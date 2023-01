"¿De qué sirve una aplicación para seguir la guagua si no hay guaguas?"

Las miradas de los que esperan van de la pantalla del móvil a la avenida. Después de un rato, una guagua se detiene en la parada de la calle Porvenir, en La Habana, aunque no se vio previamente en la aplicación para móviles MovilWeb Urbanos. Entre vehículos que desaparecen del mapa y otros que surgen de la nada, la herramienta genera más desconfianza que certezas.

La versión beta de MovilWeb Urbanos, exclusiva para sistema Android, amenaza con convertirse en un fracaso, como lo fue en su momento la app Dónde hay, que buscaba informar a los clientes qué productos habían abastecido en las tiendas estatales. En lugar de ahorrar caminatas y horas de cola, aquel programa para móviles se volvió el blanco de las burlas y las quejas, tal y como le está ocurriendo a su prima hermana dedicada al transporte público.

"Se mira la aplicación y no hay ningún ómnibus cercano, y de pronto aparece uno que no estaba", lamenta un internauta que descargó este martes su molestia en un artículo publicado por el sitio oficial Cubadebate en el que reconocen la estrepitosa caída en desgracia de MovilWeb Urbanos. Fue justamente ese portal el que, con bombo y platillo, anunció el nacimiento de la herramienta en octubre del año pasado.

La aplicación ofrecía el servicio de conocer en tiempo real la localización de los ómnibus en las rutas habaneras, pero entre el anuncio y la realidad hay una enorme distancia. Richard, de 16 años y estudiante de preuniversitario, recuerda el entusiasmo con el que recibió la noticia de aquel lanzamiento. "Pensé que iba a ahorrar tiempo y estrés para llegar a la escuela pero al final me falló tanto que terminé borrando la app del celular".

"El problema es de fondo, porque parten de que todos los ómnibus tengan instalado un GPS y que esté activado todo el tiempo"

"El problema es de fondo, porque parten de que todos los ómnibus tengan instalado un GPS y que esté activado todo el tiempo", cuestiona el adolescente. "Pero si estás siguiendo el recorrido de una guagua puede pasar que en la mitad desaparezca del mapa y ya no sabes a qué hora va a llegar a la parada en que estás", añade. Un desastre que causa frustración y desconfianza entre sus usuarios.

Desarrollada por la agencia GeoMIX del grupo empresarial Geocuba en colaboración con varias entidades del Ministerio de Transporte, la aplicación no cubre las rutas de todas las terminales habaneras y cuando se intenta indagar por ómnibus que transitan por zonas con mucha demanda de clientes, como el P2 que recorre la avenida Rancho Boyeros, un escueto mensaje advierte que "todavía no tiene información".

De 135 rutas de ómnibus que se incluyen en la versión Beta, entre principales, alimentadoras y complementarias, solo la mitad ofrecen información para el seguimiento de sus vehículos. Algunos detalles que han experimentado transformaciones desde que se lanzó la herramienta, como el cambio del punto de salida, no han sido actualizados y en otros casos ni siquiera aparecen reflejadas todas las paradas.

Las constantes interrupciones de internet y las zonas de baja cobertura de datos que caracterizan a la conexión web que brinda el monopolio de telecomunicaciones Etecsa agregan otro tanto de inseguridad en el uso de MovilWeb. Basta que haya congestión en las redes, un clima nublado que entorpezca la navegación o una zona sin 4G para que la app se vuelva inoperante.

Pero el factor humano parece ser la causa de sus mayores problemas. Según Rafael Barrios Garriga, subdirector de desarrollo de la Empresa Provincial de Transporte Habana (EPTH). En esos locales, cada expedidor debe ingresar manualmente los datos de salidas y arribos de los vehículos para que se actualicen en la app pero "en ocasiones el personal responsable de las actualizaciones no lo hace".

"Hay un gran negocio de usar vehículos de transporte urbano como si fueran particulares, o sea, manejar la ruta que se hace, la cantidad de pasajeros que se transportan y hasta el precio que se cobra de manera privada"

"A esto se suman los choferes que irresponsablemente desconectan los dispositivos. MovilWeb también nos permite identificar a aquellos que lo hacen. Con esos choferes se hace una análisis y recientemente emitimos una indicación para combatir esto", agrega el funcionario a Cubadebate, pero sin aludir a las causas por las que los conductores optan por apagar la geolocalización de los ómnibus.

"Hay un gran negocio de usar vehículos de transporte urbano como si fueran particulares, o sea, manejar la ruta que se hace, la cantidad de pasajeros que se transportan y hasta el precio que se cobra de manera privada", advierte a 14ymedio un chofer de la EPTH que hace unos meses decidió dejar su puesto "encima de la guagua" y optó por una plaza "en la terminal, con más tranquilidad y menos vigilancia".

"¿De qué sirve una aplicación para seguir la guagua si lo que no hay es guaguas?", añade el empleado estatal. "Eso no tiene sentido y desde que nos anunciaron que iba a empezar a funcionar eso para móviles sabíamos que no era posible mantener toda esa información porque simplemente aquí ni siquiera se sabe cuándo un carro va a poder salir de la terminal ni qué día va a poder prestar servicio o cuál no".

En mayo del pasado año el Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata reconoció en una reunión que en La Habana solo circulaba el 30% del parque total de ómnibus destinados a la transportación pública, "por lo que la situación es crítica". El problema se ha agudizado en los últimos meses y, aunque las cifras no se han actualizado, basta recorrer las paradas habaneras para percibir el deterioro.

Junto a sus errores, MovilWeb Urbanos ha llegado en un pésimo momento para la movilidad en la ciudad. Ante sus constantes disparates, muchos pasajeros han aprendido a restarle credibilidad a la herramienta pero la siguen utilizando. "Yo la empleo, pero asumo el riesgo de una información irreal. He visto de todo: guaguas que aparecen como que van en el recorrido de ida y es lo contrario, guaguas que aparecen como de una ruta haciendo el recorrido de otra, etc", se quejaba otro internauta.

Este martes, un viejo ómnibus Girón pintado con imágenes de jirafas y leones –que alguna vez hizo recorridos internos en el Zoológico Nacional de Cuba– frenó ante la parada de la esquina de Boyeros y Calzada del Cerro. "Vamos, que llegó hasta Carlos III", gritó el chofer y una decena de ansiosos pasajeros se lanzó sobre la puerta abierta. El vehículo nunca apareció en la app MovilWeb Urbanos, donde el mapa reflejaba la amplia avenida vacía de guaguas.

