.

"Seguiremos nombrando a cada artista, registrando cada abuso y sosteniendo la memoria de quienes resisten desde la prisión y de quienes lo hacen bajo hostigamiento en semilibertad", reivindica la plataforma.

En medio de este panorama desolador, quien ha decidido poner punto y final a la mera idea de regresar a Cuba es el santiaguero Luis Alberto Viscet Vives, conocido como La Crema. El artista, con miles de seguidores por su música de denuncia de la cotidianeidad en Cuba, había salido por trabajo hacia República Dominicana dos semanas atrás, lo que llevó a muchos a especular con su exilio.

Ahora, el cantante ha publicado su nuevo video, Navidad en libertad, relatando con humor su cambio de vida: "Salí de los apagones, las mosquiteras y la cochiná. Adiós, chikunguña", reza la letra.

Por si había alguna duda, La Crema ha confirmado en los comentarios del video, grabado en Punta Cana, que no piensa regresar a la Isla y dio las gracias a sus seguidores y a su nueva realidad.

Casi al mismo tiempo, el Instituto Cubano de la Música anunció ayer el Premio Nacional de Música 2025, que esta vez ha recaído en uno de los artistas más conocidos del oficialismo: Amaury Pérez Vidal, uno de los fundadores de la Nueva Trova, junto con Silvio Rodríguez o Pablo Milanés.

El ICM destacó en su comunicado que "sus canciones tienen cercanías al jazz y al pop, otras mezcladas con la música rock, y su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica".

Por su parte, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) ha subrayado que "como compositor e intérprete, ha logrado fundir rigor poético y cercanía emocional, sin renunciar a una mirada crítica y comprometida con la realidad. Su fidelidad a una ética de la creación lo convierten en referente de la Nueva Trova y de la canción cubana contemporánea.

El galardonado ha agradecido un premio que consideró inesperado: "Contra vientos hostiles y caprichosos luché, lo intenté y logré algunas canciones que, estoy seguro, me trascenderán, y eso es más que un privilegio (…) No he sido hombre de ambiciones ni vanidades, creo que estuve, y estoy, del lado de las causas justas".