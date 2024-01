Un banco cubano ofrece nuevas tarjetas prepago en dólares para nacionales y extranjeros

Un grupo de "sucursales seleccionadas" del Banco de Crédito y Comercio de Cuba (Bandec) comenzará a vender tarjetas prepago en dólares para nacionales y extranjeros a partir de este miércoles. Similares a las que ya se comercializan en hoteles, las nuevas tarjetas ofrecen ventajas con respecto a sus predecesoras: tienen una validez de cinco años en lugar de dos y con ellas se podrá adquirir combustible en los nuevos servicentros habilitados para vender en divisas.

El comunicado de Bandec, publicado este martes en Facebook, aclara que las tarjetas estarán disponibles, además de en las sucursales bancarias, en las Casas de Cambio (Cadeca) de la Isla y, al contrario de las anteriores, "pueden ser adquiridas por personas naturales extranjeras y nacionales residentes o no en el territorio nacional, micro, pequeñas y medianas empresas ( mipymes), cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, agricultores Individuales (privados)" y "la población en general".

La cantidad mínima a depositar para adquirir una tarjeta serán 50 dólares o su equivalente en cualquiera de las divisas que circulan en la Isla, de los que el banco descontará cuatro en concepto de pago por la tarjeta, solo la primera vez.

"Es recargable mediante depósitos en efectivo con las divisas autorizadas a circular y por transferencias desde el exterior, sin límite de importe", dijo el banco, que sí puso un tope para la retirada de efectivo. "Al titular de la tarjeta, en el momento de su salida del país, se le podrá reembolsar del monto no utilizado hasta un máximo de 100 dólares estadounidenses o su equivalente en otra divisa disponible, presentando siempre su pase de abordar", explica el comunicado.

La entidad no aclaró, sin embargo, si las tarjetas deberán comprarse inicialmente a precios fijos, de 50, 100, 200, 500 o 1.000 dólares por ejemplo, como las que ya se comercializan en la Isla y que forman parte de la estrategia del régimen para retener a toda costa las divisas que ingresan al país, o si se podrá ingresar cualquier monto.

La nueva opción parece estar pensada para los turistas estadounidenses y los cubanoamericanos que llegan a la Isla y no pueden usar sus tarjetas bancarias en territorio nacional por la restricciones que impone el embargo. Para los viajeros de otras procedencias, como Europa, Canadá y América Latina, sigue resultando más directa y efectiva la utilización de sus tarjetas Visa o Mastercard.

Días atrás, la empresa Cimex también anunció el lanzamiento de una tarjeta en divisas con la que podría comprarse combustible en los servicentros en dólares e incluso importar mercancías a la Isla. El plástico, dijo entonces la corporación, podrá emplearse en todos los comercios de la Isla que cuenten con una terminal de punto de ventas (POS), sean en tiendas minoristas o mayoristas. Sin embargo, contraria a la emitida por Bandec, la tarjeta de Cimex obliga a los clientes a extraer en pesos el dinero que les quede al momento de abandonar el país.

La tarjeta también podrá solicitarse desde el exterior, no requiere un depósito mínimo para ser activada –excepto su costo inicial de cuatro dólares– y funcionará con una clave numérica, por lo que los clientes no tendrán que identificarse a la hora de usarla.

Pese al entusiasmo con que los bancos compartieron su "iniciativa", los clientes no tuvieron la misma reacción. Varios usuarios se quejaban la mañana de este martes, al pie del anuncio de Bandec, de la poca claridad de las instituciones y el Gobierno respecto al uso de estas tarjetas, especialmente por parte de los residentes en la Isla.

"Yo soy cubano y cliente de Bandec desde hace muchos años con cuentas en diferentes monedas, ¿y ahora ustedes me están diciendo que yo tengo que pagarles cuatro dólares por una tarjeta prepago porque las tarjetas que me ha dado Bandec hasta el día de hoy no sirven para cubrir todas mis necesidades?", cuestionaba un lector.

Otros clientes bombardearon a Bandec con inquietudes más prácticas: ¿Se pueden hacer transferencias con la nueva tarjeta? ¿Sirven para comprar en mercados mayoristas? ¿Por qué no puedo usar mi tarjeta MLC (moneda libremente convertible) para pagar combustible directamente?. La única cosa que deja clara el anuncio, sentenciaba un usuario, es que "el MLC no es moneda, es un bono que depende de los productos y servicios", con el que han obligado a los cubanos a pagar pese a que los salarios siguen siendo en pesos.

La experiencia de los viajeros provenientes de otros países que compraban estas tarjetas en Cuba tampoco es buena. Un reportaje publicado por este diario el pasado noviembre daba cuenta de las dificultades de un cubanoamericano para adquirir productos y servicios cuando viajó para visitar a su familia en la Isla.

"Pierden dinero (el Gobierno), sin duda, porque no son flexibles. Lo peor es que en lo que el turista se entera del mecanismo retorcido que han creado ya se ha llevado varios disgustos", contaba entonces Yoandy, haciendo referencia a la poca disponibilidad de tarjetas de denominaciones pequeñas y a la negativa de los hoteles y establecimientos a recibir divisas en efectivo.

"Ella (su esposa) no podía entender que el restaurante del hotel tuviera comida, estuviera lleno de camareros, el bar lleno de botellas de bebida y nosotros no pudiéramos ser atendidos porque no podíamos pagar en dólares y nos negábamos a que nos vendieran una tarjeta de MLC en 500 fulas", lamentaba.

Un empleado de Infotur dijo entonces a 14ymedio que tanto él como sus compañeros habían notado que los clientes preferían comprar tarjetas de 50 o 100 dólares que luego pudieran ir recargando "en la medida en que le hiciera falta tener más fondos". Sin embargo, añadía, esas denominaciones siempre están en "búsqueda y captura".

A este paso y con lo difícil que se ha vuelto pagar por todo, decía resignado un internauta en la publicación de Bandec, "es mejor que lo dolaricen todo".

