Suspenden el Ejercicio Meteoro por los apagones, la “catástrofe” que paralizó a la Defensa Civil

La Habana/El Ejercicio Meteoro, un grupo de acciones que el Gobierno despliega cada año al inicio del verano para “prepararse” para la llegada de huracanes, fue suspendido este año por un “desastre” que poco tiene que ver con el clima: los apagones. El anuncio llega en mala hora, pues coincide con la advertencia de que esta temporada ciclónica será muy activa, según prevé el Instituto de Meteorología.

Una nota publicada este viernes por el Estado Mayor de la Defensa Civil admite que el Ejercicio ni siquiera es necesario. “Considerando que durante la semana del 13 al 17 del presente mes [mayo] se cumplieron las actividades planificadas para la reducción de riesgo y se actualizaron los planes y las medidas previstas para disminuir las vulnerabilidades en todos los organismos y territorios del país ante la próxima temporada ciclónica, se decidió no realizar el Ejercicio Popular Meteoro 2024”, explicó el órgano.

No obstante, la verdadera razón para paralizar el programa no aparece si no hasta el final del comunicado: “Esta decisión permitirá, además, mantener el esfuerzo que despliega el país en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional”, concluyen.

La falta de combustible tiene en jaque a la economía cubana, que no puede permitirse dedicar una gota de petróleo a trasladar trabajadores y dirigentes para el Ejercicio, que incluye desde destupir alcantarillas hasta crear planes de contingencia y prevención de desastres en todas las instituciones estatales y entre la ciudadanía.

La situación va contra los principios que la Defensa Civil enarbola todo el año, si se tiene en cuenta que esta temporada el Instituto de Meteorología de la Isla prevé la formación de al menos 20 tormentas tropicales, de las que 11 podrían convertirse en huracanes. La probabilidad de que al menos uno de estos fenómenos afecte directamente a Cuba es del 90%, según un reporte de Granma.

Otros organismos de países de la región tienen pronósticos similares. La Universidad Estatal de Colorado, por ejemplo, prevé la formación de 23 ciclones, de los que también 11 podrían convertirse en huracanes.

Comparada con la temporada de 2023, que los expertos calificaron de normal, el clima para este verano se estima inclemente y, frente a ese panorama, los cubanos se ven más desprotegidos que nunca. Los constantes apagones que sufre la Isla, con partes diarios de más de 1.000 megavatios de déficit de generación en el SEN, no ayudan a aliviar las preocupaciones.

Al pie de la nota de la Defensa Civil, reproducida por Cubadebate, muchos usuarios aplaudieron la detención del Ejercicio Meteoro 2024 en favor del ahorro, pero no faltó quien llamó la atención sobre los peligros de descuidar la preparación para el verano. “El ahorro debe primar en casi todo. Pero, ¿es correcta la medida? Los modelos de pronósticos anuncian que esta temporada será muy activa, incluso con pronósticos alarmantes. No se puede olvidar que aún quedan damnificados del Isidore y Lili [de 2002] sumados a los de Ian [2022]. Tenemos una amplia cultura anticiclónica, pero también tenemos un gran déficit en todo: materiales, alimentos, medicinas, falta reiterada de la información, al no haber corriente casi siempre quedamos desinformados”, alertaba un internauta

El régimen se ha esforzado en los últimos días por crear un clima de seguridad con el anuncio de ciertas medidas tomadas a lo largo de la Isla. Por ejemplo, una nota publicada este viernes por Sierra Maestra da cuenta de las acciones acometidas en Santiago de Cuba.

“En las últimas semanas se ha trabajado en la reducción de riesgos de desastre que incluyen la poda de árboles, desobstrucción de tragantes, comprobación del estado de grupos electrógenos en centros fundamentales de producción y servicios, así como en el chequeo del estado técnico de los 11 embalses de la provincia, dando prioridad en estos momentos a la higienización, con reforzamiento de la vigilancia epidemiológica para disminuir el índice de focalidad del mosquito trasmisor del Oropouche que tiene en vilo a Santiago de Cuba”, enumeró Gustavo Álvarez, militar y directivo de la Defensa Civil.

El contexto de escasez de alimentos, apagones de más de 10 horas diarias y fallos en los servicios de abasto de agua potable –por solo enumerar los problemas más acuciantes– da, pese a la “seguridad” que proclaman las autoridades, un matiz crítico a las declaraciones de la meteoróloga Miriam Teresita Llanes a Granma: esta “pudiera ser la temporada ciclónica más agresiva conocida”.