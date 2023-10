La baja del número de suicidios en 2022 en Cuba es la única buena noticia del anuario demográfico

Los infartos y el cáncer son responsables de la mitad de las muertes en Cuba en 2022. El envejecimiento "vertiginoso" de la población, el aumento de los accidentes de tránsito, la baja fecundidad y los trastornos durante la maternidad completan el cuadro demográfico de la Isla, que, según datos oficiales, es de todo menos optimista.

El Anuario Estadístico de Salud de 2022, comentado este jueves por el medio oficialista Cubadebate, advierte que el 48,3% de los cubanos murió ese año por "enfermedades de corazón" y complicaciones tras sufrir "tumores malignos" y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Como regla general, añaden, los hombres son más propensos a fallecer por estas razones que las mujeres, en parte porque acuden tarde al médico y por la cantidad de estrés a la que están sometidos.

Detallando este último aspecto, el documento también advierte sobre las grandes diferencias entre la mortalidad de un sexo y otro en términos de suicidios –la tasa masculina es 5,1 veces mayor a la femenina–, aunque la tasa general de 2022 para lo que el Estado insiste en llamar "lesiones autoinfligidas" (12,9 suicidios por cada 100.000 habitantes) disminuyó respecto a 2021, cuando ocurrieron 16 suicidios por cada 100.000 habitantes.

También se presentan diferencias de género en las tasas de muerte por cirrosis y enfermedades del hígado, 3,3 veces superior en los hombres; por tumores, 1,3 veces mayor; y por enfermedades cardíacas, respiratorias y accidentes, 1,1 veces superior.

Durante 2022 ocurrieron 856 muertes por accidentes automovilísticos, 142 más que los 714 del año anterior

Las mujeres, en cambio, son más propensas a morir por diabetes mellitus. No obstante, ambos sexos se igualan en la tasa de muertes por enfermedades cerebrovasculares. De forma general, la esperanza de vida es de 77,7 años: 80,1 para las mujeres y 75,3 para los hombres.

Los fallecimientos por accidentes de tránsito también fueron señalados por la prensa, por ser el único de estos indicadores que aumentó significativamente durante el pasado año e incidió en el número de años de vida potencial perdidos (AVPP), que se calcula generalmente a partir de la esperanza de vida de cada sexo.

Según las estadísticas, durante 2022 ocurrieron 856 muertes por accidentes automovilísticos, 142 más que los 714 del año anterior. Las cifras de otros tipos de accidentes, como los laborales o los ahogamientos, no sufrieron grandes cambios.

La principal preocupación de la prensa ante los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (Onei), no obstante, es la gran depresión poblacional que sufre el país desde al menos 2016, cuando Cuba pasó de tener 11.239.224 habitantes a perder –en apenas seis años– unos 150.000. Las causas: el envejecimiento acelerado y la baja natalidad, aseguran. Como era de esperar, las cifras oficiales no tuvieron en cuenta para su cálculo la gran masa de cubanos que ha emigrado durante los últimos años y cuya salida definitiva del país no está aún registrada en las estadísticas.

Según el anuario, el 22,3% de la población cubana en 2022 era mayor de 60 años, un 0,7% más que el año anterior y casi un 10% más que en el año 2000. Este aumento acelerado de la población de adultos mayores, señala Cubadebate, se traduce en "desafíos" para la salud pública, los servicios sociales, el empleo y las políticas de igualdad y no discriminación.

Según sus previsiones, para 2025 se espera que el país cuente con una población de 11.227.182

La contraparte de estas estadísticas son las de nacimientos y fecundidad. Sin embargo, las noticias tampoco son alentadoras. Unida al aumento de la población de adultos mayores viene una reducción significativa del número de personas mayores de 15 años. Esto es debido a que por más de 45 años la fecundidad de las mujeres cubanas se ha situado por debajo de la tasa de reemplazo, que necesita ser de al menos 2,1 hijos por mujer para garantizar la renovación de la población. En Cuba, según los datos de 2022, la tasa es de 1,41 hijos por mujer, inferior a la de 2021, de 1,45.

Por otra parte, la tasa de natalidad para 2022 fue de 8,6 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes. Un 3,4% (3.693 niños) menos que el año anterior (99.096), cuando ya se había registrado la menor cifra desde que se tiene registro.

La tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 49 años (período reproductivo) es de 39,2 por cada 1.000. Por rango de edad, solo la fecundidad en mujeres entre 40 y 44 años y de 15 a 19 aumentó. Las irregularidades entre la tasa global de fecundidad, que tiende a decrecer, y la tasa de fecundidad en adolescentes, con tendencia al aumento especialmente en las provincias orientales, fue señalada por la prensa con un aspecto "preocupante". En 2022, la tasa de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años fue de 50,6 por cada 1.000 mujeres.

Pese a las estadísticas que demuestran una caída notable de la masa poblacional, las cifras de la Onei insisten en mostrar un panorama positivo. Según sus previsiones, para 2025 se espera que el país cuente con una población de 11.227.182, 137.000 más que ahora.



________________________

