Silencio en Cuba, Nicaragua y Venezuela por la nominación de Marco Rubio

Washington/"Darle tal alcance político a una figura tenebrosa, que tanto daño ha causado, no es augurio positivo para el mundo". Así comentaba Granma este miércoles la nominación de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado para el Gabinete de Donald Trump. Más sereno, Cubadebate se limitaba a exponer el currículo político del que será, con toda probabilidad, el primer cubanoamericano en ocupar esa oficina. Los altos cargos del régimen, sin embargo, se mantienen en silencio y otros mandatarios aliados de La Habana, como los de Nicaragua y Venezuela, también mantienen la cautela.

Latinoamérica es prudente aún sobre la nominación de quien, se espera, aumentará la presión sobre las dictaduras de la región, con las cuales siempre ha sido crítico. Trump anunció este miércoles la nominación de Rubio al que describió como "un líder muy respetado y una voz muy poderosa en pro de la libertad". "Será un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca se rendirá ante nuestros adversarios", afirmó Trump.

Cuba, que se encuentra sumida desde hace cuatro años en una profunda crisis económica y energética, afronta este cambio con evidente inquietud y hasta el momento no se ha posicionado sobre la vuelta de Trump a la presidencia, después de que en su primer mandato endureciese de forma considerable el régimen de sanciones e incluyera a La Habana en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Para retirar la sanciones, Rubio reclama cambios en materia de derechos humanos, la libertad de los presos políticos y la democratización del sistema

Rubio ha defendido desde hace años la política de máxima presión sobre Cuba y ha criticado cualquier acercamiento a la Isla, incluido el período conocido como el "deshielo", cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas durante la Administración de Barack Obama. Para retirar la sanciones, Rubio reclama cambios en materia de derechos humanos, la libertad de los presos políticos y la democratización del sistema político cubano. La Habana, por su parte, exige respeto a la soberanía nacional y apunta a los problemas de derechos humanos en Estados Unidos.

Rubio también ha sido un crítico constante del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al que acusa de dictador, de violar derechos humanos, de mantenerse en el poder por medio de fraudes, anulando la oposición y encarcelando a sus posibles rivales, por lo que ha pedido sanciones y que se le nieguen préstamos internacionales al país centroamericano.

Opositores nicaragüenses, como Arturo McFields y Jaime Arellano, ven su nominación como un triunfo para la lucha contra Ortega, mientras que otros, como el sociólogo Javier Meléndez, se muestran escépticos, criticando el enfoque centrado en Nicaragua. El analista guatemalteco de migración Pedro Pablo Solares, dice a EFE que la nominación de Rubio "debería verse positivamente".

El senador es "un crítico de la pérdida de la democracia en la región en países como Cuba o Venezuela, eso puede ser aprovechado por la diplomacia para que este Gobierno guatemalteco busque mantener el apoyo que ha recibido de Estados Unidos en términos de democracia", añade.

En la misma línea, Celia Medrano, ex candidata a la vicepresidencia salvadoreña por el partido minoritario Nuestro Tiempo (centro-derecha) y experta en temas migratorios, señala a EFE que con Rubio la nueva Administración de Trump podrá "subir presión contra Venezuela, Cuba y en menor medida Nicaragua".

Rubio aumenta el riesgo de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sea visto en la Casa Blanca como "un enemigo regional"

Para Guilherme Casarões, profesor de Política Internacional en la Fundación Getulio Vargas (FGV), Rubio, como jefe de la diplomacia estadounidense, aumenta el riesgo de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sea visto en la Casa Blanca como "un enemigo regional" por estar alineado con la izquierda latinoamericana.

"Por sus declaraciones y posturas como senador, Rubio es un sujeto muy atento a la política latinoamericana, que puede llegar a concebirla como una disputa entre el bien contra el mal", una visión que puede desembocar en una "falta del diálogo político" bilateral y en un posible debilitamiento de Brasil a nivel regional, explica a EFE.

El Gobierno de Colombia, que aún no se ha pronunciado sobre la designación, quiere mantener buenas relaciones con Estados Unidos, basado en el bipartidismo, pero el presidente colombiano, Gustavo Petro, y Rubio tienen diferencias. "Así no le guste decirlo a nuestra prensa, el senador Rubio es expresión de los sectores más retardatarios de la política estadounidense y ha ayudado a construir una política exterior violenta. Esa política ha asesinado millones de personas en el siglo XXI", decía Petro en un tuit de 2019, cuando aún no era presidente.

Por su parte, Rubio ha llamado al presidente "Gustavo Chávez Petro" y ha criticado últimamente la postura propalestina del colombiano: "Lamentable ver que un país tan importante como Colombia, cuya gente extraordinaria ha sufrido por acciones terroristas, que actualmente tiene un presidente que condena Israel y compara a sus líderes con nazis, mientras justifica y da su apoyo a Hamás".

Mientras que para el Gobierno de Javier Milei en Argentina, país que el senador visitó en febrero de este año para reunirse con el mandatario ultraliberal, es una buena noticia. En su visita, Rubio se mostró "honrado" de ser recibido por Milei, a quien dijo haber "seguido muy de cerca" durante su carrera a la Presidencia. Antes, había descrito a Milei como un aliado que debe ser apoyado por Estados Unidos e instó a la Administración de Biden a presionar al Fondo Monetario Internacional para que reestructure la deuda de Argentina, una cuestión central para el país suramericano.

Por otra parte, el republicano ha sido muy crítico de la ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y en diciembre pasado envió una carta a Biden solicitando sanciones en su contra por considerarla una "cleptócrata convicta" que ha favorecido a China e Irán. El vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni, ve "con buenos ojos el nombre de Marco Rubio. Tiene una larga trayectoria parlamentaria en la que ha resaltado la importancia de la región y en diferentes oportunidades ha mencionado la importancia de Uruguay como promotor de valores compartidos con Estados Unidos", indicó a EFE.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, felicitó a Rubio por su nominación y dijo que espera "fortalecer" las relaciones diplomáticas entre los dos países.

La gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González, se mostró "orgullosa" de que su "querido amigo y uno de los aliados más fuertes" de la isla en el Congreso. "No tengo duda de que con su compromiso inquebrantable con nuestros valores democráticos, continuará promoviendo una agenda que apoyé firmemente a nuestros aliados y sancione a los regímenes dictatoriales", comentó.