En Songo-La Maya, el joven Adrián interpeló al mandatario cubano con una pregunta atrevida

La Habana/Parado en una tribuna improvisada en el municipio de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, Miguel Díaz-Canel resopla ante la pregunta de un ciudadano: “¿Usted sabía que gracias a que usted venía hoy nos pintaron La Maya hace una semana?”. El cuestionamiento, lanzado este martes en medio de la gira del mandatario por oriente, no solo dejó perplejo al público, sino también al propio político, que solo supo responder con ramplonería: “Tú sabes que si yo supiera que cada vez que voy a un lugar van a pintarlo, estaría todos los días en todos los lugares”.

El momento quedó registrado en un video compartido en redes sociales. Segundos después de la respuesta Díaz-Canel, que dijo estar de acuerdo con el hecho de que no se debe trabajar solo “por una visita”, varios hombres vestidos de civil rodearon al joven mientras quien grababa la “conversación” aseguraba que habría que “pagar abogados para Adrián, que ya lo tiene rodeado la Policía”.

La prensa oficial, por su parte, que dio amplia cobertura a la visita del mandatario en Songo-La Maya y El Salvador (Guantánamo), no dijo una sola palabra sobre la pregunta del joven santiaguero y la respuesta de Díaz-Canel, que fue rápidamente respaldado con aplausos y gritos por las personas que lo rodeaban. Quienes se encontraban más lejos de la tribuna, apenas aplaudieron.

“Díaz-Canel dialogó con el pueblo, que emocionado le recibió y acató el principio de que ‘nosotros tenemos que salir de esta difícil situación trabajando juntos’”, fue, sin embargo, la noticia que publicó este jueves Sierra Maestra.

Al silencio se sumó también Granma, que dedicó sus páginas a recopilar las frases del presidente durante el recorrido: “Por este pueblo vamos a dar hasta el último gramo de energía” o “El imperialismo nos quiere destruir y no lo vamos a permitir”, las enésimas consignas de ese tipo que hace en sus visitas, que ya no destina a ir “a lugares donde las cosas no funcionan tan bien”, como había declarado a inicios de año, sino a mostrar el lado positivo de la economía cubana.

Fábricas de tabaco con sobrecumplimientos, empresas textiles con una mayoría de empleadas mujeres, polos productivos de “gran importancia” y unidades de “gran innovación”, fueron los lugares que “inspiran”, según Díaz-Canel, y que visitó la comitiva del Gobierno.

Sobre las protestas que ocurrieron en la Isla el fin de semana, y aunque el mandatario no visitó ninguno de los municipios que se lanzaron a la calle en oriente, también dejó comentarios ambiguos. “¿La prensa capitalista hablará ahora de estas manifestaciones en el centro del pueblo de El Salvador? Aquí sí que había gente, ¿y por qué esas manifestaciones no las saca la prensa capitalista?”, dijo a un grupo de jóvenes de preuniversitario y educación superior de ese municipio.

“¿Por qué no hablan de esas manifestaciones genuinas de un pueblo comprometido, que sí, está pasando dificultades, los apagones, las carencias que tenemos de alimentos producto del bloqueo, pero que está en pie de lucha; y de ustedes, los estudiantes, que son nuestro presente y nuestro futuro y también están comprometidos con este proyecto que entre todos vamos a perfeccionar?”, cuestionó, y agradeció a los estudiantes “por lo que hicieron el domingo”.

En Desde la presidencia, un nuevo programa televisivo estrenado este jueves con Díaz-Canel de anfitrión, el mandatario ofreció las declaraciones que no se atrevió a dar en Santiago de Cuba o Guantánamo sobre las manifestaciones del 17 de marzo. Hubo “personas que corearon consignas contrarrevolucionarias, algunas se acercaron a la comisión de hechos con determinado vandalismo, algún desacato, algún irrespeto a las autoridades sobre todo porque hay mucha presión mediática”, dijo, y atribuyó una vez más la responsabilidad de la crisis energética y alimentaria, así como de las protestas, al Gobierno de Estados Unidos. “No aceptan nuestra democracia, que es mucho mejor y más democrática que la de ellos”, remachó.